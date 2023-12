La Ciudad aconseja como celebrar la Navidad y Año Nuevo de manera responsable

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se aconseja no utilizar pirotecnia y no consumir alcohol en caso de manejar, -además no sacar la basura el 24 y el 31 de diciembre.

De que manera ayudar a una persona si bebió mucho

No dejarlo/a solo/a.

Evitar que pierda la conciencia y se duerma, obligarlo/a a caminar, hablarle.

Darle tragos breves de agua natural, nunca café o alcohol.

Si se acuesta, ponerlo/a de costado para que, si vomita, no se ahogue.

Si tiene un ataque o espasmo, tratar de que no se lastime, que no se caiga, ni se muerda la lengua.

Si no puede evitarse que se duerma, cuidarlo/a hasta que se despierte.

Controlar que no se enfríe; abrigarlo/a para evitar que sufra una hipotermia.

Si no respira, hacerle respiración boca a boca.

En caso de una emergencia, recuerde que la línea 911 de la Policía de la Ciudad atiende las 24 horas los 365 días del año. Ante una emergencia, informar rápidamente de la situación es la mejor decisión para evitar problemas mayores.

No Tires pirotecnia en las Fiestas

Desde el Gobierno Porteño aconsejan no utilizar pirotecnia debido a los riesgos de accidentes que siempre conllevan.

La pirotecnia autorizada, en caso de usarla, debe tener la leyenda “Autorizado por el ANMaC (ex RENAR)” y la inscripción del número de registro que corresponde y datos del fabricante o importador del artefacto.

Debe manejarse en lugares abiertos, lejos de edificios, y no guardarla en los bolsillos ni arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas.

Debe mantenerse en el piso, nunca en las manos ni dentro de botellas o latas.

Cuando un producto no explota, no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada. Hay que apagarlo con abundante agua y mantenerse lejos.

No dejar los artículos al sol o próximo a fuentes de calor.

No manejar fuegos artificiales si ha bebido alcohol.

Las chispas pueden prender fuego las ropas y además causar heridas graves en los ojos.

Si un petardo tiene mecha corta, es muy peligrosa, porque no da tiempo a encenderla y alejarse.

Las lesiones en general son relativamente leves, pero también producen traumatismos severos.

No se deben arrojar aerosoles al fuego.

Aislar lo más posible a los animales de compañía a los efectos de, dada su gran sensibilidad auditiva, evitarles un estado de descontrol que provoque que los mismos intenten escapar del lugar.

Aislarlos en un lugar fresco (por ejemplo, un sótano) y en lo posible colocarle tapones en los oídos.

Evitar el uso de tranquilizantes no indicados por un profesional Médico Veterinario, dado que algunos pueden producir un efecto inverso al deseado.

En relación al momento de abrir las bebidas se aconseja.

Cubrir el corcho con un paño o tolla al quitar la traba de seguridad y al destapar la bebida.

Evitar agitar las bebidas espumantes en el momento de destaparlas.

No mirar directamente la botella cuando se destapa, ni apuntarlas a otras personas.

Recordar que sacar corchos inadecuadamente puede producir ceguera.

Direcciones para que los vecinos agenden:

Hospital Oftalmológico Santa Lucía: Av. San Juan 2021, San Cristóbal.

Hospital Oftalmológico Lagleyze: Av. Juan B. Justo 4151, Villa Gral Mitre.

Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia: Av. Pedro Goyena 369, Caballito.

No sacar la basura

Se aconseja no sacar los residuos el próximo 24 y el 31 de diciembre ya que no habrá recolección de residuos y la Ciudad le pide a los vecinos que no saquen la basura para evitar que se acumule en los contenedores, sí habrá recolección los lunes 25 de diciembre y 1 de enero.

Recomendaciones para el buen uso de un contenedor: