La radio de la Ciudad transmitió desde la primera sede TUMO en el CMD

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso estratégico en educación al poner en marcha un modelo de aprendizaje innovador que articula tecnología, creatividad y acceso igualitario.

Se trata de los Centros TUMO, una propuesta de origen armenio que ya funciona en Barracas y que promete transformar la forma en que miles de jóvenes se vinculan con el conocimiento fuera del aula tradicional.

“Esto no es una escuela más: es un espacio donde los chicos eligen qué aprender y cómo hacerlo”, explicaron desde el Ministerio de Educación porteño durante la transmisión especial que realizó la radio de la Ciudad desde la primera sede, instalada en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), un emblema de la reconversión urbana y productiva del sur porteño.

El desembarco de TUMO en Buenos Aires no es un hecho menor. El programa, nacido en Armenia y replicado con éxito en distintas ciudades del mundo, se caracteriza por ofrecer formación gratuita, presencial y extracurricular en disciplinas clave del siglo XXI.

Programación, animación, videojuegos, diseño gráfico, robótica, música digital, cine y desarrollo web son solo algunas de las áreas que integran una currícula flexible, pensada para estimular la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico.

En la Ciudad, los Centros TUMO están destinados a adolescentes de entre 12 y 18 años que asistan a escuelas porteñas o residan en el distrito.

No hay exámenes de ingreso, no son obligatorios ni arancelados, y funcionan en turnos de mañana y tarde para facilitar la compatibilidad con la escolaridad formal.

El modelo rompe con la lógica tradicional: cada estudiante arma su propio recorrido de aprendizaje, acompañado por tutores y profesionales especializados, combinando instancias de autoaprendizaje, talleres y proyectos colaborativos.

La elección del CMD como primera sede no fue casual. Ubicado en Barracas, un barrio históricamente ligado a la producción y al trabajo, el edificio se resignifica como un polo educativo y tecnológico.

Desde allí, la radio de la Ciudad transmitió en vivo, visibilizando una experiencia que marca un antes y un después en la política educativa local.

La señal pública buscó, con esa cobertura, mostrar en tiempo real cómo funciona el espacio, cómo interactúan los jóvenes y cuál es el impacto inmediato de la propuesta.

Según datos oficiales, el objetivo es ampliar progresivamente el alcance del programa y llegar a miles de estudiantes en los próximos años.

En esa línea, ya está confirmada la apertura de una nueva sede en el barrio de Núñez, dentro del Parque de Innovación, un enclave estratégico donde convergen ciencia, tecnología, educación superior y emprendedurismo.

Además, se proyecta una tercera sede en Chacarita, lo que permitirá descentralizar la oferta y acercarla a distintos puntos de la Ciudad.

Desde el Ministerio de Educación destacan que TUMO no compite con la escuela, sino que la complementa.

“Aporta herramientas que muchas veces no están disponibles en el sistema formal, especialmente en lo vinculado a las industrias creativas y tecnológicas, que hoy generan empleo y oportunidades reales”, señalaron funcionarios del área.

En un contexto donde la brecha digital sigue siendo un desafío, la gratuidad y el acceso abierto se vuelven ejes centrales del proyecto.

El impacto esperado va más allá de la formación técnica. La experiencia internacional demuestra que los egresados de TUMO desarrollan habilidades blandas fundamentales: trabajo en equipo, gestión del tiempo, resolución de problemas y capacidad de adaptación.

En un mercado laboral cada vez más dinámico, esas competencias resultan tan valiosas como el conocimiento específico.

La llegada de TUMO a Buenos Aires también refuerza una política de Estado orientada a posicionar a la Ciudad como un polo de innovación educativa en la región.

Ser la primera sede del programa en el continente americano no solo implica un reconocimiento, sino también una responsabilidad: sostener la calidad, garantizar la inclusión y medir resultados a mediano y largo plazo.

Con sedes en expansión, una propuesta pedagógica probada a nivel internacional y una fuerte articulación con el sector público, los Centros TUMO se consolidan como una apuesta concreta para acercar a los jóvenes a los lenguajes del futuro, sin barreras económicas y con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades.