Ya abrieron las 12 piletas para disfrutar en familia en la Ciudad

Explotó el verano y la ciudad habilitó los natatorios en los polideportivos porteños, el acceso es por orden de llegada, hasta agotar el cupo disponible.

Ahora los vecinos pueden disfrutar de los natatorios con los que cuenta la Ciudad de lunes a viernes de 17 a 19 horas, mientras que los sábados y domingos el horario es de 11 a 19 horas.

No hace falta inscripción previa ya que el ingreso es por orden de llegada hasta agotar el cupo disponible en cada establecimiento, los mismos están habilitados hasta el próximo 28 de febrero.

Es bueno recordar, que el pasado 8 de diciembre se habilitó el uso de la Pileta Olímpica en Parque Sarmiento, pero sólo para entrenamiento y está disponible de martes a domingos de 9 a 18 horas.

La misma requiere una solicitud de permiso a través del siguiente correo electrónico: pedidosdeuso@buenosaires.gob.ar

¿Dónde están las piletas?

A continuación, el listado de los polideportivos, direcciones y teléfonos:

– Parque Manuel Belgrano (ex KDT) Salguero 3450 y Costanera. Palermo Tel: 4807-7700.

– Parque Sarmiento Av. R. Balbín 4750. Saavedra Tel: 4547-0882

– Polideportivo Colegiales Freire 234. Colegiales Tel: 4555-7074

– Polideportivo Costa Rica Constituyentes y Chorroarín. Agronomía Tel: 4521-8063

– Polideportivo Chacabuco Av. Eva Perón 1410. Parque Chacabuco Tel: 4921-5776

– Polideportivo Avellaneda Lacarra 1257. Parque Avellaneda Tel: 4671-5932

– Polideportivo Pomar Mercedes 1300. Floresta Tel: 4568-0184

– Polideportivo Santojanni Patrón 6222. Liniers Tel: 4641-2462

– Polideportivo Dorrego Lisandro de la Torre y Monte. Mataderos Tel: 4687-6823

– Polideportivo Martín Fierro Oruro 1300. San Cristobal Tel: 4941-2054

– Polideportivo Patricios Pepirí 135. Parque Patricios Tel: 4911-4642

– Polideportivo Pereyra Vélez Sarsfield 1271. Barracas Tel: 4301-3700

Recomendaciones y cuidados para el uso de las Piletas

Es muy importante concientizar para evitar accidentes, comienza el calor y se deben priorizar acciones para promover las piletas seguras y saber que la prevención es la mejor conducta para salvar vidas.

Cuidadores

Es primordial que exista una visión permanente del niño, debe haber un adulto responsable designado para supervisarlo y que quede a cargo del cuidado del niño porque cuando todos miran, nadie mira.

Según el Consenso Nacional de Prevención del ahogamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría la proporción segura entre número de cuidadores y niños es:

Lactantes: 1 a 1.

De 1 a 2 años: 1 a 2.

De 2 a 3 años: 1 a 3.

Luego de los 4 años: de acuerdo al grado de aprendizaje de la natación que tengan los niños.

Consejos

Todas las piletas deben contar con un cerco perimetral de por lo menos 1,30 metros de altura y ser continuo o tener barrotes de no más de 10 cm de ancho entre uno y otro, para que no pueda caber la cabeza de un niño.

Se debe tener un ingreso a la pileta con una puerta única que no puedan abrir los niños.

Nunca dejar sillas, mesas, reposeras o algo que esté próximo al cerco para que los niños no se puedan trepar.

Si las piletas son inflables y no cuentan con cerco, deben ser vaciadas al final del día.

No dejar juguetes y objetos atractivos que floten. Los niños no tienen noción del peligro y se pueden acercar.

La Dra. Caterina Henson explica los cuidados a tener en cuenta para piletas seguras.

Salvavidas

Con respecto al salvavidas, todo niño menor de 4 años debe colocarse un salvavidas cuando está cerca de la pileta.

Este salvavidas debe mantenerlo a flote. Muchos de ellos no son tan buenos, como las alitas, los inflables en los brazos no son seguros y no deberían usarse como salvavidas.

El modelo universalmente más aceptado de salvavidas posee las siguientes características:

Material enterizo de alta flotabilidad.

Formato de chaleco, con abertura anterior con 3 broches de seguridad, como mínimo.

Correa inextensible que une la parte anterior con la posterior del chaleco, pasando por la ingle del niño y asegurada con broche de seguridad.

Todo otro tipo de flotador símil-salvavidas, y más aún si son inflables (brazaletes, colchonetas, cámaras de automóvil o animales), no ofrecen ninguna garantía.

Cuidados también con los adultos

También en adultos puede haber accidentes, en ocasiones por desconocimiento de profundidad, golpes que producen traumatismos, y también personas que bajo efectos del alcohol caen a la pileta.

Aprender a nadar y RCP

Dos aprendizajes muy importantes: enseñar y aprender a nadar, excelente actividad física y aprender RCP.

Si lamentablemente se debe asistir a una persona por ahogamiento, lo primero al sacarlo del agua es convocar al servicio de Emergencias e iniciar las maniobras de RCP.

Se recomienda a toda la población capacitarse en cursos de Resucitación Cardiopulmonar, y así estar preparados para ayudar en dichas situaciones.