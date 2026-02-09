Investigan si el robo de camisetas y dólares fue planificado con información previa

La madrugada del pasado domingo 25 de enero dejó una escena tan inusual como alarmante en Villa Devoto: delincuentes ingresaron a una concesionaria, ignoraron los vehículos en exhibición y escaparon con 60 mil dólares en efectivo y una colección única de camisetas de fútbol firmadas.

El golpe no solo impacta por el monto sustraído, sino también por el componente simbólico del robo, que expone una posible planificación previa y abre interrogantes sobre la seguridad en zonas comerciales con intensa vida nocturna.

Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo. La plata se vuelve a generar, pero esas camisetas eran parte de la historia del negocio, expresó Luciano, uno de los propietarios del local, reflejando la dimensión emocional del golpe sufrido en un comercio que, además de vender autos, había construido vínculos con clientes y figuras del ambiente deportivo.

Yo pude reconstruir que el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la esquina de avenida Beiró y Lavallol, un punto que durante los fines de semana mantiene alto tránsito de personas por la presencia de bares y locales gastronómicos.

Según las primeras pericias, tres delincuentes forzaron los accesos de la concesionaria, ingresaron rápidamente y se dirigieron directamente hacia las oficinas administrativas.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y ahora son una de las principales herramientas de los investigadores para intentar identificar a los autores.

En las imágenes se observa cómo los ladrones actuaron con movimientos precisos y sin demoras, lo que refuerza la hipótesis de que podrían haber contado con información previa sobre la disposición interna del local.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, pese a tratarse de una concesionaria de autos, los delincuentes no intentaron llevarse vehículos ni autopartes, que suelen ser objetivos frecuentes en este tipo de hechos.

En cambio, el foco estuvo puesto en el dinero en efectivo y en una colección estimada entre 100 y 150 camisetas de fútbol firmadas por exjugadores y deportistas reconocidos.

Estas camisetas no solo tenían un valor económico potencialmente elevado —especialmente en el mercado de reventa de artículos deportivos coleccionables— sino que también representaban un fuerte valor afectivo para los dueños del negocio.

Muchas habían sido regalos de clientes vinculados al deporte profesional, construyendo con el tiempo una especie de patrimonio simbólico dentro de la empresa.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los delincuentes eligieron principalmente camisetas de clubes populares como Boca y River, prendas que suelen tener alta demanda en el mercado informal.

Para los investigadores, esta selección específica podría indicar conocimiento previo sobre qué artículos tenían mayor valor comercial.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos del caso fue que los ladrones no se llevaron una camiseta firmada por Lionel Messi que estaba en el lugar.

Según relató Luciano, la prenda no estaba dedicada y podría haber sido revendida fácilmente, lo que agrega un elemento de misterio sobre los criterios de selección utilizados durante el robo.

Otro eje clave de la investigación gira en torno a un corte parcial de energía eléctrica registrado entre la 1 y las 3 de la madrugada.

Vecinos aseguraron que la interrupción afectó únicamente la cuadra donde está ubicada la concesionaria, mientras que los bares ubicados enfrente continuaron funcionando con normalidad.

Este detalle genera sospechas sobre una posible planificación logística previa. A eso se suma que la alarma del comercio no se activó durante el robo, pese a que el local cuenta con sistema de seguridad instalado.

Los peritos analizan si pudo haber existido sabotaje técnico o manipulación previa de los dispositivos.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que este tipo de robos dirigidos suelen implicar tareas de inteligencia previa, que pueden incluir observación del movimiento del comercio, horarios de cierre, ubicación de cajas fuertes y funcionamiento de alarmas.

En Argentina, según datos de consultoras privadas de seguridad, los robos con planificación previa representan un porcentaje menor del total, pero suelen generar pérdidas económicas significativamente más altas.

Durante los últimos años, comerciantes de distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires vienen manifestando preocupación por el crecimiento de delitos contra locales comerciales, especialmente en horarios nocturnos o de madrugada, cuando la circulación peatonal disminuye y la vigilancia informal de la vía pública se reduce.

Este martes, personal policial se presentó nuevamente en la concesionaria para tomar declaraciones ampliadas y avanzar con las pericias técnicas.

Los investigadores trabajan sobre las grabaciones de cámaras públicas y privadas de la zona, además de relevar posibles testigos que hayan visto movimientos sospechosos durante la madrugada.

El caso mantiene abiertas múltiples líneas de investigación y vuelve a poner en agenda el debate sobre la seguridad en zonas comerciales nocturnas.

Mientras avanza la pesquisa, los dueños del local esperan recuperar al menos parte de los objetos robados, en especial aquellos que representaban años de historia y vínculos construidos con clientes y figuras del deporte.