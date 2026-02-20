Caballito vibra con feria gastronómica y de diseño

Este sábado y domingo de febrero, el tradicional Parque Rivadavia volverá a convertirse en epicentro de una experiencia que combina gastronomía internacional y diseño independiente en pleno corazón de Caballito.

Con entrada libre y gratuita, de 13 a 23 horas y sobre Av. Rivadavia 4950, la feria propone un recorrido sensorial que invita a vecinos y visitantes a descubrir sabores, productos artesanales y propuestas creativas en un mismo espacio al aire libre.

“La feria no es solo un paseo gastronómico, es un punto de encuentro cultural”, explicaron desde la organización mientras ultimaban detalles para la apertura.

“Buscamos que la gente pueda recorrer, probar, conversar con los emprendedores y disfrutar sin apuro. La diversidad es nuestra mayor fortaleza”.

La propuesta, que se suspende en caso de lluvia, vuelve a instalarse como una de las alternativas más convocantes del calendario barrial.

Durante ambas jornadas, el parque ofrecerá un menú amplio que reúne lo mejor de distintas tradiciones culinarias.

Habrá crepes dulces y salados preparados en el momento, papas y sándwiches ahumados, comida venezolana, colombiana y haitiana, especialidades mexicanas, propuestas con impronta francesa y clásicos estadounidenses.

También se podrán degustar hamburguesas, panchos, meriendas y una destacada selección de pastelería artesanal.

Para quienes buscan opciones más tradicionales o productos regionales, la oferta incluirá frutillas con crema, alfajores, chocolates, jugos naturales, mermeladas caseras, salames y quesos.

El abanico gastronómico apunta tanto al almuerzo como a la merienda o la cena, permitiendo que el paseo se extienda durante toda la tarde y noche.

La diversidad de puestos refleja no solo una variedad de sabores, sino también la integración de distintas comunidades que aportan su identidad culinaria al circuito porteño.

Pero la feria no se limita a la comida. En paralelo, el diseño y la producción artesanal ocupan un lugar central.

Los visitantes podrán recorrer stands con indumentaria para mujeres y niños, bijou en acero y resina, marroquinería, correas y accesorios para mascotas, cosmética natural, jabones y velas aromáticas.

También habrá muñecos y títeres de peluche, agendas, papelería creativa, productos de librería, decoración en cerámica, artículos sublimados y propuestas ecológicas.

Cada puesto representa el trabajo de emprendedores que apuestan por la producción independiente y el contacto directo con el público.

En un contexto donde el consumo consciente y el apoyo a proyectos locales cobran cada vez más relevancia, este tipo de eventos funciona como vidriera y plataforma de crecimiento para pequeñas marcas.

En cuanto a los medios de pago, todos los stands aceptarán efectivo y Mercado Pago, mientras que algunos también trabajarán con tarjetas de débito, facilitando así las compras y adaptándose a las distintas preferencias de los visitantes.

La organización destacó la importancia de ofrecer opciones accesibles para que nadie quede afuera de la experiencia.

Parque Rivadavia, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, se consolida así como escenario natural para este tipo de encuentros.

Su ubicación estratégica en Caballito y su tradición como punto de reunión cultural lo convierten en el lugar ideal para una feria que combina gastronomía, diseño y vida al aire libre.

La convocatoria apunta tanto a familias como a grupos de amigos y parejas que buscan un plan distinto para el fin de semana.

La posibilidad de recorrer el parque, sentarse bajo los árboles, compartir platos y descubrir productos originales suma un atractivo adicional en plena temporada de verano, cuando las actividades al aire libre se vuelven protagonistas.

Con entrada libre y gratuita, horarios amplios y una oferta que atraviesa fronteras culinarias y creativas, la feria promete dos jornadas intensas en las que el barrio será escenario de sabores, colores y encuentros.

Si el clima acompaña, Caballito tendrá un fin de semana marcado por el aroma de las cocinas del mundo y la energía de los emprendedores locales.