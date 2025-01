La Ciudad instala 200 Puntos Seguros para emergencias públicas

Con el fin de reforzar la seguridad en plazas, parques y centros de transbordo, la Ciudad de Buenos Aires avanza con la instalación de “Puntos Seguros”, una red de tótems que permiten la comunicación directa con el 911.

Este innovador sistema busca reducir el tiempo de respuesta ante emergencias y ofrecer mayor tranquilidad a los vecinos en espacios de alta concurrencia.

La implementación de estos dispositivos es un paso más para que los vecinos se sientan acompañados y protegidos en su vida cotidiana, aseguró un vocero de la Policía de la Ciudad.

¿Cómo funcionan los Puntos Seguros?

Desde mayo de 2024, ya se instalaron 168 Puntos Seguros en distintas zonas estratégicas de las comunas porteñas, y se proyecta alcanzar los 200 en los próximos meses.

Estos tótems, que combinan tecnología avanzada y accesibilidad, permiten que cualquier persona en situación de emergencia pueda conectarse directamente con un operador del 911.

El proceso es simple y efectivo: al presionar el botón del tótem, se activa una llamada directa a la Central de Emergencias de la Policía de la Ciudad.

Además, el sistema cuenta con cámaras que registran video y audio del entorno, ofreciendo un panorama en tiempo real para que las fuerzas de seguridad evalúen la situación y actúen de manera inmediata.

Entre las características destacadas de los Puntos Seguros se incluyen:

Intercomunicador antivandálico: para garantizar su funcionamiento en todo momento.

Sirena y baliza: que se activan al iniciar la alerta, facilitando la ubicación del tótem.

Grabación de video y audio: con la posibilidad de identificar a quien activa el sistema y registrar los hechos denunciados.

Un sistema pensado para múltiples emergencias

El alcance de los Puntos Seguros es amplio y abarca diversas situaciones, desde robos y accidentes de tránsito hasta emergencias médicas como desvanecimientos en la vía pública.

También tiene un enfoque especial para atender casos de violencia de género, ofreciendo a las mujeres una herramienta discreta y rápida para comunicarse con la Policía si necesitan abandonar su hogar por situaciones de riesgo.

En palabras de Ana Morales, vecina del barrio de Palermo: Es tranquilizador saber que, si algo sucede, tenemos una manera directa de pedir ayuda.

Estos tótems son una gran idea para todos, pero especialmente para quienes nos movemos solas o con chicos.

Impacto en la seguridad porteña

Según datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad, la instalación de los primeros 168 tótems ya ha generado resultados positivos, con un incremento en la rapidez de respuesta de las fuerzas de seguridad en un 20% en las áreas donde están operativos.

Los Puntos Seguros también han permitido registrar denuncias en tiempo real y disuadir hechos delictivos gracias a su visibilidad y alcance.

El jefe de la Policía de la Ciudad, en una reciente conferencia, afirmó: “Este es un sistema pensado para acercarnos más al vecino y ofrecerle herramientas concretas para enfrentar situaciones críticas. Estamos convencidos de que será un gran aporte para la seguridad urbana.”

Con la expansión del programa a más de 200 tótems, el objetivo es cubrir todas las comunas porteñas, priorizando áreas de alta circulación como plazas centrales, estaciones de transporte público y zonas recreativas.

A su vez, se planea incorporar más funcionalidades, como integración con aplicaciones móviles y notificaciones a familiares en caso de emergencias.

En una ciudad donde la seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones, los Puntos Seguros representan un avance significativo hacia un entorno más protegido y accesible para todos.

Como vecinos, somos parte fundamental de este cambio: usar y cuidar estos recursos es un paso clave para fortalecer la convivencia urbana.

Ubicación de los Puntos Seguros

Comuna 1

Plaza Haroldo Conti – Vera Peñaloza y Calabria (Puerto Madero)

Plaza Mujeres Argentinas – Juana Manso y Manuela Sáenz (Puerto Madero)

Plaza Constitución – Lima Oeste y Av. Juan de Garay (Constitución)

Plaza Cecilia Grierson – Av. San Juan entre Perú y Chacabuco (San Telmo)

Plaza Lavalle – Av. Córdoba y Talcahuano (San Nicolás)

Plaza Libertad – 9 de Julio y Paraguay (Retiro)

Parque Lezama – Av. Brasil y Defensa (San Telmo)

Plaza Campaña del Chaco – Av. Elvira Rawson de Dellepiane y Calabria (Puerto Madero)

Plaza del Congreso – Av. Hipólito Yrigoyen y Solís (Montserrat)

Plaza Concepción del Alto de San Pedro – Av. 9 de Julio e Independencia (Constitución)

Plazoleta Paquita Bernardo – Sarmiento y Carlos Pellegrini (San Nicolás)

Plaza Cnel. Dorrego – Humberto 1° y Defensa (San Telmo

Plaza Roberto Arlt – Av. Rivadavia y Piedras (San Nicolás)

Plaza San Martín (Anexo) – Maipú y Av. Santa Fe (Retiro)

Plaza Garay – Av. Juan de Garay y Solís (Constitución)

Plaza Monserrat – México 1372 (Montserrat)

Predio Inmigrantes – Av. de los Inmigrantes 1935 (Retiro)

Comuna 2

Facultad de Derecho – Figueroa Alcorta y Juan Bibiloni (Recoleta)

Plaza República del Paraguay – Peña y Larrea (Recoleta)

Plazoleta Paseo de la Recoleta – Vicente López y Junín (Recoleta)

Plaza Dr. Bernardo A. Houssay – Av. Córdoba y Junín (Recoleta)

Plaza Monseñor Miguel de Andrea – Av. Córdoba y Jean Jaures (Recoleta)

Parque Thays – Patio de Juegos y sector deportivo – Av. del Libertador 2001 (Recoleta)

Plaza Emilio Mitre – Acceso estación Las Heras Subte H – AV. Las Heras 2298 (Recoleta)

Plaza San Martín de Tours – Alvear 2052 y Pres. Eduardo Haedo (Recoleta)

Comuna 3

Parque de la Estación – Perón y Gallo (Balvanera)

Plaza Miserere – Av. Rivadavia y Ecuador (Balvanera)

Abasto Shopping – Avenida Corrientes 3247 (Balvanera)

Plaza R. González Tuñón – Av. Hipólito Yrigoyen y 24 de Noviembre (Balvanera)

Plaza Martín Fierro – Barcala y La Rioja (San Cristóbal)

Plaza Primero de Mayo – Alsina 2198 y Pasco (Balvanera)

Comuna 4

Plazoleta Pompeya – Av. Sáenz y Traful (Nueva Pompeya)

Caminito – Magallanes 900-802 (La Boca)

Parque de Los Patricios – Av. Caseros y La Rioja (Parque Patricios)

Plaza Virrey Vertiz – Herrera 602-800 (Barracas)

Plazoleta Padre Mario Luis Migone – Av. Amancio Alcorta y Juez Magnaud (Nueva Pompeya)

Parque La Vuelta de Obligado – Av. Brasil 1900 (Parque Patricios)

Plaza Rosa Lamorte – Fructuoso Rivera y Vedia (Nueva Pompeya)

Parque José C. Paz – Pepiri y José C. Paz (Parque Patricios)

Plazoleta Pompeya – Av. Sáenz y Traful (Nueva Pompeya)

Plazoleta Melchor Holguín – Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1501 y Centenera (Nueva Pompeya)

Plaza Homero Manzi – Del Barco Centenera 2242 (Nueva Pompeya)

Comuna 5

Plazoleta Elías Alippi – Guardia Vieja 4601-4699 (Almagro)

Polideportivo Arquitecto Roberto Pando – José Mármol 1715 (Boedo)

Comuna 6

Plazoleta Crisólogo Larrallde – Yerbal y Rojas (Caballito)

Plaza del Caballito y Estación Caballito – Rojas 130 (Caballito

Parque Rivadavia – Av. Rivadavia y Campichuelo (Caballito

Plaza Giordano Bruno – Giordano Bruno y Neuquén (Caballito)

Parque Centenario – Leopoldo Marechal y Franklin (Caballito)

Comuna 7

Plaza Brian Aguinaco – Santander y Rodríguez (Flores)

Plaza Francisco Sicardi – Avenida Varela al 1500 (Flores)

Plazoleta 11 de noviembre – Directorio y Varela (Flores)

Plaza de la Integración Latinoamericana – Av. Riestra y Av. Perito Moreno (Flores)

Plaza de los Periodistas – Av. Nazca y Páez (Flores)

Plaza Ricciardelli – Cruz y Perito Moreno (Flores)

Parque Chacabuco – Av. Eva Perón y Emilio Mitre (Parque Chacabuco)

Barrio Castex – Balbastro 2881 y San Pedrito (Flores)

Barrio Balbastro – Av. Coronel Esteban Bonorino 1506 (Flores)

Comuna 8

Plazoleta Juan Gálvez – Fernández de la Cruz y Varela (Villa Soldati)

Paseo Las Malvinas – Islas Malvinas y Escalada (Villa Soldati)

Parque Olímpico – Roca y Cámpora (Villa Soldati)

Plaza de los Humildes – Goleta Sta. Cruz y Montiel (Villa Lugano)

Plazoleta Skanderberg – Hicken y Alvarez (Villa Soldati)

Plaza Sudamérica – Av. Piedra Buena y Av. Fernández de la Cruz F. Gral. (Villa Riachuelo)

Plaza Unidad Nacional – Murguiondo y Delfín Gallo (Villa Lugano)

Plaza democracia – Roca y Lisandro de la Torre (Villa Riachuelo)

Plazoleta Mariano Saavedra – Av. Argentina y Sayos (Villa Lugano)

Parque Rabanal – Rabanal y Castañón (Villa Soldati)

Parque Indoamericano – Av. Castañares y Av. Escalada (Villa Soldati)

Plaza Nicolás Granada – Murguiondo y Zelarrayán (Villa Lugano)

Plaza Los Abuelos – Dellepiane sur y Albariño (Villa Lugano)

Plaza Fátima – Mariano Acosta y José Barros Pazos (Villa Soldati)

Parque de la Ciudad – Cruz y Escalada (Villa Soldati)

Plaza Jose Martí – Ana Diaz y Soldado de la frontera (Villa Lugano)

Autódromo – Av. Coronel Roca 6902 (Villa Riachuelo)

UTN Campus – Mozart 2300 (Villa Lugano)​​​

Plaza Av. Soldado de la Frontera y N. Descalzi – Patio de Juegos – Soldado de la Frontera 5144 y Gral. N Uriburu/Nicolás Descalzi (Villa Lugano)

Comuna 9

Plaza Estévez – Dellepiane Sur y Fernández (Parque Avellaneda)

Parque Dr. Juan B. Alberdi y Parque de los Mataderos – Av. Lisandro de la Torre y Directorio (Mataderos)

Plazoleta Justo Suarez-Directorio y Casquín (Mataderos)

Plaza J.A.R. C.A.B.A – Zuviría 4111 (Parque Avellaneda)

Plaza Domingo Olivera – Mozart y Tandil (Parque Avellaneda)

Parque Santojanni – Patrón y Leguizamón (Liniers)

Liniers – Av. Rivadavia 11301-11399 (Liniers)

Plaza Henry Dunant – Primera Junta y Caroya (Mataderos)

Plaza Juan F. Salaberry – Av. Juan Bautista Alberdi y Pilar (Mataderos)

Plaza Guamini – Ercilla y Guamini (Mataderos)

Parque Avellaneda – Av. Directorio y Av. Lacarra (Parque Avellaneda)

Plaza Sgto. Cabral – Martínez de Hoz y José León Suárez (Liniers)

Plaza Sarmiento – El Rastreador y Humaita (Liniers)

Plazoleta Alberto Castillo – Av Escalada y Leopardi (Mataderos)

Plazoleta Espacio Recreativo Leito – Yrupé y Monte (Mataderos)

Plaza de Isidora – Caaguazú y Av. Larrazabal (Liniers)

Comuna 10

Plaza Ejército de los Andes – Av. Rivadavia y Corvalán (Villa Luro)

Plaza Derechos del Hombre – Alejandro Magariños Cervantes y Cortina (Villa Luro)

Plaza Las Toscaneras de Villa Real – Moliere y José Pedro Varela (Villa Real)

Plaza Cd de Banff – Arregui y Roma (Versalles)

Parque Dr. Juan B. Terán – Melincué 5402 (Villa Real)

Plaza Don Bosco – Av. Lope de Vega 1485 (Monte Castro)

Plaza Monte Castro – Gualeguaychú y Miranda (Monte Castro)

Comuna 11

Plaza Nuestra Señora de Asunción – Av. Gaona y Gavilán (Villa Gral. Mitre)

Plaza Aristóbulo del Valle – Cuenca y Baigorria (Villa del Parque)

Plazoleta Jorge Williams – Pedro Lozano 3148 (Villa del Parque)

Plaza Arenales – Mercedes 4058 (Villa Devoto)

Plaza El Maestro Ravigniani – Av. Francisco Beiró y Cervantes (Villa Devoto)

Plaza Dr. Roque Sáenz Peña – Av. Juan Bautista Justo y Boyacá (Villa Gral. Mitre)

Plazoleta Elena Larroque de Roffo – Av. Beiró 3702 y San Nicolás (Villa Devoto)

Comuna 12

Parque Gral. Sarmiento – Crisólogo Larralde y Triunvirato (Saavedra)

Plaza Benjamín Vicuña Mackenna – Arias y Conesa (Saavedra)

Parque General Paz – Juan B. de la Salle y Aizpurua (Saavedra)

Parque Sarmiento – Juan B. de la Salle y Balbín (Saavedra)

Plaza 1 de Marzo de 1948 – La Copita – Ruiz Huidobro 4801-4817 (Saavedra)

Plaza Zapiola – Juramento y Donado (Villa Urquiza)

Parque de la Estación Coghlan – Franklin D. Roosevelt 36 (Coghlan)

Plazoleta República Socialista de Vietnam – Av. Parque Roberto Goyeneche 3019-309 (Coghlan)

Plaza Jorge Casal – Franklin D. Roosevelt y Triunvirato (Villa Urquiza)

Plaza Leandro Alem – Gral. José Gervasio Artigas (Villa Pueyrredón)

Parque Saavedra – Av. García del Rio y Conde (Saavedra)

Plaza Estación Villa Pueyrredón – Obispo San Alberto y Condarco (Villa Pueyrredón)

Comuna 13

Barrancas de Belgrano – Virrey Vértiz y Echeverría (Belgrano)

Plaza Rafael Hernández – Juramento y Vuelta de Obligado (Belgrano)

Plaza Parques Nacionales Argentinos – Juramento y Figueroa Alcorta (Belgrano)

Plaza Balcarce – Av. Cabildo y Jaramillo (Núñez)

Plaza Félix Lima – Ramallo y Arcos (Núñez)

Plaza San Miguel de Garicoits – Av. Álvarez Thomas 1231 (Colegiales)

Plazoleta Agustín Bardi -Av. Figueroa Alcorta y La Pampa (Belgrano)

Plaza Mafalda – Conde y Concepción Arenal (Colegiales)

Comuna 14

Plaza Alf. José M. Sobral – Jerónimo Salguero y Las Heras (Palermo)

Plaza República de Perú – Fig. Alcorta y Jerónimo Salguero (Palermo)

Planetario – Av. Sarmiento y Figueroa Alcorta (Palermo)

Parque Las Heras – Av. Gral. Las Heras y Jerónimo Salguero (Palermo)

Plaza Italia – Av. Santa Fe y Av. Gral. Las Heras (Palermo)

Plaza Serrano – Serrano 1500 (Palermo)

Parque Carrasco – Rafael Obligado y Sarmiento (Palermo)

Comuna 15

Estación Tronador – Av. Triunvirato y Tronador (Villa Ortúzar)

Plazoleta Paseo de la Vecindad – Patio de juegos – Giribone 1787 (Villa Ortuzar)