Elias y massot recorrieron Expoagro

Ayer martes abrió sus puertas la 14° edición de Expoagro, y el vicepresidente del Banco Ciudad, Fernando Elías, junto al director de la entidad Nicolás Massot, recorrieron el predio ferial y visitaron el stand de la entidad. Allí los equipos del banco realizarán rondas de negocios con los asistentes y empresas expositoras, y ofrecerán los productos y servicios financieros para la agroindustria.

Asimismo, ayer, Elías y Massot compartieron una cena en el hotel Colonial junto a dirigentes y empresarios del sector agropecuario, y personalidades destacadas de la política y la economía, entre ellos Rogelio Frigerio (ex ministro del Interior y ex presidente del Banco Ciudad), Emilio Monzó (ex presidente de la Cámara de Diputados), Ricardo Yapur (Rizobacter), Néstor Cestari (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), Michael Dover (Aacrea), Alejandro Petek (Aapresid), Rodrigo Ramírez (UPL), Cristiano Rattazzi (Fiat Auto), Sebastián Calvo (Red Surcos), Alfredo Paseyro (Asociación de Semilleros Argentinos), Christophe Dumont y Juan Farinati (Bayer).

Fernando Elías, vicepresidente del Banco Ciudad, señaló que: “Este encuentro anual, de gran relevancia para el sector, nos permite acercar nuestra oferta destinada a impulsar la agroindustria.

Creemos que es importante acompañar la cadena de valor que integra la actividad del campo, ya que potencia el desarrollo y dinamiza la economía de las distintas regiones del país y también de las grandes ciudades; generando productos, servicios y nuevas tecnologías que se exportan al mundo”.

Por su parte, Nicolás Massot, director de la entidad financiera, manifestó: “En un año en que el financiamiento es clave, estamos presentes junto al sector agropecuario, acercándoles una propuesta de valor específica, con las tasas más convenientes para la compra de maquinarias, insumos y servicios”.

La tradicional muestra, que este año cuenta con 580 expositores, se extenderá hasta el viernes, y tendrá como ejes la tecnología y la vinculación entre los diferentes actores del negocio. Además, se desarrollarán jornadas de capacitación y asesoramiento en las que participará el Banco Ciudad compartiendo experiencias, y productos y servicios específicos para el sector.

Para asistir a las necesidades de financiamiento y servicios bancarios para el sector agropecuario, el Ciudad presentará sus líneas crediticias con tasas preferenciales, tanto para Descuento de Cheques como para la adquisición de Bienes de Capital y Capital de Trabajo; y la Tarjeta Agro, que atiende las necesidades específicas de financiamiento de la actividad. El equipo de la entidad financiera ofrecerá sus productos y servicios en su stand en el Lote 1254, en calle 12 entre 17 y 19 (Predio Ferial de San Nicolás – kilómetro 225 de la Ruta N9).

OFERTA DEL BANCO CIUDAD PARA EL AGRO

Ø LÍNEAS CREDITICIAS:

o CONVENIOS AGRO: El Banco Ciudad ha generado acuerdos con los principales distribuidores de maquinaria agrícola (Akron, Apache, Mainero, Metalfor, Pauny, New Holland, Case IH e Iveco, entre otras) que le permiten ofrecer líneas crediticias para la adquisición de maquinaria con tasas de entre el 3 y el 24%, y plazos que van de los 24 a los 48 meses.

o DESCUENTO DE CHEQUES: Línea de crédito para efectivizar cheques a tasa fija del 34%, para plazo de 90 días, y del 35% para 365 días.

§ Destino: Capital de Trabajo.

§ Moneda: Pesos.

§ Beneficiarios: Empresas MiPyMES radicadas en la zona de influencia del BCBA.

§ Tasa de Interés: Fija.

Ø TARJETA AGRO: cubre las necesidades de financiamiento para la compra de insumos, bienes de capital y servicios requeridos en la explotación de la actividad.

o Ofrece:

§ La mejor tasa del mercado: TNA 44%.

§ Múltiples opciones de financiamiento en el rubro agro.

§ Vencimiento único en el mes de julio, con resumen de cuenta mensual para el control de los consumos.

§ Permite acordar con el proveedor la fecha de pago de las compras, con un máximo de 365 días de diferimiento.

§ Beneficios especiales de financiamiento con comercios que tengan convenios con el Banco Ciudad.

§ Acceso a más de 3000 establecimientos habilitados a operar bajo modalidad Visa Agro.

§ Sin gastos de emisión y renovación.

Ø PRODUCTOS Y SERVICIOS COMEX: Productos y servicios especializados para empresas exportadoras/importadoras, entre ellos:

o Pagos de importaciones.

o Pagos y cobros de servicios.

o Prefinanciación de exportaciones.

o Financiación y cobranzas de importaciones/exportaciones.

o Acreditación de órdenes de pago.

o Emisión de cartas de crédito y stand by.

Más información en www.bancociudad.com.ar