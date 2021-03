Vuelve Ecobici pero rentado, se terminaron las Bicis gratis!

La ciudad sumara 30 estaciones al sistema, de las cuales 12 van a ubicarse en el sur de la Ciudad. Además, a partir del sábado 13 de marzo habilitaran los pases de fin de semana y para turistas extranjeros. Ecobici seguirá siendo gratuito para vecinos residentes los días hábiles.

En el marco de la progresiva reincorporación de estaciones Ecobici, en los próximos días reinstalaremos 30 que se suman a las 200 actuales. En esta etapa priorizamos entornos escolares y de hospitales, y el 40% de las estaciones que vuelven a estar operativas (12 de 30) se ubicarán en el sur de la Ciudad.

Durante las próximas semanas también inyectaremos 300 nuevas bicicletas en el sistema operado por Tembici y sponsoreado por Itaú y Mastercard.

Además, a partir del sábado 13 de marzo estarán habilitados la compra de pases para usar el sistema los fines de semana y los pases para turistas extranjeros.

Los vecinos de la Ciudad podrán usar el sistema de lunes a viernes (días hábiles) seleccionando el pase gratuito, pero también tendrán la alternativa de mejorar las condiciones de su viaje en Ecobici abonando un pase intensivo para contar con una hora por viaje todos los días de la semana. Estos pases son optativos, no obligatorios.

Por su parte, los turistas extranjeros tendrán que abonar un pase para poder usar el sistema, mientras que los extranjeros con residencia en Argentina podrán utilizarlo en forma gratuita de lunes a viernes.

Habrá cuatro categorías de pases: GRATIS, INTENSIVO, RECREATIVO (para residentes) y TURÍSTICO (exclusivo para turistas extranjeros):

GRATIS: sin costo (sólo para residentes)

/ Gratuito: 4 viajes gratis por día de hasta 30 minutos de lunes a viernes/días hábiles (con penalidad por exceso de uso)

INTENSIVO (sólo para residentes)

/ Mensual: $700 – 6 viajes por día de hasta 60 minutos de lunes a domingo.

/ Anual: $6.000 – 6 viajes por día de hasta 60 minutos al día de lunes a domingo.

RECREATIVO (sólo para residentes)

/ Viaje único: $70 – 1 viaje por día de hasta 30 minutos sábado o domingo (no acumulable)

/ Fin de semana: $300 – 4 viajes por día de hasta 60 minutos sábado y domingo (no acumulable)

/ Feriado: $150 – 4 viajes por día de hasta 60 minutos feriados (no acumulable)

TURÍSTICO (sólo para turistas extranjeros)

/ Diario: $900 – 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días.

/ Mensual $3.500 – 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días.

Los pases no son acumulables entre sí.

Para volver a utilizar la bicicleta al terminar cualquier viaje es necesario esperar 15 minutos.

Puntos clave

/ El sistema seguirá siendo gratuito para residentes los días hábiles durante los primeros 30 minutos. Con la nueva versión de la app, el usuario deberá seleccionar el pase gratuito para comenzar su viaje. La penalidad por exceso de uso seguirá vigente para garantizar la rotación de bicicletas (más del 80% de los viajes son de menos de 30 minutos).

/ Los vecinos residentes que quieran utilizarlo con fines recreativos durante los fines de semana tendrán que abonar un pase.

Además, habrá planes mensuales para los usuarios que prefieran contar con más tiempo de uso.

/ Los turistas extranjeros que quieran usar las bicicletas Ecobici deberán abonar un pase específico de lunes a domingo.

¿Cómo acceder a los pases?

● A partir del sábado 13 de marzo se habilitará la compra de pases para residentes los fines de semana y para turistas extranjeros todos los días.

● Si el vecino ya es usuario del sistema no es necesario que se registre nuevamente, pero sí deberá actualizar la app. Sólo tendrá que ingresar con mail y contraseña.

● Todos los pases pueden adquirirse a través de la aplicación. Pueden abonarse con tarjeta de crédito, a través de Mercado Pago, o mediante transferencia bancaria.

● Quienes no cuenten con tarjeta de crédito pueden utilizar el sistema. Deben registrarse en forma presencial —sacando turno previo a través de la web— en las oficinas de Ecobici por Tembici (Balboa 220, Chacarita – CABA).

Se reincorporan 30 estaciones

En el marco de la progresiva reincorporación de estaciones Ecobici sumaremos la primera etapa de 30 estaciones. Para la ubicación de estas estaciones priorizamos los entornos de instituciones educativas en el marco de la vuelta de las clases presenciales para generar nuevas alternativas de movilidad para alumnos y docentes y las zonas próximas a hospitales.

Además, el 40% de las estaciones se ubicará en el sur de la Ciudad: son 12 estaciones en Villa Lugano, Nueva Pompeya, Barracas, Flores, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, Boedo; que se suman a las 15 ya existentes en la zona sur, incluyendo La Boca, Parque Patricios, Constitución.