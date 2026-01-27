Recorridos que revelan la identidad histórica de la Ciudad

La historia de Buenos Aires vuelve a caminarse a pie. Con una propuesta abierta, gratuita y pensada para todo público, el Ministerio de Cultura de la Ciudad lanzó Buenos Aires.

Cuatro momentos de su historia, una serie de recorridos guiados que invitan a redescubrir el pasado porteño a través de sus calles, plazas y edificios, entendiendo cómo cada etapa dejó marcas visibles en el trazado urbano y en la identidad social de la capital.

“Caminar la Ciudad es leerla como un documento vivo”, suele señalar el historiador porteño Leonel Contreras, distinguido por la Legislatura de la Ciudad, quien estará a cargo de los recorridos y propone una mirada accesible pero rigurosa sobre los procesos históricos que transformaron a Buenos Aires desde su fundación hasta el siglo XX.

La iniciativa del Ministerio de Cultura se estructura en cuatro encuentros temáticos que recorren distintas zonas de la Ciudad y abarcan más de cuatro siglos de historia.

El eje central no está puesto únicamente en los grandes acontecimientos políticos, sino también en las transformaciones urbanas, los cambios sociales y las tensiones que moldearon a Buenos Aires como una de las principales metrópolis de América Latina.

El primer recorrido, De la Fundación al Virreinato, propone un viaje por los orígenes de la Ciudad, desde 1580 hasta la consolidación del período colonial.

El trayecto comienza en el Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, un espacio clave para comprender los primeros asentamientos y la relación inicial con el Río de la Plata.

A lo largo del camino, se abordan temas como la organización del damero colonial, la vida cotidiana en la aldea temprana, el rol del puerto y la importancia estratégica que fue adquiriendo Buenos Aires dentro del imperio español.

El cierre en Plaza San Martín permite conectar ese pasado fundacional con una ciudad que ya empezaba a proyectarse hacia el poder político y económico.

El segundo encuentro, Del Virreinato a Caseros, se centra en el corazón porteño y analiza el complejo tránsito de la colonia a la Organización Nacional.

En este tramo se ponen en diálogo los conflictos políticos del siglo XIX, las disputas de poder, las guerras civiles y el impacto urbano de esos procesos.

Calles, edificios y plazas funcionan como disparadores para entender cómo la Ciudad fue escenario y protagonista de debates que definieron el rumbo del país.

El recorrido parte desde la actual plazoleta Provincia de Jujuy y finaliza en el microcentro, una zona donde aún conviven huellas coloniales con las primeras expresiones de la ciudad moderna.

La tercera propuesta, De Caseros al Centenario, se adentra en una de las etapas de mayor transformación urbana.

Desde los años previos a la federalización de Buenos Aires en 1880 hasta la Belle Époque, la Ciudad experimentó un crecimiento acelerado impulsado por la inmigración, la expansión del Estado y la incorporación de modelos urbanísticos europeos.

A través de plazas, avenidas y edificios emblemáticos, el recorrido permite comprender cómo se consolidó la imagen de una capital cosmopolita, con nuevas infraestructuras, servicios públicos y espacios de sociabilidad que redefinieron la vida cotidiana.

El ciclo culmina con El siglo XX, un recorrido que aborda a Buenos Aires como gran metrópolis latinoamericana.

Este último tramo pone el foco en los cambios sociales, culturales y urbanos que marcaron el siglo pasado: la industrialización, el crecimiento demográfico, las transformaciones del espacio público y las tensiones entre tradición y modernidad.

Plaza de Mayo y Plaza San Martín vuelven a aparecer como escenarios centrales, resignificados por distintos momentos históricos y por las múltiples capas de sentido que la Ciudad fue acumulando con el paso del tiempo.

Todos los recorridos son gratuitos, no requieren inscripción previa y tienen una duración aproximada de tres horas.

La modalidad sin cupo busca garantizar un acceso amplio y espontáneo, reforzando la idea de que el patrimonio histórico es un bien común. En caso de lluvia, las actividades se suspenden, priorizando la seguridad de los asistentes y el desarrollo adecuado de las caminatas.

Desde esta redacción, entendemos que la propuesta se inscribe en una política cultural que apunta a acercar la historia al espacio cotidiano, sacándola del aula y del libro para devolverla a las calles.

Caminar Buenos Aires con una guía especializada no solo permite conocer fechas y nombres, sino también leer la Ciudad como un organismo vivo, atravesado por conflictos, consensos y transformaciones que aún hoy siguen influyendo en la vida urbana.

En tiempos donde el ritmo cotidiano muchas veces impide detenerse a observar, estos recorridos invitan a mirar la Ciudad con otros ojos y a comprender que cada vereda, cada plaza y cada edificio forman parte de una historia compartida que sigue escribiéndose día a día.