Atención móvil en Devoto, Villa del Parque y Palermo

El Gobierno porteño volvió a desplegar el programa “Más servicios en tu barrio”, una iniciativa que transforma plazas y parques en verdaderos centros de atención ciudadana.

Desde trámites esenciales como renovar el DNI hasta servicios de salud, vacunación, castración animal y asesoramientos múltiples, la propuesta recorre los barrios para que cada vecino pueda resolver gestiones sin alejarse de su rutina diaria.

Queremos que cada vecino pueda resolver en su propio barrio aquello que antes lo obligaba a cruzar media ciudad, explican desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, al destacar que el operativo busca achicar distancias, sumar accesibilidad y promover la presencia estatal en el territorio.

Como cronista que sigue de cerca estos operativos, observo que el programa ya se consolidó como un clásico porteño: cada semana aparece en distintas plazas con sus móviles, profesionales y servicios gratuitos.

En esta edición, el calendario se reorganizó debido al feriado del lunes, por lo que la actividad inició este martes 25 y miércoles 26 en Plaza Aristóbulo del Valle, en Villa del Parque, una zona de fuerte identidad barrial donde el movimiento matutino suele acompañar notablemente estos despliegues.

Luego, el recorrido continúa jueves 27 y viernes 28 en Plaza Arenales, en Villa Devoto, uno de los puntos más concurridos del noroeste porteño.

Finalmente, el operativo cerrará el sábado 29 en los Bosques de Palermo, en el cruce de Av. Iraola y Av. Sarmiento, un lugar que siempre garantiza afluencia de público. En todos los casos, el horario de funcionamiento será de 9 a 14.

Entre los servicios más demandados aparece la posibilidad de tramitar el DNI y el pasaporte, gestiones que se podrán realizar hasta el sábado, aunque con cupos limitados por la alta demanda que suele registrarse.

También se ofrecen subsidios de luz, agua y gas, un trámite que muchas familias buscan agilizar en tiempos de mayores ajustes económicos.

En materia de salud, el cronograma incorpora atención odontológica —con disponibilidad miércoles, viernes y sábado— y controles oftalmológicos —los días martes, jueves y sábado—, dos servicios que suelen colapsar apenas abre el operativo.

Además, se aplican vacunas contra la gripe y el Covid, de martes a viernes, también con cupos limitados, lo que refuerza la estrategia preventiva de la Ciudad en plena temporada de enfermedades respiratorias.

Otro componente que ya es marca registrada dentro de estas jornadas es la presencia del Repara Móvil, el taller itinerante que invita a los vecinos a arreglar objetos domésticos antes de descartarlos.

Esta iniciativa, disponible entre hoy y mañana, se enmarca dentro del impulso a la economía circular y al consumo responsable, un enfoque ambiental cada vez más presente en las políticas públicas locales.

A ello se suma la posibilidad de gestionar inscripciones y cambios en instituciones educativas entre hoy y el viernes, un servicio clave para cientos de familias que buscan ordenar la escolaridad del ciclo lectivo próximo.

También está operativa la oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal, un espacio pensado para resolver conflictos cotidianos entre vecinos, consorcios y comercios sin llegar a instancias judiciales.

Por otro lado, la presencia de una isla digital permite realizar trámites online: solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, gestiones de AGIP, consultas de MiBA y otras plataformas estatales.

Este punto es particularmente útil para personas mayores o para quienes no cuentan con dispositivos o conectividad suficiente en sus hogares.

Detrás del operativo trabajan equipos de múltiples organismos de la Ciudad: la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los programas NIDO, el Ente Regulador, el área de Ciudadanía Porteña, entre otros.

En conjunto conforman un dispositivo coordinado que busca acercar el Estado a los barrios, reducir tiempos administrativos y generar una relación más directa con la comunidad.

La agenda semanal de “Más servicios en tu barrio” se publica regularmente en la web y redes sociales del Gobierno porteño.

En cada edición, cientos de vecinos aprovechan para resolver trámites que, de otro modo, implicarían largas esperas o viajes hasta sedes centrales. La descentralización se convirtió, en este sentido, en una de las claves que explican el crecimiento sostenido de esta propuesta.

El avance de este programa confirma una tendencia: cuando las políticas públicas salen del escritorio y se instalan en el espacio cotidiano, la respuesta vecinal es inmediata.

La Ciudad apuesta a profundizar este modelo y los números de participación muestran que el camino elegido no solo acerca servicios, sino que también fortalece la confianza entre el Estado y quienes lo sostienen día a día: los vecinos.