Parque Saavedra: Masividad de eventos ¿hasta cuando?

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes a cargo de Juan Pablo O´Dezaille del Bloque del Frente de Todos que estaba pausado desde abril del corriente año.

De este modo, el pedido de informe busca saber cuál es “el organismo y funcionario con competencia para disponer el uso del Parque Sarmiento para la realización de actividades de carácter oneroso y con fines lucrativos en beneficio de los privados”. Los recitales de Motley Crue y Def Leppard realizados el día 9 de marzo en Parque Sarmiento encendieron la polémica de distintos sectores involucrados con el Polideportivo.

Los vecinos en aquel momento se quejaron de la suciedad, el alto volumen de música y tránsito que tuvieron que soportar antes y después del evento llamaron el pedido de los vecinos y vecinas de la Comuna 12.

La ONG Observatorio por el Derecho a la Ciudad había emitido un comunicado en el que denunciaba que el recital viola la ley N° 6163, que no permite a la Ciudad el derecho al uso de un Parque Público por parte de un privado y por otro lado, denunciaron que el recital también viola el Código Urbanístico que no autoriza la realización de recitales en espacios verdes públicos. Todo esto fue uno de los caminos que condujo al pedido de la Interbarrial de Buenos Aires en su reclamo total.

Demás está decir que el Parque Sarmiento espera el Primavera Sound, uno de los eventos más importantes a nivel mundial y que ya estuvo en la Argentina en el 2022, el 25 y 26 de noviembre con bandas como The Cure y Blur. Además a principio del mes mencionado anteriormente se presentaba el artista puertorriqueño, Alejandro Rauw, pero se trasladó el evento al Movistar Arena. Desde la organización, no se informaron los motivos del cambio. Hay dos versiones al respecto, una indica que no se alcanzó la venta prevista de tickets para un lugar al aire libre como el Parque Sarmiento y por ello se decidió mudar a un lugar más pequeño como el estadio de Villa Crespo. La otra, señala que la cancelación se debió a que todavía el polideportivo no había sido habilitado por el Gobierno de la Ciudad para hacer tales recitales.

El pedido señala: “Dicha situación motivó una denuncia por parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad en la que se sostiene que a través del régimen de patrocinio, la Secretaría de Deportes del GCBA autorizó el uso de la pista de atletismo para un recital por parte del organizador del evento a cambio de la renovación del piso de goma. Sin embargo resulta evidente que dicho régimen de patrocinio no faculta al Estado local a realizar ese tipo de concesiones”.

Inclusive se hace foco del evento a fin de Noviembre mencionado anteriormente apuntando contra las empresas privadas y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “el Informe de la cantidad de asistencia que concurrió al recital del 9 de marzo de 2023. De no poseer la información el GCBA, requiérase a la empresa organizadora, la información requerida se dirige directamente a la empresa organizadora en virtud de haber sido permisionaria del uso de un espacio de dominio público, por lo tanto por analogía a lo establecido en el artículo 3° inciso i) de la Ley N° 104, resulta obligada la propia empresa a remitir la información solicitada”.

¿Quienes también estuvieron afectados? Las lechuzas ya no tienen sus silencios

Desde el Proyecto Lechuzas indicaron en ese momento, se quejaron del traslado de las aves ya que habitaban el territorio antes de los recitales del 9 de marzo. Hubieron presentaciones judiciales presentado por El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos (integrada por el Observatorio del derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas), junto a Vecinos X Saavedra, para terminar con el arancelamiento del parque y dar de baja las 12 hectáreas privatizadas, que se incluyó también el pedido de suspender el recital previsto para el 9 de marzo, “por afectar la biodiversidad de este espacio verde fundamental para la Ciudad”.