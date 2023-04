Julieta Poggio la EX GH cobró un millón por una presencia de media hora

La representante que salió tercera en la final de Gran Hermano 2022 y representó a nuestro barrio de Villa Devoto, está aprovechando su buen momento y como dice Shakira, “No para de Facturar”.

Su perfil bajo le genera mucho más trabajo que a los que quieren sobresalir hablando mal de la producción de Telefe y compañeros, como siempre decimos, “Hablar mal del otro y el Autobombo barato no sirve, eso se refleja en los números, cuentas bancarias y deudas.

La Devotense, Julieta Poggio cobró una cifra millonaria por su presencia en un boliche: “Por realizar una presencia de apenas media hora”.

Juli, luego de un trabajo en un boliche, recibió una abultada suma de dinero por presentarse durante 30 minutos en una discoteca del interior del país.

Por otro lado, los ex participantes de “Gran Hermano 2022” están analizando diferentes ofertas laborales y aprovechan su fama realizando presencias en boliches, que siempre es uno de los trabajos que mejor rinde.

De esta manera, una de las participantes mas pedidas para este tipo de eventos es la chica de Villa Devoto, Julieta Poggio, quien cobró una millonaria cifra por visitar una discoteca del interior del país.

La Ex Gran hermano estuvo presente en un boliche bailable de la zona de Pergamino hace algunos días y se filtró el valor que recibió por asistir al lugar, -su tarea fue simplemente bailar arriba de una tarima rodeada de vallas, cantó y no mucho más que eso.

A todo eso, la madre de Julieta, es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijeron que debería estar cobrando más pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”.

Otro interesante dato, es que los Ex Hermanitos, no se quedan con el total del dinero cobrado por sus trabajos, presencias o publicidades que hagan.

Es la productora “Kuarzo”, quien a cargo del reality de convivencia y estrategia emitido por Telefe, se queda con el 50% de las ganancias producidas por los ex concursantes.

También, aparte de las posibilidades de que algunos de los ex Gran Hermano 2022 consigan, su propio programa en el canal de las tres pelotitas, Coti Romero mantuvo reuniones con autoridades del canal por una importante propuesta laboral.

El Ingreso de Julieta Poggio a la Casa más Famosa del Mundo

La participante en el Casting subrayó: “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, afirmó Julieta en su presentación antes de ingresar a la casa y agregó que le gusta “estar siempre arreglada y prolija”.

“No me gusta cocinar, limpiar ni lavar los platos, que de eso se ocupe otro, soy egoísta, pero lo estoy trabajando con la psicóloga”, confesó, -y realmente no mintió la chica, ya que en la casa no lavo ni un plato y se mostro muy egoísta en muchas oportunidades.

Pero su carácter, sinceridad y buenas vibras, como ella se caracterizó siempre, la catapultaron a la final, dejando afuera por ejemplo a Coti, que pintaba como finalista hasta que se enfrentó con Julieta.