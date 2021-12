La ciudad pide que los vecinos no saquen la basura durante las fiestas

El pedido es para evitar que se acumule basura en los contenedores durante el 24 y 31 de diciembre, ya que no habrá recolección de residuos húmedos.

Los puntos verdes con atención permanecerán cerrados el 24, 25, 31 y 1 y las ferias no recibirán orgánicos ni el 25 y 1. Todos los detalles.

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad informa el cronograma de recolección de residuos húmedos y secos para los feriados de Navidad y Año Nuevo.

Basura

El 24 y el 31 de diciembre no habrá recolección de residuos húmedos y la Ciudad le pide a los vecinos que no saquen la basura para evitar que se acumule en los contenedores.

Reciclables

Mientras que el 31 y 1° no habrá recolección de reciclables. La idea es guardarlos limpios y secos en tu casa, para que cuando se restablezca el servicio puedas llevarlo a tu Punto Verde o Contenedor Verde más cercano o entregárselo en mano a un Recuperador/a Urbano/a..

Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán dejar sus reciclables directamente en las bocas de recepción.

Las ferias no recibirán orgánicos los sábados 25 de diciembre y 1 de enero.

Para conocer cuál es el medio de captación más cercano, podrán ingresar a: buenosaires.gob.ar/reciclables

Recomendaciones para el buen uso de un contenedor:

• Estacionar el auto a un metro del contenedor, dejando esa distancia por delante y por detrás, -de esta forma se facilita la operación del camión recolector y se evitan daños.

• Respetar el lugar del contenedor. Los contenedores se ubican cumpliendo un conjunto de condiciones como la presencia de entradas de garaje, espacio para el transporte público, espacios reservados para discapacitados, desagües pluviales, luminarias, arbolado, etc.

En caso extremo de necesitar mover el contenedor, solicitarlo al 147.

• No arrojar residuos áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda, etc, los contenedores no son aptos para estos residuos y pueden dañan el equipo recolector, -para desechar estos residuos comunicarse al 147 para coordinar el retiro de los materiales.

• No trabar las tapas. Luego de depositar los residuos tapar el contenedor, así se evita el mal olor, se protege de la entrada de agua en caso de lluvia, o el ingreso de animales como gatos o aves.

• No sacar la basura cuando llueve, -ante la lluvia es posible que se tapen los sumideros y no se escurra el agua en forma correcta.

• Poner la basura dentro del contenedor. El camión recolector utiliza un sistema automatizado por lo que recoge solo lo que está dentro del contenedor.