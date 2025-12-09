El Obelisco brilló con el inicio oficial de la Navidad porteña

Con un espectáculo de luz, música y emoción en pleno corazón de la Ciudad, Buenos Aires dio inicio oficial a la temporada navideña con un encendido que tuvo como protagonistas a cuatro chicos de escuelas porteñas y la participación estelar de Fer Dente, frente a un Obelisco transformado por el mapping y la ilusión.

Este botón rojo se va a prender fuego y va a salir una luz hermosa, anunció Fer Dente minutos antes del momento más esperado, mientras la cuenta regresiva de diez a cero reunía la atención de cientos de familias que colmaron Plaza de la República para ser testigos del inicio de las celebraciones.

El encendido navideño de la Ciudad tuvo como protagonistas a Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz, cuatro estudiantes de escuelas públicas porteñas que fueron elegidos por su esfuerzo, dedicación y compromiso durante el año.

Ellos fueron los encargados de presionar el botón que activó el despliegue lumínico que transformó al BA Verde de Plaza de la República en un escenario lleno de color, esculturas de luz y un pesebre especialmente montado para la ocasión.

El evento estuvo conducido y animado por el actor y cantante Fer Dente, quien, una vez concretado el encendido, brindó un show musical junto a un coro interpretando clásicos como “Navidad, Navidad” y “Papá Noel llegó a la Ciudad”, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El cierre musical estuvo a cargo del Coro Gospel AfroSound, que despidió la jornada con un festivo “Merry Christmas” cargado de energía y emoción.

Pero uno de los grandes atractivos de la noche fue, sin dudas, el impactante mapping proyectado sobre el Obelisco, que acompañó el encendido y que volverá a presentarse el próximo miércoles 24 de diciembre, desde las 21 hasta las 2 de la madrugada del jueves 25, permitiendo que tanto vecinos como turistas puedan disfrutarlo durante la Nochebuena.

El evento marcó también el inicio de una agenda amplia de actividades que la Ciudad preparó para celebrar las Fiestas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Paseo Navideño montado en Plaza Sicilia, en el barrio de Palermo, donde el público podrá recorrer un jardín lumínico, visitar un mercado navideño con productos artesanales y gastronómicos, y disfrutar de espectáculos sinfónicos con repertorios clásicos especialmente adaptados a la época.

Además, numerosas plazas porteñas se suman a la celebración con propuestas pensadas para toda la familia: talleres para chicos, espectáculos infantiles, shows musicales, ferias temáticas y actividades recreativas que buscan acercar el espíritu navideño a cada rincón de la Ciudad.

Los centros comerciales a cielo abierto y los mercados gastronómicos también forman parte de esta agenda, con eventos especiales, sorteos, descuentos y actividades que invitan a recorrer y compartir.

Desde el Gobierno porteño remarcan que esta programación busca no solo celebrar las Fiestas, sino también promover el encuentro, el disfrute del espacio público y el acceso a actividades culturales gratuitas, en un contexto donde miles de familias eligen quedarse en la Ciudad durante diciembre.

El impacto de este tipo de propuestas es notorio: año tras año, miles de personas se acercan a los puntos emblemáticos como el Obelisco, Palermo, Recoleta y los barrios del sur para participar de las distintas celebraciones.

El despliegue de luces, música, espectáculos y actividades recreativas se ha convertido en un clásico porteño que trasciende generaciones.

La noche del encendido volvió a demostrarlo: familias completas, chicos con gorros de Papá Noel, celulares en alto registrando cada momento y aplausos que acompañaron el espectáculo.

La combinación entre artistas, protagonistas estudiantiles, coros en vivo y tecnología audiovisual consolidó una puesta puesta en escena que marca el pulso de las celebraciones de fin de año en Buenos Aires.

Toda la programación completa de las Fiestas, con fechas, horarios y ubicaciones, puede consultarse en la web oficial de la Ciudad, donde se actualizan las actividades disponibles para los distintos barrios.

Con una fuerte impronta de inclusión, arte y participación ciudadana, la Ciudad puso en marcha una Navidad que se vivirá en plazas, calles y espacios públicos, con el Obelisco como faro simbólico de una celebración que busca unir a los porteños bajo las luces, la música y la emoción compartida.