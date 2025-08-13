La Ciudad se llena de juegos, cultura y sabor este fin de semana

Este fin de semana, Buenos Aires se transforma en un gigantesco parque de diversiones cultural y recreativo, con propuestas para todas las edades y rincones.

Desde espectáculos de títeres y talleres creativos hasta la observación de estrellas, festivales gastronómicos y competencias internacionales, la ciudad invita a las familias a salir, explorar y celebrar juntos.

Queremos que los chicos vivan su día a pleno, descubriendo, aprendiendo y compartiendo con sus seres queridos. Cada actividad fue pensada para que la experiencia sea inolvidable, me comentó una de las organizadoras mientras repasaba la agenda, repleta de opciones.

Caminar por Buenos Aires estos días es como abrir un libro ilustrado en cada esquina. En el Parque de los Andes, en Chacarita, se prepara un megafestival que no sólo promete música y talleres, sino también experiencias únicas de creatividad.

Me encontré con un grupo de voluntarios que estaban montando la zona para “Hora Calma”, un espacio inclusivo pensado para chicos neurodivergentes.

“Esto no es sólo entretenimiento, es un mensaje de inclusión y respeto”, me dijo una mamá que colaboraba en la organización.

Entre las actividades, habrá propuestas como robótica con materiales obsoletos, el taller “Libritos Zigzag” para pequeños coleccionistas y shows de Los Cazurros, que siempre logran arrancar carcajadas.

Si miro hacia el cielo, la propuesta del Planetario Galileo Galilei es sencillamente fascinante. La grilla incluye funciones inmersivas como Vuelta por el Universo y Exoplanetas, visitas guiadas, y la posibilidad de observar el cosmos con telescopios, de manera gratuita y por orden de llegada.

Confieso que me emociona ver cómo los chicos se asombran al mirar la Luna o los anillos de Saturno. La ciencia, cuando se presenta con pasión, se vuelve magia pura.

El Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) también se suma, y no podía ser de otra forma. Este domingo, su sala se convertirá en un mundo de títeres con La coleccionista de palabras, una historia que rescata el valor del lenguaje como herramienta para transformar la realidad.

Luego, el taller Arte Andarín invitará a las familias a crear juntos, reforzando la idea de que jugar y aprender son dos caras de la misma moneda.

En el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, la adrenalina está asegurada. Allí conviven la pista de patinaje, camas elásticas y la icónica rueda de la fortuna con shows en vivo, un patio gastronómico y actividades de concientización sobre el reciclaje.

No faltará el picnic improvisado sobre el césped, ni los chicos corriendo con globos que parecen flotar más allá del cielo de agosto.

La música tendrá su rincón especial en el Polo Bandoneón, con un espectáculo que mezcla tango y rock nacional. Escuchar un bandoneón interpretando clásicos del rock argentino es una experiencia que une generaciones. La grilla incluye músicos consagrados y jóvenes talentos, todos compartiendo escenario y pasión.

También hay lugar para desafíos más personales: en el taller “Soltate”, los instructores enseñarán a los chicos a andar en bicicleta sin rueditas. Esas primeras pedaleadas, entre nervios y sonrisas, suelen ser recuerdos que se guardan toda la vida.

Cultura, historia y sabores

La oferta cultural de este finde es tan amplia que es imposible recorrerla toda, pero sí se pueden saborear —y en algunos casos, literalmente— algunas de las joyas que propone.

Por ejemplo, el Campeonato Mundial del Alfajor en Costa Salguero, donde se premiará al mejor en 19 categorías. Me resulta imposible no imaginar el aroma a dulce de leche y chocolate que va a inundar el lugar, junto con las clases magistrales y las degustaciones.

La historia también tiene su espacio en el Museo Saavedra, con un recorrido que muestra cómo era la vida de los niños en el siglo XIX, juegos en el jardín y actividades creativas inspiradas en San Martín.

Y para los cinéfilos, el documental Quinografía en el Centro Cultural San Martín revela aspectos íntimos del creador de Mafalda, con material inédito y testimonios cercanos.

No falta el teatro internacional con Guardianes de los dioses, parte de un proyecto global que conecta salas de Bangladesh, Finlandia y Argentina. La propuesta llega al Centro Cultural 25 de Mayo con funciones gratuitas.

Y como si todo esto fuera poco, la Casa Fernández Blanco presentará el show de magia y mentalismo Vértigo, mientras que en el Museo José Hernández se ofrecerá Terratro, un teatro en miniatura que invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta.

Finalmente, el Museo Sívori propone talleres para pintar murales colectivos y fabricar trompos con CDs en desuso, demostrando que el arte puede transformar hasta los objetos olvidados en obras llenas de color e historia.