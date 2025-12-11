Reabre la estación Río de Janeiro tras una obra clave en la Línea A

La Ciudad de Buenos Aires dará mañana un nuevo paso en su plan de modernización del transporte público: la estación Río de Janeiro de la Línea A reabrirá sus puertas tras una profunda puesta en valor que busca elevar la calidad del servicio y garantizar un viaje más cómodo y seguro.

Se trata de una obra estratégica dentro del Programa de Renovación Integral de Estaciones, que avanza en paralelo en distintos puntos de la red y que promete modificar de manera sustancial la experiencia diaria de miles de usuarios.

Cada estación recuperada es un aporte concreto para un sistema de movilidad más accesible, moderno y eficiente, destacan desde Subterráneos de Buenos Aires, al remarcar que los trabajos realizados en Río de Janeiro buscan resolver problemas históricos y responder a estándares actuales de infraestructura urbana.

La reapertura de Río de Janeiro, prevista para este viernes 12 de diciembre, marca una nueva etapa del ambicioso plan de obras que el Gobierno porteño impulsa desde hace varios años en la red de Subte. En esta oportunidad, los trabajos incluyeron un paquete de intervenciones técnicas y estéticas que impactan tanto en la seguridad como en la comodidad de los usuarios.

Entre las mejoras más relevantes figuran la impermeabilización integral de la estación, el recambio total de los pisos, la renovación de la señalética, nuevas luminarias LED de bajo consumo, la instalación de una boletería más funcional y la incorporación de mobiliario actualizado, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Las tareas de impermeabilización, que suelen ser las más complejas y determinantes para la durabilidad de la infraestructura, se ejecutaron mediante inyecciones específicas, tratamientos de juntas y la utilización de materiales de última generación diseñados para reducir filtraciones y evitar deterioros futuros.

Desde SBASE aseguran que estos procesos permiten optimizar el mantenimiento y extender la vida útil de la estación, un beneficio clave en un sistema que transporta alrededor de un millón de pasajeros por día.

Río de Janeiro se suma así a una serie de estaciones ya renovadas en distintas líneas: Castro Barros, Lima y Acoyte en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E.

Esta secuencia de obras evidencia una política de inversión sostenida y transversal, destinada a nivelar la infraestructura de la red a estándares contemporáneos.

La intervención también se extiende más allá del Subte, ya que el Premetro —un ramal clave para la movilidad en la zona sur— suma trece paradores renovados, entre ellos Ana María Janer, Mariano Acosta, Presidente Illia, Centro Cívico Lugano y Somellera.

La incorporación de nueva señalética, iluminación y accesibilidad apunta a reforzar un sistema que combina el transporte ferroviario liviano con recorridos barriales de alta demanda.

Mientras tanto, las obras continúan en otras seis estaciones que permanecen cerradas de manera temporal: Congreso y Loria en la Línea A; Uruguay y Malabia en la Línea B; y Plaza Italia y Agüero en la Línea D.

También avanzan los trabajos en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), mientras ya se licitaron los proyectos de renovación para Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Este conjunto de intervenciones demuestra que la renovación no es aislada, sino parte de una estrategia de actualización global del sistema.

Además de las mejoras edilicias, diciembre llegará con una medida celebrada por miles de vecinos: la extensión horaria del servicio. La Ciudad habilitará un funcionamiento especial de las líneas D y H durante varias noches para acompañar eventos masivos que concentrarán una gran afluencia de público.

Los días 12, 13, 17 y 18, la Línea D operará hasta las 2 de la madrugada para facilitar el regreso de quienes asistan a los recitales de María Becerra y Airbag en el Estadio Monumental.

Por su parte, la Línea H prestará un servicio especial el sábado 20 para acompañar la salida del espectáculo “Párense de Manos” en el estadio de Huracán.

El objetivo, según explican desde el Gobierno porteño, es reducir la dependencia del transporte privado, descomprimir el tránsito, acortar tiempos de traslado y promover una movilidad más sustentable en momentos de alta concentración de personas.

En los últimos años, estas extensiones horarias se consolidaron como una herramienta fundamental para acompañar la actividad cultural y deportiva de la ciudad, que suele superar con creces el flujo habitual de viajeros nocturnos.

La combinación de obras de infraestructura y medidas operativas configura un escenario favorable para un sistema que, pese a enfrentar desafíos históricos, continúa siendo una pieza esencial de la movilidad metropolitana.

Las intervenciones que se suceden en la red demuestran un esfuerzo por modernizar espacios que, en muchos casos, acumulan décadas sin renovaciones profundas, y cuya puesta en valor representa una mejora directa en la vida cotidiana de miles de usuarios.

Con la reapertura de Río de Janeiro y la ampliación temporal del horario del servicio, el Subte encara el cierre del año mostrando señales claras de avance.

La red continúa en transformación y cada nueva estación puesta en valor refleja un objetivo mayor: consolidar un sistema más moderno, eficiente y alineado con las demandas actuales de una ciudad en permanente movimiento.