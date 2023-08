Jugueterías en la mira en Villa Devoto y otros barrios porteños

Mercadería irregular y pérdida de millones de pesos para un finde agitado en Villa Devoto.

Más de cuatro mil juguetes que tenían marcas truchas fueron incautados en la semana pasada por la División de Delitos en contra la Salud y Seguridad Personal más la Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestraron juguetes nocivos como por ejemplo, productos de Lego, Pop y Among Us que se comercializaban en barrios porteños, como nuestro Villa Devoto, Belgrano y Once.

Este secuestro se realizó tras varias inspecciones que permitieron comprobar que los artículos que se vendían no estaban autorizados por el ANMAT o el Inti, por lo que podría ser nocivo para la salud de chicos y chicas que deseaban un día del niño feliz.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, que volvió tras su licencia, Eugenio Burzaco remarcó: “Con la cercanía del Día del niño quiero enfatizar sobre la importancia de adquirir artículos únicamente de fuentes confiables y que cumplan con los estándares que piden“. Además señaló el gran accionar de la Policía de la Ciudad “sacar estos juguetes a la venta es una medida tendiente a asegurar el regalo futuro a nuestros hijos e hijas. Estos juguetes que se comercializaban ponían en riesgo la salud de ellos”.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 4. En términos de números, lo incautado fue un total de diez millones de pesos.

¿Aumentó o cayó la venta este 2023?

Levemente las caídas en este año fueron noticias y el día del niño no quedó atrás. Un relevamiento de CAME sobre las ventas minoristas en pymes bajaron un 0,2% frente al 2022. Podemos destacar, que una de las causas fundamentales de esta baja se dió al fin de semana largo ya que las familias se volcaron más a viajar que a comprar algún juguete para sus niños o niñas.

El calzado y la marroquinería fue lo que más se vendió con 6,5% superando a los equipos de audio o tecnología que tuvo un 4,9%. En contrapartida y también por la modernización y el consumo tecnológico lo que menos se vendieron fueron las librerías con un -8,6%. En este pequeño relevamiento de pymes no hubo tantas promociones, solo el 50% de ellos la realizaron.

En cuanto a jugueterías se bajó un 2% ante la baja del stock y pocas variedad de productos. A diferencia de otras pymes, el rubro si realizaron promociones ya sea propia o con algunos bancos zonales.

“¿Qué decisión tomas si te digo que por menos de 10.000 todos estos juguetes en Once?” pregunta a cámara Aaron Alderetes, un tiktoker que a través de su red social comentó que las muñecas de Barbie, hoy en su máxima fama por la película, estaban alrededor de 360 pesos. Los soldados míticos de nuestra infancia con un costo de 570 y los coches desarmables un total de 1200 pesos.

¿Qué pasó post PASO?

Después de las elecciones ganadas por Javier Milei y tras el aumento del dólar a un 20% las mayoristas de juguetes suspendieron las ventas y durante el principio de la semana hubo un aumento considerable. “Hay entregas que no se hicieron antes del domingo” comunicaron desde el sector.

Según desde la Cámara Argentina de la Cámara de Juguetes desde la voz de Emmanuel Poletto, presidente de la entidad dijo que las mayorías de las fábricas ya habían empezado a entregar sus juguetes correspondientes. “Las ventas vienen muy austeras, las elecciones y el escenario económico complicaron mucho más el panorama”.

El mercado se distribuye en una red de 3500 comercios de los cuales 3200 son pequeños y 300 son cadenas de jugueterías grandes, los productos que son de venta nacional se dividen en un 40% y de importaciones son de 60%.

“Para la industria, el Día del Niño y Navidad son fechas especiales en cuanto a la venta pero si vos le pones una devaluación 20% los bolsillos de la gente no resisten” remarcó, Laura Weisven, secretaria de la Cámara de Juguetes.

Sin dudas entre el aumento que se dió, el abastecimiento que no se está realizando, las marcas que imitan y la economía del país sin lugar a dudas dificultan que nuestros hijos e hijas tengan un juguete para festejar o disfrutar.