Tragedia en Villa Devoto: dos nenes y su niñera murieron en un departamento

La muerte de dos nenes de apenas 2 y 4 años y de la niñera que los cuidaba sacude por estas horas al barrio porteño de Villa Devoto y vuelve a poner en el centro de la escena el peligro silencioso del monóxido de carbono en los hogares.

El drama se descubrió en un departamento de la calle Mercedes al 4400, donde todo apunta, de manera preliminar, a una intoxicación provocada por gas.

Cuando entró al departamento se encontró con la escena fatal, confiaron fuentes de la investigación, en referencia al momento en que la madre de los chicos regresó de trabajar y realizó el hallazgo que derivó en un operativo policial y sanitario de emergencia.

Según pude reconstruir a partir de información policial y de los primeros datos judiciales, el episodio ocurrió el lunes cerca de las 18, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación crítica dentro del departamento.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 11B, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que ingresaron de inmediato al inmueble para asistir a las víctimas.

Al ingresar, los médicos constataron el fallecimiento de la niñera, una mujer de 32 años que se encontraba a cargo del cuidado de los menores.

Los dos chicos fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde los profesionales intentaron estabilizarlos, pero murieron horas después como consecuencia del cuadro clínico que presentaban.

En paralelo, personal técnico de la empresa distribuidora de gas intervino en el departamento y realizó el corte preventivo del suministro para evitar mayores riesgos.

También trabajaron en la escena peritos de la Unidad Criminalística de la Ciudad, quienes comenzaron con el relevamiento técnico del lugar, clave para determinar el origen exacto de la intoxicación.

Los investigadores manejan, en esta etapa inicial, dos hipótesis principales: un escape de gas o una acumulación de monóxido de carbono producto de una combustión defectuosa en algún artefacto.

Este último escenario suele ser el más difícil de detectar, ya que el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, sin color, sin olor y sin sabor, lo que lo convierte en un enemigo invisible dentro de los hogares.

De acuerdo con estadísticas sanitarias difundidas en distintos informes oficiales en los últimos años, en Argentina se registran cientos de casos de intoxicación por monóxido cada temporada invernal, aunque los episodios pueden ocurrir en cualquier momento del año si existen fallas en calefones, estufas, hornos o sistemas de ventilación.

Especialistas remarcan que la mala combustión por falta de oxígeno suele ser la causa principal de estas tragedias.

En este caso puntual, la Justicia busca determinar si existía algún desperfecto técnico previo, si había controles recientes de los artefactos a gas o si pudo haber fallas estructurales en la ventilación del departamento.

También se analizan posibles registros de mantenimiento y testimonios de vecinos que puedan aportar datos sobre olores, ruidos o situaciones inusuales en las horas previas.

El impacto del hecho generó conmoción entre vecinos de Villa Devoto, que describieron la zona como tranquila y manifestaron su sorpresa ante la magnitud de la tragedia.

En muchos casos, episodios de este tipo suelen generar campañas de concientización sobre la importancia de revisar instalaciones, limpiar conductos de ventilación y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción.

Desde el ámbito de la seguridad domiciliaria, los especialistas insisten en medidas preventivas concretas: realizar controles anuales con gasistas matriculados, no obstruir rejillas de ventilación, evitar el uso de hornallas o hornos para calefaccionar ambientes y, cada vez más, instalar detectores de monóxido de carbono, dispositivos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Mientras avanza la investigación judicial, los peritajes técnicos serán determinantes para establecer responsabilidades, si las hubiera, y reconstruir con precisión qué ocurrió dentro del departamento en las horas previas al hallazgo.

La causa permanece en etapa preliminar y no se descartan nuevas pericias ni declaraciones testimoniales.

La tragedia vuelve a exponer los riesgos del monóxido de carbono y la necesidad de reforzar la prevención en los hogares.

El resultado de las pericias será clave para esclarecer lo sucedido y aportar respuestas en un caso que genera profundo impacto social y reabre el debate sobre controles y seguridad en instalaciones domiciliarias.