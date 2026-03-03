Interceptaron a dos sospechosos con autopartes robadas en Villa Santa Rita

El robo de autopartes volvió a quedar en el centro de la escena tras un operativo de la Policía de la Ciudad que terminó con dos jóvenes detenidos en el barrio porteño de Villa Santa Rita.

Los sospechosos habían sustraído el techo de vidrio de un auto estacionado y escapaban en otro vehículo cuando fueron interceptados luego de un rápido despliegue policial que permitió recuperar parte de lo robado.

“Todo ocurrió en pocos minutos. La víctima alcanzó a advertir el robo y aportó datos clave del vehículo en el que escapaban los ladrones”, explicaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Ese aviso inmediato permitió activar un operativo cerrojo que terminó con la detención de los sospechosos a unas veinte cuadras del lugar del hecho.

El episodio comenzó cuando una mujer advirtió que dos desconocidos estaban manipulando su automóvil, un Peugeot 206, que se encontraba estacionado sobre la calle Nicolás Repetto al 1600, en el barrio de Villa Crespo.

Según pudo observar la damnificada, los hombres se encontraban retirando el techo de vidrio del vehículo, una autoparte que suele tener alto valor en el mercado ilegal.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la mujer realizó el llamado de alerta y brindó detalles precisos sobre el auto en el que se movilizaban los delincuentes: un Peugeot 207.

Esa información fue inmediatamente irradiada a los patrulleros de la zona, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda para interceptarlos antes de que lograran escapar.

Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad comenzó a desplegar un operativo cerrojo en distintos puntos del área.

Este tipo de procedimientos consiste en cerrar virtualmente los accesos y salidas de una zona para impedir la fuga de sospechosos que se desplazan en vehículo.

Minutos después, los agentes lograron localizar el Peugeot 207 señalado en la denuncia. El auto fue interceptado en la calle Tres Arroyos al 2800, en el barrio de Villa Santa Rita, a poco más de veinte cuadras del lugar donde se había cometido el robo.

Dentro del vehículo viajaban dos jóvenes de 25 y 20 años, ambos domiciliados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

De acuerdo con los primeros registros policiales, ninguno de los dos contaba con antecedentes penales y el vehículo en el que circulaban tampoco presentaba impedimentos legales para circular.

Sin embargo, durante la requisa realizada ante testigos, los efectivos encontraron distintos elementos que terminaron de confirmar las sospechas.

En el interior del auto había varios cristales de techos de automóviles, entre ellos uno que coincidía con el que acababa de ser sustraído del Peugeot 206 denunciado por la víctima.

Ese hallazgo permitió establecer que no se trataba de un hecho aislado. Los investigadores sospechan que los detenidos podrían haber estado involucrados en una modalidad específica de robo de autopartes que en los últimos años se repite con frecuencia en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El robo de techos de vidrio, especialmente de determinados modelos de vehículos, suele estar vinculado a redes de reventa ilegal de autopartes.

Estas piezas tienen un valor elevado debido a su costo de reposición y a la demanda en talleres informales o en mercados clandestinos.

En muchos casos, las bandas que se dedican a este tipo de delitos actúan con rapidez y precisión. Los delincuentes identifican modelos de autos que poseen techos desmontables o panorámicos y los retiran en cuestión de minutos para luego venderlos como repuestos.

Este tipo de robos suele producirse durante la madrugada o en momentos en que los vehículos permanecen estacionados en la vía pública sin vigilancia directa.

Sin embargo, en este caso el factor determinante fue la reacción inmediata de la propietaria del vehículo, que logró advertir lo que estaba sucediendo y alertar a las autoridades.

La rapidez con la que se activó el operativo permitió que los sospechosos fueran interceptados antes de que abandonaran la zona.

La distancia entre el lugar del robo y el punto donde fueron detenidos muestra que la persecución fue breve y que el cerrojo policial funcionó como herramienta clave para evitar la fuga.

Tras la detención, el caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38. Desde ese organismo se dispuso el trámite de flagrancia, una figura judicial que permite acelerar el proceso cuando el delito se detecta de manera inmediata y con evidencias claras.

La fiscalía ordenó la detención formal de los dos jóvenes, el secuestro del Peugeot 207 en el que se movilizaban y la incautación de las autopartes encontradas dentro del vehículo.

Los elementos recuperados quedaron a disposición de la investigación para determinar si corresponden a otros hechos similares ocurridos en la zona.

El robo de autopartes continúa siendo uno de los delitos más denunciados en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en los últimos años se implementaron controles más estrictos sobre el comercio de repuestos usados, el mercado ilegal sigue representando un incentivo para este tipo de maniobras delictivas.

Los investigadores ahora deberán analizar si los detenidos actuaban de manera independiente o si formaban parte de un circuito más amplio dedicado a la sustracción y comercialización de piezas de vehículos.

La presencia de varios cristales de techos dentro del auto abre la posibilidad de que existan otros robos vinculados.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso volvió a poner en evidencia una modalidad delictiva que apunta a autopartes específicas y que requiere tanto rapidez en la ejecución como una estructura posterior para colocar esos elementos en el mercado ilegal.

La detención de los sospechosos y la recuperación de la autoparte robada marcaron el cierre inmediato del episodio, aunque la causa seguirá abierta para determinar si hay más hechos conectados con los mismos implicados.