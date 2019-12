Tecno: GTA V es nombrado juego de la década

La industria de los videojuegos ya había recorrido un largo camino cuando el 2010 inició, sin embargo, durante estos años hemos visto pasar títulos icónicos que han marcado esta década. Uno de ellos es Grand Theft Auto V.

Y aunque en teoría la década no terminará hasta diciembre de 2020, en este momento hay una euforia por realizar recuentos y premiar a lo mejor de este período.

La industria del videojuego

Además, también hay que reconocer que durante estos años los videojuegos han superado los ingresos generados por el cine, la televisión, e incluso la música, hasta convertirse en un gigante digno de ser admirado.

Por esta razón, The Last of Us 2 nunca será galardonado por el gremio de escritores

En este caso, la fuente responsable de clasificar los mejores títulos de la década es la revista estadounidense Times, un referente obligado al momento de pensar en recapitulaciones y figuras importantes del medio.

Grand Theft Auto V es lo mejor de la década

Times seleccionó 10 títulos importantes publicados a partir de 2010 liderados por una de las estrellas de Rockstar: Grand Theft Auto V, un juego lanzado en 2013.

GTA V es considerado como ‘el producto de entretenimiento más exitoso en el campo financiero’, ya que sus ganancias se traducen en 6 mil millones de dólares, y este número continúa creciendo.

Este juego de mundo abierto recopiló más ganancias que toda la franquicia fílmica de Star Wars. Además, el impacto de Grand Theft Auto no se limita a lo económico, pues quedará por siempre como un referente dentro de la industria del videojuego, así como en las referencias propias de la cultura pop.

GTA V también fue blanco de múltiples demandas y un foco rojo para los padres de los usuarios más jóvenes, pues de igual forma se caracterizó por presentar altas dosis de violencia.

La influencia de Grand Theft Auto se mantiene vigente en pleno 2019, pues aunque este juego tuvo sus días de gloria en 2013 actualmente Ryan Reynolds está promocionando un filme titulado ‘Free Guy’; muchos han comparado la premisa de esta nueva película con la temática de GTA.

Los nueve títulos restantes comparten una característica importante con GTA: marcaron a toda una generación de videojugadores y dejaron su huella dentro de la industria.