Cursos intensivos de verano en la Ciudad

En pleno verano, cuando la agenda laboral suele desacelerarse y el calor impone nuevas rutinas, una propuesta formativa busca romper con la inercia estacional: cursos breves, presenciales e híbridos, pensados para el público general, que combinan tecnología, sustentabilidad y habilidades clave para el mundo del trabajo actual, sin exigir experiencia previa y con una lógica claramente aplicada.

La iniciativa se apoya en una idea concreta: aprender haciendo. Cada encuentro, de tres horas de duración, articula demostraciones guiadas, ejercicios prácticos y el acompañamiento permanente de especialistas, en grupos reducidos que priorizan el intercambio, las preguntas y la participación activa de quienes asisten, ya sea de manera presencial o a distancia.

El programa se desarrollará entre el 19 de enero y el 27 de febrero y propone una oferta diversa organizada en laboratorios temáticos, alineados con desafíos contemporáneos que atraviesan tanto la vida cotidiana como el ámbito profesional.

No se trata de capacitaciones abstractas ni de contenidos teóricos aislados, sino de experiencias diseñadas para entender, simular y resolver situaciones reales, muchas de ellas intensificadas por el contexto estival y por los cambios tecnológicos en curso.

Uno de los ejes centrales es el de Higiene y Seguridad, con foco en la prevención de riesgos laborales en ambientes calurosos, una problemática cada vez más frecuente en obras, industrias y eventos al aire libre.

Allí se abordan primeros auxilios ante emergencias estivales, la operación segura de maquinaria bajo estrés térmico y la gestión integral de la seguridad en contextos de alta exigencia.

La propuesta apunta a generar criterios claros de actuación y prevención, en un escenario donde las olas de calor ya no son excepcionales.

Otro bloque relevante es el de Energías Renovables y Eficiencia Energética, orientado tanto a emprendimientos como a hogares.

Se trabajan aplicaciones concretas de energía solar en trabajos estacionales, estrategias de eficiencia energética en microemprendimientos y lugares de trabajo, nociones de domótica y planificación operativa frente a picos de consumo energético.

En un país donde la energía es un recurso estratégico, estas herramientas permiten pensar decisiones más racionales y sostenibles.

La Sustentabilidad atraviesa el programa con una mirada práctica.

A través de simulaciones climáticas, se analizan escenarios para la toma de decisiones laborales y de negocio, se introducen conceptos de descarbonización aplicados a empresas y emprendimientos, y se exploran modelos de economía circular pensados para actividades de temporada alta.

También se incluyen estrategias específicas para enfrentar olas de calor en contextos urbanos y productivos, un tema que ya impacta en la salud, la logística y la productividad.

El área de Finanzas propone un enfoque accesible pero riguroso. Los cursos abordan los primeros pasos para invertir con criterio profesional, la gestión inteligente del presupuesto durante las vacaciones y la planificación financiera anual.

Lejos de promesas rápidas, se busca que los participantes incorporen herramientas básicas para tomar decisiones informadas, administrar ingresos y anticipar gastos en un contexto económico complejo.

La tecnología dura también tiene su espacio. En Robótica y Automatización, se ofrece una introducción a la robótica aplicada al trabajo, junto con el diseño y programación de sistemas robóticos móviles con aplicaciones reales.

La idea es desmitificar estos desarrollos y mostrar cómo ya están presentes en múltiples sectores productivos, incluso a pequeña escala.

En la misma línea, los cursos de Realidad Aumentada y Modelado 3D permiten explorar el cuerpo humano mediante tecnologías inmersivas y dar los primeros pasos en el modelado tridimensional con Blender. Estas herramientas, cada vez más utilizadas en educación, diseño y salud, se presentan desde una lógica experimental y accesible.

Finalmente, el laboratorio de Inteligencia Artificial y Datos aborda uno de los temas más demandados de la actualidad.

Se trabaja el uso de asistentes de IA en la vida cotidiana, una introducción general a la inteligencia artificial y al análisis de datos, y la visualización de información con herramientas como Looker Studio. El objetivo es comprender el potencial y los límites de estas tecnologías, más allá del entusiasmo inicial.

Todas las propuestas se dictan en modalidad presencial y/o híbrida, lo que permite elegir entre la experiencia directa en los laboratorios del Centro de Simulación o la participación remota, según el curso.

La inscripción se realiza a través del sitio web de la institución, con cupos limitados que refuerzan el carácter personalizado de cada encuentro.

En un contexto donde el aprendizaje continuo dejó de ser opcional, esta oferta de cursos cortos aparece como una oportunidad concreta para sumar conocimientos актуizados, experimentar con tecnologías emergentes y repensar prácticas cotidianas y laborales.

La clave está en el formato: breve, intensivo y orientado a la acción, incluso en pleno verano.