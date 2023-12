Nominados a la próxima edición de los Premios Trinidad Guevara

Se trata de los artistas seleccionados en las 16 categorías correspondientes a la temporada 2023 de este premio dedicado a distinguir a los protagonistas locales del quehacer escénico.

De esta manera, el Ministerio de Cultura Porteño a través de la plataforma Impulso Cultural, presenta una nueva edición de los Premios

Trinidad Guevara a la Labor Teatral.

La distinción otorga reconocimiento en 16 rubros vinculados al quehacer escénico: Diseño de iluminación, Creatividad Escenográfica, Creatividad en Diseño de Vestuario, Coreografía, Partitura o Banda de Sonido, Producción Teatral Privada, Autor, Revelación Femenina, Revelación Masculina, Actuación Femenina de Reparto, Actuación Masculina de Reparto, Dirección, Actuación Protagónica Femenina, Actuación Protagónica Masculina, Revelación Femenina y Revelación Masculina, -en las dos últimas categorías no hay nominados, son premios que se otorgan de manera directa cuando se presentan todos los ganadores.

Diseño de Iluminación

● Agnese Lozupone, por su labor en la obra El brote

● Malena Miramontes Boim, por su labor en la obra Estado del tiempo

● Horacio Novelle, por su labor en la obra Escorpio Creatividad Escenográfica

● Ariel Vaccaro, por su labor en la obra Escorpio

● Matías Otarola, por su labor en la obra La desobediencia de Marte

● Micaela Sleigh, por su labor en la obra El brote Creatividad en Diseño de Vestuario

● Luciana Gutman, por su labor en la obra La desobediencia de Marte

● Alejandro Mateo, por su labor en la obra Un mar de luto

● Sandra Ligabue, por su labor en la obra Vestido de mujer Coreografía

● Valeria Narváez, por su labor María, es Callas

● Carolina Carniglia, por su labor en la obra Jardín imposible

● Joaquín Toloza, por su labora en la Siete sobre siete Partitura o Banda de Sonido

● Martín Pavlovsky, por su labor en la obra El rayo

● María Laura Alemán, Gustavo Tarrio y Pablo Viotti, por su labor en la obra Nación innecesaria

● Eduardo Zvetelman, por su labor en la obra Fausto en Valle Oliva Producción Teatral Privada

● Los Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario

● Nün Teatro Bar

● El Método Kairós Autor

● Martín Flores Cárdenas, por su labor en la obra La fuerza de la gravedad

● Galo Ontivero, por su labor en la obra 4 temblores en una hora

● Gabriela Izcovich, por su labor en la obra Tu escena no es la mía Revelación Femenina

● Camila Peralta, por su labor en la obra Suavecita

● Pilar Mestre, por su labor en la obra Lo tejió la Juana

● Lara Singer, por su labor en la obra Una vida en otra parte Revelación Masculina

● Martín Bontempo, por su labor en la obra Suavecita

● Osqui Ferrero, por su labor en la obra Un mar de luto

● David Gudiño, por su labor en la obra El David marrón Actuación Femenina de Reparto

● Lucía Adúriz, por su labor en la obra Nación innecesaria

● Dolores Ocampo, por su labor en la obra Jean Genet, las criadas

● Ana Garibaldi, por su labor en la obra Los padres terribles Actuación Masculina de Reparto

● Daniel Dibiase, por su labor en la obra Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

● Mauricio Minetti, por su labor en la obra Tu escena no es la mía

● Esteban Bigliardi, por su labor en la obra Sombras, por supuesto Dirección

● Emiliano Dionisi, por su labor en la obra El brote

● Alfredo Martín, por su labor en la obra Un mar de luto

● Laura Fernández, por su labor en la obra El David marrón Actuación Protagónica Femenina

● Noralih Gago, por su labor en la obra Pasta de estrellas

● Maiamar Abrodos, por su labor en la obra Reina

● Susana Pampín, por su labor en la obra Sombras, por supuesto Actuación Protagónica Masculina

● Roberto Peloni, por su labor en la obra El brote

● Marcelo Bucossi, por su labor en la obra Un mar de luto

● Guido D’Albo, por su labor en la obra Wonder Boy