Villa del Parque Dengue, los vecinos piden desinfección en las vías

Una mujer del barrio porteño se curó de la infección y ahora se enfermó su hija, quien vive en la casa de al lado. Denuncian que la presencia masiva de mosquitos en la zona se debe a la acumulación de agua que hay en los pastizales que rodean la vías de tren de la zona.

Ya son dos los casos de dengue que se confirmaron en el barrio porteño de Villa del Parque y los vecinos reclaman desesperados que fumiguen la zona. «Vivimos cerca de la vías de tren y los pastizales están llenos de agua acumulada.

Ahí, se juntan los insectos. Estamos desprotegidos y necesitamos ayuda», manifestaron a Crónica.

María Cambre, de 61 años, que vive en la calle Santo Tomé al 2300, denunció que hace pocos días se curó de dengue y, ahora, contrajo el virus su hija de 39, quien reside en la casa de al lado de su vivienda. «Tengo miedo por mí, por mi familia y por los vecinos. Estamos todos preocupados en el barrio y necesitamos una solución. Las vías, que tenemos que atravesar todos los días, están llenas de pozos de agua con mosquitos volando», detalló.

Agregó: «Empecé a tener fiebre y a sentirme muy mal. Fui al médico y me dijeron que estaba incubando una gripe. Entonces, volví a casa y días después me desvanecí. En ese momento me llevaron a otro hospital, donde tampoco me detectaron la enfermedad».

«Mi hija empezó a tener los mismos síntomas y fue a su obra social, ahí fue cuando le diagnosticaron dengue y me comunicaron que yo tuve lo mismo. Afortunadamente, yo ya estoy curada. Sin embargo, ella sigue enferma», continuó.

Ambas mujeres relataron lo ocurrido a los vecinos, quienes entraron en pánico y comenzaron a manfiestarse en las calles para pedir una desinfección general de la zona y que se corte el pasto que rodea las vías de tren, donde se acumula gran cantidad de agua. «Queremos limpieza, fumigación y que corten el pasto, no podemos vivir así», aseguraron.

Al concluir, María expresó: «Tenemos mucho miedo, estamos asustados y preocupados. Está en riesgo mi salud, la de mi familia y la de los vecinos, necesitamos ayuda».