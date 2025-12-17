La Ciudad abre voluntariados gratuitos para aprender y cuidar el ambiente

La Ciudad abrió una nueva convocatoria a voluntariados ambientales gratuitos que combinan formación, trabajo concreto y compromiso comunitario: el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) invita a personas mayores de 18 años a participar en experiencias de agricultura urbana y viveros de flora autóctona, dos ejes clave para fortalecer la sustentabilidad urbana y la restauración ambiental.

Se trata de una propuesta abierta que busca acercar conocimientos ambientales aplicados y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre el cuidado del entorno, explican desde el CIFA, donde destacan que los voluntariados no requieren experiencia previa y están pensados como espacios de aprendizaje activo, acompañados por personal técnico especializado.

La iniciativa, impulsada por el Centro de Información y Formación Ambiental de la Ciudad, se enmarca en una política más amplia orientada a promover prácticas sustentables, participación ciudadana y educación ambiental no formal.

A través de estos voluntariados, el CIFA propone ir más allá del discurso y ofrecer herramientas prácticas para comprender cómo se producen los alimentos en entornos urbanos y por qué la flora nativa cumple un rol estratégico frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Uno de los ejes centrales de la convocatoria es el Voluntariado de Agricultura Urbana, una experiencia pensada para introducir a los participantes en los principios básicos de la producción agroecológica.

La propuesta combina instancias teóricas breves, donde se abordan conceptos como suelo vivo, estacionalidad, rotación de cultivos y uso responsable del agua, con actividades prácticas en la huerta.

El recorrido culmina con una cosecha colectiva cuyos productos se reparten entre los propios voluntarios, reforzando la idea de trabajo compartido y consumo consciente.

Este voluntariado se desarrolla todos los viernes de 10 a 13 horas, un horario que permite compatibilizar la participación con otras actividades laborales o educativas.

Desde la organización remarcan que la agricultura urbana no solo aporta alimentos frescos, sino que también cumple una función social y ambiental: reduce la huella de carbono asociada al transporte de alimentos, promueve hábitos saludables y fortalece el vínculo de la comunidad con el territorio.

El segundo eje es el Voluntariado de Vivero de Flora Autóctona, una propuesta con fuerte anclaje técnico y ambiental.

Allí, los participantes aprenden a reconocer especies nativas de la Ciudad y a comprender su importancia en la restauración de espacios degradados, plazas, corredores verdes y áreas naturales urbanas.

La actividad se realiza en el propio Vivero de Flora Autóctona, donde se producen árboles, arbustos y herbáceas que luego son utilizados en proyectos de forestación y recuperación ecológica.

El trabajo se desarrolla junto a personal técnico y becarios especializados, lo que permite un aprendizaje guiado y riguroso.

Las jornadas están programadas los martes de 14 a 17 horas y los miércoles de 10 a 13 horas, ofreciendo distintas opciones horarias para quienes deseen sumarse.

La experiencia resulta clave en un contexto donde la vegetación nativa es reconocida como una aliada fundamental para mejorar la calidad del aire, regular la temperatura urbana y favorecer la fauna local, especialmente polinizadores como abejas y mariposas.

Ambos voluntariados comparten una lógica común: aprender haciendo. No se trata solo de asistir, sino de involucrarse activamente en tareas concretas que tienen impacto real.

Además, desde el CIFA subrayan que estas experiencias permiten a los participantes adquirir conocimientos que luego pueden replicarse en sus propios hogares, barrios o instituciones, multiplicando el alcance de la iniciativa.

En cuanto a las condiciones de participación, para ambas actividades se recomienda asistir con botella recargable de agua, calzado cómodo, sombrero, protector solar y repelente de mosquitos.

Las jornadas se suspenden en caso de lluvia, priorizando la seguridad y el bienestar de los voluntarios. La convocatoria es gratuita y está dirigida a mayores de 18 años, sin requisitos de formación previa, lo que refuerza su carácter inclusivo y educativo.

Con estas propuestas, el Centro de Información y Formación Ambiental vuelve a poner en agenda la importancia de la educación ambiental como herramienta de transformación urbana.

En una ciudad atravesada por desafíos climáticos y sociales, los voluntariados se consolidan como una oportunidad concreta para aprender, participar y construir, desde lo cotidiano, una relación más equilibrada con el ambiente.