La chica de Devoto que cuida su cuerpo y disfruta comer

Ivana Nadal dio un contundente mensaje acompañando dos fotografías que la muestra el 10 de septiembre del año pasado y el 5 de enero de este año. En aquel entonces pesaba 66 kg. y hoy 65 kg. pero los cambios en términos de salubridad están a la vista.

La morocha de 29 años generó un verdadero revuelo al compartir un antes y un después de su figura en apenas cuatro meses, especificando los resultados de su cambio en la alimentación y hábitos saludables.

Para enfatizar su mensaje, la publicación posterior la mostró relajada, confirmando que puede disfrutarse de la vida con un poco de disciplina.

«No se si es más linda o mejor la primer o la segunda imagen, pero en las dos me siento de formas muy distintas.

En la primer imagen hay una Ivana descuidada, entregada a comer mal el 70% del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando 3/4 veces por semana, sin darlo al 100%», arranca el posteo.

«En la segunda imagen, hay una Ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer dándole absoluta prioridad a lo sano, a lo que NO está procesado, a hidratar su cuerpo, a cuidarlo. Entrenando conscientemente entre 1 hs y 1:30 hs, 5 o 6 veces por semana. Dándolo todo», agregó la modelo nacida en Villa Devoto.

«Y cuando no se puede tanto(vacaciones, falta de tiempo, falta d descanso, fiaca, lo que seaa) SEGUIR ENTRENANDO, bajar la intensidad pero seguir.

Probé algunas dietas o “formas de alimentación” que restringen varias cosas (buu) y realmente por un tiempo pude hacerlo y me sirvió, pero cuando me di cuenta que mi SER me pedía un disfrute real y siendo consciente de lo comía, comer TODO, ENCONTRÉ EL EQUILIBRIO.

Y me funcionó MUCHO mejor. Y saben q es lo mejor? ME SIGUE FUNCIONANDO Y CADA VEZ MEJOR», detalló la conductora de Juegan Ellas. «A q voy con esto? ASESÓRENSE con especialistas en alimentación y busquen comer VARIADO, dandole prioridad a lo sano.

Todos sabemos que es sano y que no. Seamos conscientes, disfrutando del progreso y el proceso. ¡No te reprimas de comer! Solo pensa en las CANTIDADES y en la CALIDAD de la comida.

Más calidad, más cantidad. Menos calidad, menos cantidad», siguió explicando la hincha fanática de River Plate.

Tras demostrar y aconsejar actividad física acompañada de una buena alimentación para mejorar la calidad de vida, Ivana Nadal se despachó confirmando que no escatima en disfrute para estar bien: «Pijama, Netflix y comida rica (pueden ver los restos en mi remera. Siempre manchada nunca inmanchada».