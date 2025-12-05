Tragedia en Devoto: una joven murió por la caída de un andamio

Una tarde que debía transcurrir con normalidad en Villa Devoto terminó en una tragedia imposible de asimilar: una joven de 20 años murió tras ser golpeada por un andamio que se desplomó desde una obra en construcción sobre la Avenida Chivilcoy al 3600.

El hecho, abrupto y devastador, volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en obras urbanas y el riesgo al que se exponen a diario miles de vecinos que simplemente caminan por la vereda.

Fue un instante. Escuchamos un estruendo y vimos que la estructura había caído sobre la chica. No hubo forma de ayudarla, relató con profunda conmoción un comerciante de la cuadra, que presenció los minutos posteriores al accidente y aún no puede comprender cómo una caminata cotidiana terminó en un final tan brutal.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer desvanecida en la vereda.

Al llegar, personal policial y equipos del SAME confirmaron lo peor: la joven había sido alcanzada por una estructura metálica que formaba parte de un andamio instalado sobre la fachada de una construcción en curso.

Según fuentes oficiales, el impacto fue directo en la cabeza y no dejó margen de intervención médica.

A partir de los primeros datos recabados, la obra se encontraba activa y el andamio había sido montado para tareas de refacción en altura.

En la zona, vecinos señalaron que desde hacía días venían observando movimientos constantes de operarios, aunque también mencionaron que no habían visto señalización o vallados adicionales que advirtieran sobre riesgos eventuales para peatones.

Estos testimonios podrían volverse relevantes en la investigación judicial, que ahora intenta determinar si hubo negligencia en el montaje o mantenimiento del andamio.

El SAME informó oficialmente que, al arribar la primera ambulancia, la joven ya no presentaba signos vitales.

Los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar ante la imposibilidad de realizar maniobras de reanimación por la magnitud del golpe. Posteriormente, personal de la Policía de la Ciudad preservó la escena para facilitar el trabajo pericial.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33, que dispuso actuaciones por homicidio culposo, una figura que contempla la responsabilidad penal frente a muertes ocasionadas por imprudencia o negligencia.

En el expediente ya figura imputado el arquitecto responsable de la obra, un hombre de 79 años, quien deberá brindar explicaciones sobre la supervisión de la estructura y los protocolos de seguridad aplicados.

Fuentes del sector explican que la caída de andamios suele estar asociada a fallas estructurales, armado inadecuado o falta de inspecciones técnicas periódicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, las obras están obligadas a cumplir con normativas estrictas que incluyen anclajes certificados, barandas, pisos antideslizantes y controles específicos sobre la estabilidad del andamiaje.

Sin embargo, desde diversas organizaciones profesionales admiten que la implementación de estos estándares no siempre es pareja y que la escasez de fiscalizaciones puede derivar en situaciones de riesgo.

Este episodio reaviva además un debate recurrente: la convivencia entre obras urbanas y la circulación diaria de peatones.

En barrios como Villa Devoto, donde conviven viviendas, comercios y construcciones de escala media, el flujo de personas por las veredas es constante.

Por eso, los especialistas advierten que la seguridad no puede recaer únicamente en manuales técnicos, sino también en decisiones concretas como ampliar las zonas de resguardo, disponer de señalización adecuada e incluso cerrar tramos de vereda si existe riesgo de caída de materiales.

Vecinos de la zona permanecieron en estado de conmoción durante las horas siguientes. Algunos se acercaron para dejar flores, mientras otros reclamaron mayor presencia de organismos de control.

“No puede ser que salir a caminar termine así. Es algo que te parte en dos”, expresó una residente, reflejando un sentimiento compartido en todo el barrio.

La investigación avanzará en los próximos días con peritajes sobre la estructura que cayó, declaraciones de operarios y la verificación de la documentación de la obra.

Será determinante identificar si el andamio tenía certificación vigente, si había sido inspeccionado recientemente y si existían denuncias previas por fallas o comportamientos riesgosos.

La muerte de esta joven expone con crudeza la fragilidad con la que, muchas veces sin advertirlo, convivimos en la ciudad.

La búsqueda de responsabilidades y la aplicación de sanciones será clave, pero también lo será que este doloroso episodio marque un punto de inflexión en las políticas de control y prevención para que tragedias así no vuelvan a repetirse.