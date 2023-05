Miles de vecinos y Turistas estuvieron presentes y recorrieron la primera Feria del Distrito del Vino en Villa Devoto

La primer Feria de Vinos en la Ciudad, arrancó el pasado sábado al mediodía y se extendió hasta la medianoche, la misma tuvo una presencia récord de 20 mil personas durante todo el evento.

Se trató de una feria abierta y federal, que reunió a las etiquetas y variedades de los distintos sectores de la Argentina.

El Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti dijo: “La primera Feria del Distrito del Vino fue una verdadera celebración donde vecinos y turistas pudieron conjugar el aprendizaje y el disfrute al aire libre, con un marco fantástico de gastronomía, vinos y música”.

La Feria tuvo disponible para todos los vecinos y vecinas, una gran variedad de sabores, degustaciones, sommeliers, puestos exclusivos de más de 40 bodegas y shows musicales.

Además el funcionario subrayó, “Cuando creamos el Distrito del Vino, en 2021, lo hicimos con el objetivo de posicionar a la industria vitivinícola en la Ciudad, que Buenos Aires sea el punto de partida de la Ruta del Vino en Argentina y buscando transformar la zona en la vidriera de uno de los productos más característicos y representativos de las economías regionales, fomentando también el desarrollo económico zonal”.

Los vecinos y vecinas que se acercaron, pudieron conocer y degustar vinos en consumo por copa de más de 40 bodegas con propuestas de diferentes precios. Las bodegas instalaron puestos exclusivos y presentaron tres categorías de vino cada una.

La entrada al evento, fue totalmente libre y gratuita, lo único que para las degustaciones se vendieron los tickets en la esquina de Nueva York y Mercedes, donde estaban instaladas las boleterías, -el retiro de copas se instrumentó con un límite máximo de degustación por persona.

Etiquetas que estuvieron presentes en la primer Feria del Distrito del Vino en Villa Devoto

Estuvieron presentes: El Enemigo, Catena Zapata, Bianchi, Fin del Mundo, Santa Julia, Rutini, Salentein, Escorihuela Gascón, Lorenzo de Agrelo, Animal Organic, Finca Las Moras, El Esteco, Trapiche, Bodega Bressia, Pala Corazón, Losance, Vinos de Potrero, Manos Negras, Penedo Borges, Weinert, Lamadrid, Huentala, La Posta, Dante Robino, La Cayetana, Gen del Alma, Lagarde, Banfi, entre otras.

La nueva y la primera edición de la Feria del Distrito del Vino, ofrecieron distintas propuestas gastronómicas compuestas por varios de los restaurantes que se encuentran 150 metros a la redonda de la plaza Arenales.

Cabe destacar, que durante el evento se instalaron mesas sobre las calles peatonales, un patio gastronómico montado en la esquina de Nueva York y Mercedes con puestos que ofrecieron menúes acordes para acompañar los vinos y sumado a espacios de picnic dispuestos en las zonas verdes.

Tambien, la gente que se acerco pudo conocer y aprender más acerca del mundo del vino de la mano de especialistas como Agustina de Alba, Marcela Rienzo, Joé Fernández, Marina Beltrame y reconocidos enólogos como Alejandro Vigil (Bodega Catena Zapata y El Enemigo), Walter Bressia (Bodega Bressia), y Gabriela Celeste (Laboratorio Eno), entre otros.

El evento, que estuvo organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, contó también con reconocimientos como “Embajadores del Distrito del Vino” a los enólogos Alejandro Vigil, Walter Bressia, Agustina de Alba y Joe Fernández.

Por otro lado, Alejandro Vigil: “La Feria del Distrito del Vino fue una gran sorpresa. Gente de todas las edades, conocidos, amigos y familiares, caminando por la Plaza Arenales, disfrutando de una copa de vino. Eso es lo que esperábamos con este evento, y lo hemos logrado”.

La Feria del Vino, también contó con la participación de 32 alumnos pertenecientes a una pasantía de la Escuela Argentina de Sommeliers, que interactuaron con el público en un juego denominado “Preguntame”, para hablar del origen del vino, la reseña histórica, nota de cata y las propiedades de las uvas, acompañados de los directivos del establecimiento educativo que fueron los encargados de responder la requisitoria de la gente.

Las personas que resultaron ganadoras, se llevaron un premio consistente en un curso gratuito de introducción al mundo del vino y la degustación en ocho clases, el sorteo incluyó, además, una Caja de Aromas que la Escuela desarrolló en una plataforma online y en donde la gente que participó del juego tuvo que acertar uno de tres aromas para ganar el premio.

Al mismo tiempo, el ministro Giusti firmó durante la jornada tres convenios de cooperación conjunta con las tres entidades más importantes del sector del vino:

Wines of Argentina (WOFA), Bodegas de Argentina y el Fondo Vitivinícola Mendoza, y también destacó “es la consecuencia del compromiso y el apoyo de los sectores que conforman el mundo del vino.

Esta primer feria marca de aquí en adelante un inicio de acciones en pos del crecimiento, visibilidad de la industria y del distrito”.

El evento fue organizado bajo la consigna de “consumo responsable y moderado de vinos” por medio de la adhesión al programa internacional “Wine in Moderation”.

Sobre el patio gastronómico

El plato fuerte de la feria fueron los distintos establecimientos gastronómicos desplegados en el predio, que fueron los protagonistas del evento.

● Patio de comidas: La Vinatería, Tiempos de Sabores, Farid.

● Gastronomía sobre la plaza: Negroni, Dandy, Cucina Paradiso, La Misión, Pablos, Burger 54, Tostado, Antiche, Rapanui, Café de la Plaza, Korto Café.

● En los alrededores: Betular, Mecha, Alicia, Casa Lucca, Fabric Sushi, Almacén de Pizza, Café Martínez, Sunny, La Fábrica del Taco, Tea Connection, Dean and Dennys, Taco Box, Pauline, Stylo, Ritratto, Club Circulo Devoto, Sushi Club, La Santa, Hell’s Pizza, Let it V, Havanna, Luccianos, Crepas, Peters, FEMA, Lo de Fito, Malvón.

Sobre el Distrito del Vino

Se trata de una iniciativa del Gobierno Porteño que, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, tiene por objetivo hacer de la Ciudad de Buenos Aires la puerta de entrada a la Ruta del Vino, el producto más federal del país.

La iniciativa, contempla la instalación de vinotecas, cavas y centros de cata, escuelas del vino y showrooms de venta, propuestas de capacitaciones y experiencias gastronómicas, lo que lo convierte en una atracción diferenciadora para la Ciudad.

Además cuenta con una agenda de actividades en espacios públicos y privados, ofreciendo diferentes opciones gastronómicas, culturales, turísticas y para el esparcimiento que invita a conocer y recorrer la zona.

Para más información, ingresar en buenosaires.gob.ar/DistritoDelVino

Sobre Argentina y el vino

Nuestro país se considera vitivinícola: quinto productor mundial y noveno en exportaciones. Tiene un consumo per cápita anual de 18.2 litros (según datos del INV, 2021), con una superficie cultivada de 211.099 hectáreas total país, -sus regiones vitivinícolas son Cuyo y Centro, NOA, Patagonia y Región Atlántica, pero son dieciocho las provincias productoras de vino de esta bebida nacional.

Esta importante bebida, como es el Vino, es elegida por las nuevas generaciones no sólo argentinas sino además a nivel mundial, que muestran gran interés en comprender la cultura vitivinícola, el valor hacia el origen, por la naturaleza de lo que lleva crear un vino desde la planta hasta la botella.

Actualmente los consumidores son más sensibles, más transparentes, más humanizados y el vino es una conexión emocional que trae una nueva mirada hacia el futuro.