La Policía de la Ciudad donó mercadería secuestrada a Bahía Blanca

En un acto solidario que busca dar un nuevo destino a elementos incautados en procedimientos contra el comercio ilegal, una comisión de la Policía de la Ciudad viajó hasta Bahía Blanca para hacer entrega de una significativa donación de prendas y calzado.

Se trata de aproximadamente 200 bultos que, tras haber sido secuestrados en distintos operativos por infracción a la Ley de Marcas, lograron ser destinados a quienes más lo necesitan gracias a la gestión de distintas áreas del Gobierno porteño.

“La idea es que estos bienes, que en su origen fueron parte de una actividad ilegal, puedan transformarse en una ayuda real para la comunidad”, expresó un funcionario de la Dirección de Lucha contra el Comercio Ilícito, destacando el esfuerzo conjunto de la entidad junto al Ministerio de Seguridad de la Ciudad y la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez.

El traslado de la mercadería se llevó a cabo en el marco de una política que apunta a reutilizar los bienes secuestrados en operativos contra el comercio ilegal, convirtiéndolos en donaciones para municipios y organizaciones sociales.

En este caso, la mercadería fue recibida en la Municipalidad de Bahía Blanca por el jefe de Gabinete municipal, Luis Alberto Calderaro, quien participó en la firma del acta correspondiente antes de su distribución.

Posteriormente, los efectivos policiales se dirigieron al Centro de Recepción de Donaciones, donde realizaron la descarga de los bultos.

La acción se enmarca en una estrategia que no solo combate la venta ilegal en el espacio público, sino que también busca que los productos decomisados puedan tener un fin social en vez de ser destruidos o quedar almacenados sin uso.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, esta no será la única entrega. Está previsto que la próxima semana se realice otra donación con parte de los elementos secuestrados en recientes operativos contra la actividad de manteros en el barrio porteño de Flores.

Se estima que un nuevo cargamento de mercadería podrá ser enviado a Bahía Blanca, reforzando el compromiso de reutilizar los bienes decomisados para beneficio de la comunidad.

Este tipo de iniciativas se enmarca en una política de mayor control sobre el comercio ilegal y el uso del espacio público, con operativos recurrentes en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, el objetivo no es solo erradicar la venta de mercadería sin autorización, sino también asegurar que los productos no sean destruidos y puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.

Históricamente, los bienes secuestrados en operativos de este tipo eran almacenados durante largos períodos, quedando sin un destino claro o terminando en incineración.

Sin embargo, en los últimos años, se ha buscado una alternativa más eficiente y con un impacto positivo: su redistribución a través de donaciones a municipios y entidades de bien público.

El caso de Bahía Blanca no es el único en el que se ha implementado este mecanismo. En otras oportunidades, la Ciudad ha realizado entregas similares en provincias como Corrientes, Santa Fe y Tucumán, donde ropa, calzado y otros elementos han sido destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Este modelo no solo permite reducir los costos de almacenamiento y destrucción de mercadería, sino que además promueve una lógica de recuperación de bienes que, aunque provienen de un circuito ilegal, pueden ser reinsertados en la sociedad de manera positiva.

La entrega de estos 200 bultos a Bahía Blanca se suma a una serie de acciones que buscan garantizar que lo incautado en procedimientos contra el comercio ilegal sea reutilizado de forma solidaria.

Se espera que esta política continúe en el tiempo, beneficiando a más municipios y reforzando el mensaje de que, más allá del combate a la venta clandestina, el objetivo final es generar un impacto positivo en la comunidad.