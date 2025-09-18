La Ciudad celebra la Semana del Bienestar con actividades para todas las edades

El bienestar se toma las calles de Buenos Aires con una agenda cargada de actividades gratuitas que combinan movimiento, alimentación saludable, juegos, talleres y espacios de relajación.

La propuesta, que nació en el Caribe y hoy se despliega con fuerza en la Ciudad, busca que cuidar la salud deje de ser visto como una obligación y se convierta en una experiencia comunitaria, accesible y placentera.

“Lo que buscamos es acercar el concepto de bienestar a la vida cotidiana de cada persona, no como una receta rígida ni como una moda pasajera, sino como una oportunidad para disfrutar de hábitos que mejoran nuestra calidad de vida”, señalaron los organizadores, en línea con la iniciativa de la OPS/OMS que, desde 2011, impulsa el Día del Bienestar en el Caribe y que ahora inspira esta versión local.

La programación abarca una semana entera con propuestas diseñadas para todas las edades. El domingo 14 de septiembre, la Estación Saludable del Rosedal recibirá a cientos de vecinos en el encuentro “Bienestar en movimiento”, con postas interactivas, caminatas guiadas y charlas sobre cómo incorporar la actividad física en la rutina diaria.

El mensaje es claro: enfrentar el sedentarismo urbano, que según el Ministerio de Salud afecta a 6 de cada 10 adultos en el país, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la salud pública.

El lunes 15 será el turno de la virtualidad. Bajo el nombre “Encuentro online”, la propuesta invita a conectarse desde cualquier dispositivo entre las 18 y las 20 horas a través de Estaciones Saludables Clic.

Habrá clases, ejercicios de autocuidado y charlas con especialistas que buscan llegar también a quienes no pueden acercarse a los espacios presenciales.

El martes 16, el Mercado de Belgrano se transformará en un aula gastronómica con “Bienestar al plato para tus festejos”, donde nutricionistas y cocineros enseñarán a preparar recetas ricas, festivas y balanceadas.

El objetivo es demostrar que comer saludable no significa renunciar al sabor ni al disfrute de las celebraciones.

La semana avanza con una propuesta de introspección y calma. El miércoles 17, en la Estación Saludable La Redonda, se desarrollará “Modo calma”, un espacio con yoga, meditación y técnicas de relajación en pleno corazón de Belgrano.

La idea es ofrecer herramientas prácticas para bajar el estrés y reconectar con el equilibrio personal. Estudios internacionales avalan esta práctica: la Organización Mundial de la Salud subraya que la meditación regular reduce la ansiedad y mejora la concentración en entornos urbanos de alta exigencia.

El viernes 19, la Plaza Aristóbulo del Valle se vestirá de comunidad con “Juntos hacemos comunidad”, una jornada pensada para recuperar el espíritu colectivo.

Juegos, actividades recreativas y dinámicas de grupo apuntan a que vecinos y familias vuelvan a ver las plazas como un lugar de encuentro y no solo de tránsito.

“Queremos que los espacios públicos sean el punto de partida de una vida compartida, donde el cuidado de la salud se potencie con lazos sociales”, remarcaron los organizadores.

La agenda también dedica un espacio especial a los niños. El jueves 25 de septiembre, de 10 a 12, en Parque Patricios, se realizará “Exploradores del bienestar”, con juegos, desafíos participativos y propuestas lúdicas que buscan instalar desde la infancia el hábito de cuidarse.

Especialistas en pediatría y educación coinciden en que los primeros años son clave para consolidar conductas que acompañarán a las personas a lo largo de toda su vida.

El cierre de la Semana del Bienestar estará marcado por un evento multitudinario: “Somos Bienestar”, un gran encuentro con múltiples postas temáticas.

Allí se abordarán distintas dimensiones de la salud: desde talleres de compost y reciclaje hasta clases de baile, espacios de expresión artística y dinámicas para trabajar emociones.

El objetivo es que cada participante pueda encontrar su propia manera de conectar con el bienestar, sin modelos rígidos ni imposiciones.

Los números respaldan la importancia de estas iniciativas. Según datos de la OPS, el 74% de las muertes en América Latina están vinculadas a enfermedades no transmisibles como diabetes, patologías cardiovasculares o respiratorias crónicas, muchas de ellas prevenibles con hábitos más saludables.

En ese marco, la Ciudad apuesta a instalar la idea de que la prevención puede ser tan accesible como caminar por el parque, cocinar en casa con ingredientes frescos o participar de una actividad en la plaza.

Más allá de las estadísticas, lo que queda en evidencia es el impacto real en los barrios: personas que se animan a bailar, a probar yoga por primera vez, a cocinar distinto o a compartir juegos al aire libre.

Son pequeños gestos cotidianos que, sumados, crean una cultura diferente, más cercana y solidaria, donde el bienestar se multiplica a partir del encuentro con otros.

En definitiva, la Semana del Bienestar es una invitación a poner un freno en la rutina, respirar y repensar qué significa cuidarnos.

La salud no se trata solo de evitar enfermedades, sino de cómo habitamos cada día, cómo comemos, cómo nos movemos y cómo compartimos con otros. Y cuando ese camino se recorre en comunidad, los beneficios se expanden mucho más allá de lo individual.