El SMN advierte por tormentas severas durante la madrugada del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que se mantendrá activo durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros en pocas horas. Las autoridades piden extremar precauciones y evitar salir de casa si no es necesario.

Ante las condiciones meteorológicas previstas, es fundamental que los vecinos se mantengan informados, eviten circular por calles anegadas y aseguren objetos sueltos en balcones o terrazas, informaron desde el Gobierno de la Ciudad, reforzando las recomendaciones emitidas por Defensa Civil y el SMN.

Según el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el área metropolitana de Buenos Aires y localidades aledañas se verán afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes.

Estas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas violentas y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse en algunos sectores puntuales.

El fenómeno forma parte de un sistema de baja presión que avanza desde el norte de la provincia de Buenos Aires y que interactúa con una masa de aire cálido y húmedo, generando condiciones de inestabilidad generalizada.

Los especialistas del SMN explicaron que este tipo de eventos suelen concentrarse en pocas horas, lo que eleva el riesgo de anegamientos y caída de árboles.

Desde el Gobierno porteño recordaron que, ante este tipo de alertas, se activa el protocolo preventivo de emergencia, con cuadrillas de limpieza y equipos de mantenimiento urbano preparados para despejar sumideros y atender reclamos por inundaciones o árboles caídos.

“Pedimos colaboración a los vecinos para no dejar bolsas de basura fuera del horario establecido, ya que pueden tapar los desagües y agravar la situación”, señalaron fuentes oficiales.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad trabajan de manera coordinada con el SAME y los Bomberos para asistir situaciones de emergencia.

En caso de detectar riesgos en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse de forma gratuita a la línea 103, mientras que las urgencias médicas deben reportarse al 107 (SAME).

Recomendaciones clave para los vecinos:

No circular por calles inundadas ni intentar cruzar zonas anegadas, ya sea a pie o en vehículo.

Retirar macetas, sillas plásticas y objetos livianos de balcones o terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar residuos en la vía pública ni obstruir los sumideros.

En caso de vientos fuertes, mantenerse alejados de árboles y postes de alumbrado.

Recordar que el horario de recolección de residuos es de 19 a 21 horas, de domingo a viernes.

Por su parte, desde el área de Tránsito recomendaron a los automovilistas circular con extrema precaución, reducir la velocidad, encender las luces de posición y mantener una distancia prudente con otros vehículos.

“La lluvia disminuye la visibilidad y altera las distancias de frenado, por eso pedimos responsabilidad al volante”, subrayaron desde Seguridad Vial.

El SMN mantiene actualizados sus avisos a corto plazo y recomienda a la población seguir las novedades a través de su página web o redes sociales oficiales.

En la última década, las tormentas severas se han vuelto más frecuentes en la región pampeana, algo que los meteorólogos atribuyen al cambio climático y al aumento de la temperatura promedio del aire y del Atlántico Sur.

En ese sentido, especialistas en climatología como la doctora Marina Santoro, del CONICET, señalan que “la tendencia a eventos extremos es cada vez más marcada y requiere tanto obras de infraestructura como conciencia ciudadana”.

La investigadora remarca que Buenos Aires, por su densidad urbana y su nivel de impermeabilización del suelo, es especialmente vulnerable a lluvias intensas en cortos períodos.

Durante la última tormenta de características similares, registrada en mayo pasado, se reportaron más de 120 llamados al 103 por árboles caídos y anegamientos en distintos barrios porteños. En ese entonces, las ráfagas llegaron a los 85 km/h y provocaron daños en techos y marquesinas.

Por eso, el SMN advierte que el episodio actual podría tener un impacto comparable, y recomienda permanecer en lugares seguros hasta que las condiciones mejoren.

El fenómeno meteorológico servirá como recordatorio de la necesidad de reforzar la prevención y el mantenimiento urbano, en una ciudad donde los eventos extremos son cada vez más habituales.

Mantener la calma, actuar con precaución y seguir las recomendaciones oficiales pueden marcar la diferencia entre una noche de tormenta y una verdadera emergencia.