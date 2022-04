¿Vecinos amarretes? tomar el helado en Invierno no hace mal

Seguramente muchos se preguntan si el helado es solo un producto para disfrutar en el verano, y hace más de 30 años podría ser, pero en la actualidad ya no lo es, aunque hay personas que llevan la costumbre de sus abuelos bajo sus espaldas y siguen consumiendo este rico postre solo en verano con 40 grados de calor.

Para sacar conclusiones, hay que mirar a países como Noruega o Suecia, y en Estados Unidos que se consume más cantidad de helado que en nuestro país y de forma similar durante todo el año.

Este hecho, demuestra que el frío no les supone ningún impedimento para disfrutar de esta delicia de sabores que se puede aprender a saborear durante todo el año.

Por ejemplo, en España contamos con la suposición de que al consumir este producto en invierno nos puede perjudicar incidiendo en nuestra salud, lo que hace que su consumo disminuya en esta época pero, ¿y si te dijera que influyen de manera positiva? ¿Te los comerías entonces?

Dejemos atrás ese falso mito de la Prehistoria hoy!

¿Por qué debo consumir helado en invierno?

Se trata de un alimento reconstituyente tras la realización de una actividad deportiva.

El helado actúa como tónico, ya que proporciona el glucógeno perdido durante la actividad física, -esto unido a su contenido en proteínas, reactiva el sistema muscular.

Tras lo expuesto, vemos que su consumo resulta ideal tras la ejecución de un esfuerzo físico que haya conllevado desgaste, principalmente por su gran aporte nutricional.

Son altamente nutritivos, presentan un alto contenido en calcio, vitamina B2, proteínas y aminoácidos esenciales.

En concreto, esta vitamina beneficia a nuestro organismo mejorando la condición cognitiva, el metabolismo energético y la salud cardiovascular, también alivia el dolor de garganta.

Al consumir helado, bajamos la inflamación de la garganta y en el caso de tener heridas, disminuye el proceso de cicatrización.

Por ello, muchos profesionales lo recomiendan en caso de anginas, como se puede comprobar, es aconsejable ingerir este alimento regularmente, en contra de las antiguas creencias, pues fortalece nuestro sistema inmunológio.

También su consumo dificulta el contagio de virus y gripes, que son tan frecuentes en otoño e invierno.

Mantiene tus huesos fuertes, debido a que está compuesto principalmente por leche, supone un gran aporte de calcio para nuestro cuerpo.

Esto hace que sea un complemento ideal a considerar en nuestra dieta, eso sí, al igual que como todos los alimentos, no se debe abusar de su consumo.

Desarrolla nuestra creatividad.

Consumir helado afecta al hemisferio derecho del cerebro, esto es, desata nuestro lado más creativo y pasional.

Aumenta la felicidad, cuando consumimos un alimento que nos gusta, el cuerpo libera hormonas relacionadas con la felicidad, además de liberar el estrés.

Como hemos repasado, el consumo de helado en invierno no es perjudicial, sino que aporta numerosos beneficios a nuestra salud y a nuestro sistema inmunológico en particular, -lo que sí está claro es que comer helado ya no depende de la estación en la que nos encontremos.

