Chequeos oftalmológicos gratuitos en la Ciudad para prevenir la pérdida de visión

El próximo viernes 13 de marzo se llevará a cabo en todo el país la 26° edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, una iniciativa sanitaria que busca advertir y diagnosticar a tiempo una enfermedad silenciosa que puede provocar pérdida irreversible de la visión.

Durante esa jornada, 132 hospitales y centros médicos abrirán sus puertas para realizar controles gratuitos y sin turno previo a todas las personas que se acerquen voluntariamente a realizar la consulta.

“La detección temprana es la única herramienta real para evitar que el glaucoma avance y provoque daños irreversibles”, suelen advertir los especialistas.

Y no es una frase exagerada: se trata de una enfermedad que avanza lentamente, sin síntomas evidentes en sus primeras etapas, lo que provoca que miles de personas convivan con ella sin saberlo hasta que el daño visual ya está instalado.

La campaña se realizará en hospitales públicos, clínicas y centros médicos distribuidos en distintos puntos del país, donde profesionales de la oftalmología atenderán de manera gratuita y por orden de llegada.

Durante la consulta, los especialistas realizarán dos estudios fundamentales para detectar posibles signos de la enfermedad: la medición de la presión intraocular y el examen de la papila del nervio óptico.

Se trata de procedimientos simples, rápidos y no invasivos que permiten evaluar si existen señales compatibles con glaucoma.

La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo de esta enfermedad, aunque no es el único.

El análisis de la papila del nervio óptico, por su parte, permite observar si existe algún tipo de daño o alteración en la estructura que transmite la información visual desde el ojo hacia el cerebro.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una lesión progresiva del nervio óptico y genera una pérdida gradual del campo visual.

Lo más complejo de esta patología es que, en la mayoría de los casos, avanza de forma silenciosa. Es decir, el paciente no percibe síntomas evidentes hasta que el deterioro visual ya está en una etapa avanzada.

Por esa razón, los especialistas insisten desde hace años en la importancia de los controles periódicos. En muchas ocasiones, la única forma de detectar el glaucoma a tiempo es a través de un examen oftalmológico de rutina.

Las cifras reflejan con claridad la magnitud del problema. En Argentina se estima que más de un millón de personas padecen glaucoma.

Sin embargo, lo más preocupante es que aproximadamente la mitad de ellas desconoce su diagnóstico.

En otras palabras, cientos de miles de argentinos conviven con una enfermedad que puede afectar seriamente su visión sin siquiera saberlo.

El diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos que ayudan a frenar o ralentizar el avance del daño en el nervio óptico.

Si bien la lesión que produce el glaucoma es irreversible, un tratamiento adecuado puede preservar la visión restante y evitar que la enfermedad continúe progresando.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la presión intraocular elevada, los antecedentes familiares de glaucoma, la diabetes, la hipertensión arterial y la edad.

A medida que las personas envejecen, aumenta la probabilidad de desarrollar esta patología, por lo que los controles oftalmológicos adquieren una importancia aún mayor en la población adulta.

Sin embargo, los especialistas aclaran que el glaucoma puede presentarse a cualquier edad. Por ese motivo, la campaña está dirigida a toda la población, sin restricciones etarias.

Cualquier persona que tenga dudas o que nunca se haya realizado un control ocular puede acercarse a uno de los centros participantes para realizar la evaluación.

Uno de los objetivos centrales de esta campaña es, precisamente, derribar la idea de que solo quienes presentan problemas de visión deben consultar al oftalmólogo. Muchas enfermedades oculares, incluido el glaucoma, pueden desarrollarse sin síntomas durante años.

La posibilidad de acceder a un control gratuito también busca reducir las barreras que muchas veces dificultan el acceso a la salud visual.

En numerosos casos, la falta de controles se debe a cuestiones económicas, falta de información o simplemente a la postergación de la consulta médica.

Durante la jornada del viernes 13 de marzo, quienes se acerquen a cualquiera de las sedes adheridas serán atendidos por profesionales que evaluarán su presión intraocular y examinarán el estado del nervio óptico.

Para conocer cuáles son los centros participantes y los horarios de atención, se puede consultar el listado disponible en el sitio web oficial de la campaña.

La iniciativa, que ya alcanza su edición número 26, se consolidó a lo largo de los años como una de las principales acciones de prevención oftalmológica en el país.

Miles de personas han podido detectar a tiempo esta enfermedad gracias a controles realizados en el marco de estas jornadas.

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente al glaucoma. En una enfermedad que avanza en silencio y deja secuelas permanentes cuando se detecta tarde, dedicar unos minutos a un control oftalmológico puede marcar una diferencia decisiva en la calidad de vida y en la salud visual de miles de personas.