La Ciudad le da apoyo a proyectos Audiovisuales Nacionales

El Gobierno Porteño apoyara doce proyectos audiovisuales nacionales realizados con inversión internacional que serán filmados en la Ciudad de buenos aires.

La idea fue impulsada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad por medio de la Buenos Aires Film Commission, la misma dispone una devolución de hasta un 20% de los gastos a producciones audiovisuales realizadas con inversión internacional.

El sector quiere lograr generar trabajo ya sea en la industria como en sectores asociados, además como también promocionar a nivel internacional a la Ciudad de Buenos Aires como punto de atracción turística.

Además la industria audiovisual, busca generar miles de puestos de trabajo, exportar cultura argentina al mundo, que sirve para transmitir nuestra identidad y proyectarnos como un destino turístico atractivo para visitar y conocer, señaló Horacio Larreta.

La primera edición estima un incentivo de más de 770 millones de pesos e implica un impacto estimativo en 1400 puestos de trabajo en la industria audiovisual y sectores asociados, como la gastronomía, la hotelería y el turismo, a lo que se sumarán más de 130 profesionales internacionales que realizarán trabajos en la Ciudad.

Se trata de producciones de alto alcance: las mismas se mostrarán en aproximadamente 100 países.

Los proyectos seleccionados trabajan con empresas como, Netflix, Amazon Prime Video, Wanda Pictures (distribuidora de películas como Living y La voz humana), Infinity Hill (Argentina, 1985, Staged), Hop Skip & Jump Productions, Gloriamundi Producciones (Limbo, Entrelazados) y Buena Vista International.

En cuanto al talento artístico, destacan directores y actores como Joaquín Furriel, Adrián Suar, Luis Ortega, entre otros.

Proyectos seleccionados

-Serie El Eternauta de K&S Films

-El largometraje El Jockey de REI Cine (dirigido por Luis Ortega)

-El largometraje The Martyrs de GM Comunicación

-El largometraje Jaque Mate de Patagonik (protagonizada por Adrián Suar)

-La serie What I was doing while you were breeding de Non Stop (basada en el bestseller de Kristin Newman)

-El largometraje El olor a pasto recién cortado de Tresmilmundos Cine (con Joaquín Furriel)

-El largometraje Descansar en paz de Kenya Films (dirigido por Sebastián Borensztein)

-El largometraje Elena sabe de Haddock Films (basado en un libro de Claudia Piñeyro con Anahí Berneri como directora)

-La serie El periodista de Pampa Films

-La serie Tatuada de Kapow

-La serie Sé tú misma de FAM Contenidos

-El largometraje Operación relleno de Habitación 1520.

También cabe mencionar, que sobre la Buenos Aires Film Commission La Buenos Aires Film Commission (BAFC), se trata de un área que pertenece a Impulso Cultural.

Impulso Cultural, es una plataforma que desarrolla la cultura en la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura GCBA.

La Buenos Aires Film Commission fomenta la realización de producciones audiovisuales internacionales en la Ciudad dentro de los diferentes sectores de la Industria: cine, televisión, publicidad, videoclips y animación, tambien, facilita la vinculación entre los productores extranjeros e instituciones, asociaciones, ministerios, empresas y profesionales locales.

La BAFC fue creada bajo los estándares de calidad de la Association of Film Commissioners International (AFCI) y trabaja bajo la homologación de esa red.