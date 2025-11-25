La Ciudad cierra la autopista para avanzar con el Metrobus y el parque lineal

En una maniobra clave para avanzar con la transformación integral de la Autopista Dellepiane, la Ciudad realizará tres noches consecutivas de cierre total entre Larrazábal y General Paz, en ambos sentidos, para montar las vigas del futuro puente peatonal Piedra Buena.

Los trabajos obligarán a desvíos masivos y se extenderán durante siete horas cada noche, desde las 22 hasta las 5 de la mañana.

Es una intervención necesaria para garantizar seguridad durante el izado de vigas y, al mismo tiempo, acelerar el ritmo de obra, señalaron desde Autopistas Urbanas (AUSA), que coordina los cortes y los operativos de tránsito.

El nuevo puente forma parte de un megaproyecto que convertirá a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

La Ciudad encara uno de los procesos de obra más ambiciosos de la última década en materia vial: la renovación de la Autopista Dellepiane y su reconversión en un corredor urbano con enfoque ambiental, circulación más ordenada y un sistema de transporte público segregado.

Como parte de ese plan, este martes, miércoles y jueves por la noche, AUSA montará las vigas que sostendrán el nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado a 500 metros de General Paz.

El cierre será total en ambos sentidos entre Larrazábal y General Paz y se extenderá por siete horas, a partir de las 22.

La medida impactará de manera significativa en los automovilistas que ingresan por Riccheri hacia el Centro porteño, quienes deberán desviarse hacia Avenida General Paz para luego empalmar con alternativas como la AU Perito Moreno o arterias de alto flujo como Directorio, San Juan, Roca o 27 de Febrero.

En sentido inverso, hacia provincia, quienes circulen por AU Dellepiane deberán salir en Larrazábal y continuar por colectora hasta General Paz, o bien optar por avenidas como Eva Perón o Alberdi.

También se recomienda desviar previamente a través de la AU Perito Moreno para empalmar con General Paz y Riccheri, reduciendo la congestión en los nudos más críticos.

A los cortes nocturnos se suman, además, restricciones ya vigentes: en ambos sentidos de la Dellepiane, entre Piedra Buena y Av. Argentina–Larrazábal, están afectadas las banquinas y parte del carril derecho.

Esta reducción de calzada responde al movimiento de maquinaria pesada, excavaciones y armado de estructuras complementarias.

El proyecto de transformación de la Dellepiane busca convertirla en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

La intervención incluye la reorganización de entradas y salidas, la incorporación de un corredor exclusivo para el Metrobus y la construcción de paradores centrales con accesos seguros y sustentables.

El Metrobus tendrá doble mano, seis estaciones y estará aislado del tránsito general mediante defensas de hormigón, un sistema que apunta a evitar accidentes y garantizar una mayor fluidez.

Las nuevas pasarelas elevadas permitirán que los peatones accedan a los paradores desde ambos laterales.

Tendrán rampas de baja pendiente, señalización LED, iluminación renovada y un diseño pensado para personas con movilidad reducida.

La premisa oficial es que la infraestructura acompañe un esquema más moderno, inclusivo y seguro de movilidad urbana.

Otro eje central del proyecto es la construcción de tramos faltantes en las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci.

Actualmente, el trazado se interrumpe por el puente del Belgrano Sur y por la calle Río Negro, a 600 metros de General Paz.

La obra permitirá darle continuidad al flujo vehicular y evitar maniobras peligrosas en zonas donde hoy los autos deben regresar sobre su propio recorrido.

La propuesta se completa con un parque lineal de cuatro kilómetros que modificará por completo el paisaje. Habrá canchas de uso libre, una pista de atletismo, juegos para chicos, postas aeróbicas, espacios verdes y senderos para caminar, correr o andar en bicicleta.

Este corredor recreativo acompañará el nuevo diseño de la autopista y funcionará como un pulmón verde para los barrios linderos.

Desde el Gobierno porteño destacan que el proyecto no solo busca ordenar la circulación, sino mejorar la calidad del entorno urbano y sumar infraestructura que pueda ser usada por miles de vecinos a diario.

Con la incorporación del Metrobus, las nuevas colectoras y los espacios verdes, la Dellepiane dejará de ser solo una vía rápida para transformarse en un corredor integral con servicios, movilidad y actividades.

Las tres noches de corte total representan un paso determinante en la obra, que avanza con intervenciones simultáneas en accesos, colectoras, pasarelas y el futuro parque lineal.

La expectativa oficial es que la transformación de la Dellepiane mejore la circulación, la seguridad y la integración urbana, en una zona que durante años careció de infraestructura moderna y espacios verdes accesibles.