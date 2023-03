Efectivos policiales lograron atrapar a una banda que robaba edificios

Efectivos de la policía de la Ciudad, detuvieron a un total de 6 delincuentes chilenos, que integraban una banda que se encargaba de ingresar a edificios y robar departamentos.

Cabe remarcar, que entre todos los detenidos hay dos mujeres, que también fueron apresadas luego de ir a visitar a los imputados.

En el momento del operativo, personal de la Comisaría Vecinal 2 A fue dirigido a un edificio de la calle Junín al 1200, pleno barrio porteño de Recoleta, ya que había 4 masculinos ingresando al lugar y pretendiendo asaltar un departamento.

Cuando los uniformados llegaron al lugar del ilícito, observaron salir del edificio a los cuatro malvivientes, los cuales fueron demorados para ser identificados.

Otra de las cosas que se lograron identificar, -fueron que la cerradura de la entrada al edificio ubicado en la calle Junín al 1200, había sido forzada y al tomar contacto con una vecina, de 65 años, la misma indicó que estos cuatro hombres le habían tocado el timbre para preguntarle sobre un alquiler y que luego se retiraron.

La policia se encargo de revisar el resto de los pisos, y encontraron en un florero del segundo piso una barreta de 50 centímetros de largo, dos destornilladores y dinero en efectivo.

A todo esto, luego de consultar con el Juzgado Criminal y Correccional Número 45, a cargo de la doctora Yamile Susana Bernan y ante la Secretaría 122 del doctor Nicolás Eduardo Coronel, se dispuso la detención y traslado de los sujetos, de 22 a 27 años, además del secuestro de todos los elementos encontrados.

Los agentes luego tomaron conocimiento tras las detenciones que los mismos estaban involucrados en un ilícito similar cometido en la Comuna 3.

Luego de unas horas, 2 mujeres también de nacionalidad chilena, se presentaron en la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad, para visitar a dos de los que habían sido detenidos por el intento de robo en el edificio ubicado en el barrio de Recoleta.

A través del aviso que había dado la Comisaría Vecinal 3B sobre el otro robo, la policía logro recabar información y detectaron que las dos mujeres que estaban de visita habían sido identificadas junto a los cuatro detenidos, durante una tentativa de robo en un departamento en el segundo piso de un edificio en Tucumán al 2200, en el barrio porteño de Balvanera.

Para finalizar, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo del Dr. Manuel Gorostiaga, secretaría 107 del Dr. Blanco, fue el cargado de tomar intervención del caso.

Info sobre el barrio de Recoleta

Recoleta es uno de los barrios más destacados de CABA, por eso mismos lo apodan “la París argentina”, debido a la gran inmigración francesa desde el año 1840 y su destacada arquitectura.

Limites del barrio

Sus limites están rodeados principalmente de grandes espacios culturales, monumentos históricos como, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta y otros pabellones de exposiciones.

Uruguay, Guido, Montevideo, Proyección de Montevideo, Brig. Gral. Facundo Quiroga, prolongación virtual de Juan Bibiloni, bajada Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario) hasta intersección con Autopista Illia, Avenida Pte. Ramón Castillo, Acceso Wilson, Av. Tomás Edison, borde oeste de la Dársena D, borde norte de la Dársena D, bordes Dársenas E y F, Avenida Costanera R. Obligado, Jerónimo Salguero, deslinde suroeste zona de vías de los ferrocarriles ex FGBM, ex FGSM, ex FGB, Tagle, Las Heras, Avenida Coronel Díaz, Mario Bravo, Avenida Córdoba.