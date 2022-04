Ciudad Tecno: Se dieron a conocer los ganadores que participaran en la Gamergy 2022

La ciudad ya selecciono a los tres mejores proyectos que participaran,los mismos serán desarrollados por jóvenes en un lapso de cinco días, -para crear un videojuego que serán exhibidos en la Gamergy 2022 con el objetivo de potenciar la industria gamer en la Ciudad.

Ya se conocen los tres mejores videojuegos ganadores de la Game Jam que, en esta edición, debían abordar la temática de la gestión de residuos.

Los ganadores, fueron premiados con equipamiento gamer, becas de formación, -y un lugar para exhibir sus videojuegos en el stand del Gobierno de la Ciudad en la Gamergy 2022: el evento de deportes electrónicos y videojuegos más importante de Latinoamérica que se llevará a cabo del 15 al 17 de abril en Tecnópolis.

¿Qué es la Game Jam?

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño, a través de la Dirección General Políticas de Juventud de la Ciudad con el apoyo de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, -que tiene por objetivo ser un ciclo de aprendizaje, entretenimiento y buenos hábitos para jóvenes que quieran vincularse con la industria de los videojuegos y competir por importantes premios.

“Acompañamos e impulsamos este tipo de proyectos para potenciar el desarrollo profesional y laboral de los jóvenes y, además, promover la formación de los perfiles requeridos por las nuevas industrias que se encuentran en constante crecimiento”, expresó el ministro José Luis Giusti.

Los 3 proyectos seleccionados fueron: “reCICLO”, los mismos tratan de un juego educativo sobre el procesamiento de los residuos en Buenos Aires en el cual participan todas las partes del proceso a través de tres cortos minijuegos.

“Ziv en Ciudad Verd-D”, es un juego de scroll horizontal con elementos de plataformero donde el objetivo es limpiar la ciudad tirando la basura en el tacho adecuado para escapar de los monstruos que están hechos del mismo tipo de basura; y, por último.

Por otro lado tenemos a “Keep it clean” que invita a ser un representante de cooperativa Keep it Clean utilizando diferentes herramientas para recoger la basura esparcida por la playa y, además, arreglar las máquinas procesadoras para reciclar los materiales recogidos y hacer nuevos objetos.

En el desarrollo de las ideas, los equipos participantes de la Game Jam tuvieron la posibilidad de consultar a especialistas en diferentes áreas de desarrollo de videojuegos, -sus creaciones fueron evaluadas por un jurado compuesto por los docentes universitarios Ingrid Kitainik (UTN), Martín Romero (UADE), Pablo Vilaboa (UAI) y Julián Jurus (Da Vinci).

“La Ciudad tiene un enorme potencial en la industria del gaming y vamos a seguir acompañando ese crecimiento”, afirmó Diego Fernández, secretario de Innovación y Transformación Digital, y agregó.

“A través de estas iniciativas buscamos dar a conocer el talento joven de la Ciudad dentro de este sector que brinda cada vez más oportunidades tanto de desarrollo profesional como laboral.

La Game Jam es la primera etapa del programa Academia de Videojuegos que busca ofrecer un espacio de formación para jóvenes que tengan interés por la industria de los videojuegos y que quieran capacitarse de la mano de especialistas para convertirse en profesionales de los deportes electrónicos.

Por su parte, el Director de Políticas de Juventud, Tomás Mestre comentó: “Academia de Videojuegos es un programa que involucra tanto la recreación como la formación.

Desde la Ciudad creemos que es muy importante impulsar el ecosistema del gaming y motivar a los y las jóvenes a introducirse en una industria en constante crecimiento que ofrece una gran cantidad de oportunidades laborales.”

A partir de este tipo de iniciativas, la Ciudad busca posicionar a Buenos Aires como referente en la formación de los futuros profesionales de esta disciplina, entendiendo que la industria de los eSports es una oportunidad para formar y convertir jugadores amateurs en profesionales cualificados de los deportes electrónicos, y brindarles la posibilidad de generar desarrollos que compitan en ligas oficiales, tanto de Argentina como del resto del mundo.

Acerca de la Gamergy

La Gamergy, que se realizará por primera vez en la Argentina en Tecnópolis los días 15, 16 y 17 de abril, es el evento de gaming eSports más importante de Latinoamérica.

Se consolidó como el encuentro ideal para quienes buscan generar un espacio físico y virtual que atraiga no solo a los aficionados, sino también empresas e instituciones que desarrollan su actividad en la industria.

El público presente en la Gamergy elegirá, entre los proyectos elegidos en la Game Jam, a un equipo ganador que será premiado con un incentivo económico para que continúe con el desarrollo de su idea con el fin de potenciar la industria gamer en la Ciudad.