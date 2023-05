La Feria de vinos más importante de la Argentina se realizará en Villa Devoto

El evento más importante de Vinos en la Argentina, contará con 40 bodegas, propuestas gastronómicas y shows en vivo, y como broche de oro se realizará en nuestro querido barrio de Villa Devoto.

La Feria de vinos se desarrollará el próximo 20 de mayo en la Plaza Arenales (Plaza Devoto), se va a poder disfrutar de bodegas con puestos exclusivos, propuestas gastronómicas de restaurantes de la zona, enólogos invitados y shows en vivo.

Para que el evento se pueda desarrollar de una mejor manera, las calles del barrio de Villa Devoto (Nueva York, Mercedes, Pareja y Bahía Blanca), se transformaran en peatonales en el horario de 12 a 0 horas.

El encargado de realizar este importante evento será la Ciudad de Buenos Aires, quienes se encargaran se organizar el primer evento propio del Distrito del Vino, el mismo será en formato de Feria abierta a la comunidad, y contará con la presencia de las bodegas más importantes de la Argentina, generando un impulso en el comercio de la zona con la participación de vinotecas y restaurantes.

Las personas que se acerquen, van a poder conocer y degustar vinos en consumo “por copa” de más de 40 bodegas con propuestas de diferentes precios.

Algunas Etiquetas que estarán presentes en el gran evento:

El Enemigo, Catena Zapata, Bianchi, Fin del Mundo, Santa Julia, Rutini, Salentein, Escorihuela Gascón, Lorenzo de Agrelo, Ernesto Catena, Las Moras, El Esteco, Trapiche, Bodega Bressia, Pala Corazón, Losance, Vinos de Potrero, Manos Negras, Penedo Borges, Weinert, Lamadrid, Huentala, La Posta, Dante Robino, La Cayetana, Gen del Alma, Lagarde, Banfi.

También en esta edición de la Feria del Distrito del Vino se van a poder disfrutar diferentes gastronómicas compuestas por varios de los restaurantes que se encuentran 150 metros a la redonda de la plaza Arenales, más conocida como La Plaza Devoto, además van a poder disponer de mesas sobre las calles peatonales, un patio gastronómico montado en la esquina de Nueva York y Mercedes con puestos que ofrecerán menúes acordes para acompañar los vinos y sumado a espacios de picnic dispuestos en las zonas verdes.

Los visitantes, van a poder conocer y aprender más acerca del mundo del vino de la mano de especialistas como Agustina de Alba, Marcela Rienzo, Joé Fernández, Marina Beltrame y reconocidos enólogos como Alejandro Vigil (Bodega Catena Zapata y El Enemigo), Walter Bressia (Bodega Bressia), Gabriela Celeste, entre otros, -además podrán participar de experiencias interactivas como ser juegos con descriptores aromáticos del vino. Dentro de la propuesta de contenidos, el escenario tendrá un line up sorpresivo con shows en vivo durante la tarde y un gran cierre artístico.

La entrada al evento será totalmente gratuita, y para las degustaciones se va a tener que sacar los tickets en la esquina de Nueva York y Mercedes, donde estará la boletería y el retiro de copas, que tendrá un límite máximo de degustación de cuatro copas por persona.

Las bodegas tendrán puestos exclusivos y presentarán tres categorías de vino cada una, el escenario estará dispuesto en el centro de la plaza mirando hacia la calle Pareja y los puntos gastronómicos tendrán diferentes ofertas.

Este tipo de Ferias, fomenta el consumo responsable y moderado de vinos por medio de la adhesión al programa internacional “Wine in Moderation”, -entonces el público podrá adquirir sólo un ticket por persona, habrá puestos de hidratación de agua a disposición y se comunicarán de forma permanente recomendaciones de consumo moderado, un dato importante, es que parte de lo recaudado del evento será donado a la Cooperadora del Hospital Zubizarreta.

José Luis Giusti, (ministro de Desarrollo Económico y Producción de CABA), dijo: “Cuando creamos el Distrito del Vino, en 2021, lo hicimos con el objetivo de posicionar a la industria vitivinícola en la Ciudad, que Buenos Aires sea el punto de partida de la Ruta del Vino en Argentina y buscando transformar la zona en la vidriera de uno de los productos más característicos y representativos de las economías regionales, fomentando también el desarrollo económico zonal”.

Alejandro Vigil, también explicó: “Actualmente estamos en un proceso de tener un espacio en Buenos Aires y creemos que es ideal insertarnos en el Distrito del Vino, donde confluye nuestro ideal de gastronomía, vinos y amigos, -además invita al viajero al corazón del vino argentino durante su paso por Buenos Aires, para nosotros será una gran embajada.

El evento contará con un importante despliegue, que estará acompañado de varios puntos gastronómicos que serán protagonistas de este gran encuentro del vino:

Patio de comidas: La Vinatería, Tiempos de Sabores, Farid.

Gastronomía sobre la plaza: Negroni, Dandy, Cucina Paradiso, La Misión, Pablos, Burger 54, Tostado, Antiche, Rapanui, Café de la Plaza, Korto Café.

En los alrededores: Betular, Mecha, Alicia, Casa Lucca, Fabric Sushi, Almacén de Pizza, Café Martínez, Sunny, La Fábrica del Taco, Tea Connection, Dean and Dennys, Taco Box, Pauline, Stylo, Ritratto, Club Circulo Devoto, Sushi Club, La Santa, Hell’s Pizza, Let it V, Havanna, Luccianos, Crepas, Peters, FEMA, Lo de Fito, Malvón.

Argentina es un país vitivinícola, quinto productor mundial y noveno en exportaciones, tiene un consumo per cápita anual de 18.2 litros (según datos del INV, 2021), con una superficie cultivada de 207.147 hectáreas total país.

Sus regiones vitivinícolas son Cuyo y Centro, NOA, Patagonia y Región Atlántica, pero son dieciocho las provincias productoras de vino de esta bebida nacional.

El vino es una bebida elegida por las nuevas generaciones no sólo argentinas sino también a nivel mundial, que muestran gran interés en comprender la cultura vitivinícola, el valor hacia el origen, por la naturaleza de lo que lleva crear un vino desde la planta hasta la botella, actualmente los consumidores son más sensibles, más transparentes, más humanizados y el vino es una conexión emocional que trae una nueva mirada hacia el futuro.

Acerca del Distrito Del Vino

Este nuevo Distrito, se encuentra ubicado en la zona de los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y Paternal, se trata de una iniciativa pública – privada de la Subsecretaría de Cooperación del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, a cargo de Carlos Macchi.

La misma contempla la instalación de vinotecas, cavas y centros de cata, escuelas del vino y showrooms de venta, propuestas de capacitaciones y experiencias gastronómicas, lo que lo convierte en una atracción diferenciadora para la Ciudad.

Además, cuenta con una agenda de actividades en espacios públicos y privados, ofreciendo diferentes opciones gastronómicas, culturales, turísticas y para el esparcimiento que invita a conocer y recorrer la zona.