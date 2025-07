Cómo funcionarán los servicios públicos en la Ciudad este 9 de julio

El miércoles 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, la Ciudad de Buenos Aires funcionará con un esquema de servicios públicos especial que afectará desde hospitales y escuelas hasta el transporte y los espacios culturales.

Con varias dependencias cerradas y cambios en la circulación vehicular, es fundamental que los vecinos estén informados para evitar contratiempos.

El objetivo de este esquema es garantizar la atención de urgencias y servicios esenciales, mientras se facilita el descanso y la participación ciudadana en actividades culturales y recreativas, destacaron desde el Gobierno porteño.

Como cada feriado nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) organiza un cronograma de servicios diferenciado que busca equilibrar el funcionamiento de servicios críticos con la pausa administrativa.

Este miércoles 9 de Julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia, se aplicará un esquema especial que afecta tanto a organismos gubernamentales como al transporte público, la salud y los espacios culturales.

Los hospitales porteños mantendrán activas sus guardias, las áreas críticas y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU).

El SAME operará normalmente. También estarán activas las líneas de emergencias como la 911 para Policía y Bomberos, y la 103 para Defensa Civil y Guardia de Auxilio. “Los servicios de emergencia no descansan porque las urgencias no tienen feriado”, enfatizan desde el Ministerio de Salud.

Las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada. Lo mismo ocurre con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las Sedes Comunales y el Registro de Licencias para Conducir.

El Registro Civil atenderá exclusivamente defunciones en una guardia especial de 8 a 12 horas. También estarán cerradas las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Dirección General de Infracciones.

La recolección de residuos funcionará normalmente, lo cual garantiza la limpieza urbana a pesar del feriado.

En materia de tránsito, el estacionamiento estará permitido en las avenidas y calles donde usualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, mientras que el sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia.

No obstante, se mantiene la prohibición de estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y en zonas paralelas a ciclovías.

Para quienes deban circular por autopistas, los peajes estarán operativos con la modalidad de “hora pico” correspondiente a los fines de semana: de 11 a 15 horas hacia Provincia y de 17 a 21 horas hacia el Centro.

El sistema de subtes y premetro funcionará entre las 7 y las 21/22 horas, según la línea. Ecobici también mantendrá sus servicios activos, ofreciendo pases mensuales, recreativos y turísticos, ideales para quienes deseen aprovechar el feriado para recorrer la ciudad en bicicleta.

La pista de aprendizaje para conductores estará abierta en su horario habitual, aunque se requerirá turno previo.

La Ciudad aprovecha estos días para fortalecer el acceso a espacios recreativos. El Jardín Botánico, el Ecoparque y las reservas ecológicas (Costanera Sur, Norte y Lago Lugano) estarán abiertas, invitando a disfrutar de la naturaleza en pleno entorno urbano.

Los museos porteños abrirán de 11 a 20 horas. También se podrá visitar la Torre Monumental (de 10 a 18), el Planetario (de 11 a 17) y varias bibliotecas públicas como la Güiraldes y la Reina Batata, que estarán habilitadas de 10 a 20.

En cuanto a los teatros y centros culturales, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín y otros espacios permanecerán cerrados, pero sí abrirán el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y la Chacra de los Remedios, brindando opciones variadas para el disfrute del arte en familia.

Los feriados, más allá de su carácter simbólico, son una oportunidad para redescubrir la ciudad. Pero también pueden generar confusión o inconvenientes si no se tiene en cuenta el esquema de funcionamiento de los servicios.

Por eso, el GCBA pone a disposición canales oficiales y portales específicos como estacionamiento.gob.ar para consultar en tiempo real las restricciones o habilitaciones.

Además, muchas familias aprovechan estos días para realizar actividades recreativas y culturales. En ese marco, se vuelve esencial conocer qué espacios están abiertos y en qué horarios, así como planificar los traslados considerando las modificaciones en el transporte y el estacionamiento.