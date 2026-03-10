Conmoción en Devoto por la muerte de un hombre arrollado por un tren

La mañana del lunes comenzó con una escena trágica en la estación Devoto: un hombre murió tras ser atropellado por una formación del ferrocarril San Martín a la altura del paso a nivel de la calle Nueva York.

El episodio obligó a interrumpir momentáneamente la circulación y provocó demoras en el servicio que se dirigía hacia Cabred, generando un fuerte impacto en el traslado de miles de pasajeros que utilizaban el tren en plena hora pico.

“Cuando llegamos ya no había nada que hacer”, comentaron quienes participaron del operativo de emergencia desplegado minutos después del hecho.

La víctima, un hombre adulto cuya identidad aún no fue difundida oficialmente, falleció en el acto a causa del violento impacto, según constataron los profesionales médicos que arribaron al lugar.

El episodio ocurrió durante las primeras horas de este lunes en uno de los pasos a nivel más transitados de la zona de Villa Devoto.

Según la reconstrucción preliminar, una formación del ferrocarril San Martín que circulaba con destino a la estación Cabred arrolló al hombre a la altura del cruce ferroviario ubicado sobre la calle Nueva York.

La escena generó una inmediata movilización de los servicios de emergencia. Personal de la Policía de la Ciudad, dotaciones de bomberos y equipos del servicio de emergencias médicas acudieron rápidamente tras recibir el alerta.

Al arribar al lugar, los profesionales sanitarios confirmaron el fallecimiento de la víctima, mientras los efectivos policiales procedieron a asegurar el perímetro para permitir el trabajo de los especialistas.

El tren involucrado quedó detenido en el lugar durante varias horas, una medida habitual en este tipo de situaciones para preservar la escena y permitir la intervención de los peritos.

En ese lapso, técnicos y especialistas de la operadora ferroviaria trabajaron junto con personal judicial realizando mediciones, registrando fotografías y recolectando distintos elementos que puedan aportar claridad sobre lo sucedido.

Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en reconstruir con precisión los minutos previos al impacto.

Para ello, los investigadores analizan imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona del paso a nivel y en la propia estación Devoto.

Además, se toman declaraciones a testigos que se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrió el hecho.

La principal incógnita que buscan despejar los peritos es determinar si se trató de un accidente, una imprudencia al intentar cruzar las vías o si existió algún otro factor que explique la presencia del hombre en la traza ferroviaria justo cuando pasaba la formación.

Este tipo de reconstrucciones suele requerir varias horas de trabajo, ya que cada detalle puede resultar clave para comprender la secuencia exacta del episodio.

Mientras se desarrollaban las tareas periciales, el impacto del hecho se trasladó rápidamente al funcionamiento del servicio ferroviario.

La línea San Martín, una de las más utilizadas para conectar la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense, registró demoras significativas en varias de sus formaciones.

En particular, el ramal que se dirigía hacia Cabred fue el más afectado por la interrupción parcial de la circulación.

Al tratarse de una franja horaria de intenso movimiento de pasajeros, las demoras generaron complicaciones para cientos de usuarios que se trasladaban hacia sus lugares de trabajo o estudio.

En las estaciones intermedias comenzaron a formarse largas filas y andenes colmados, una situación que muchos pasajeros reflejaron rápidamente en redes sociales.

Fotografías y mensajes mostraban trenes demorados y aglomeraciones en distintos puntos del recorrido, mientras los usuarios intentaban reorganizar sus viajes o buscar alternativas de transporte.

Con el paso de las horas, y una vez avanzadas las tareas de los peritos, las autoridades ferroviarias informaron que la circulación comenzaría a normalizarse de manera gradual.

Sin embargo, advirtieron que podrían persistir algunas demoras hasta que el servicio retomara por completo su frecuencia habitual.

El sistema ferroviario metropolitano suele enfrentar este tipo de interrupciones cuando ocurren incidentes en la traza, ya que la prioridad pasa a ser preservar la escena y permitir el trabajo de la justicia y los equipos técnicos.

En estos casos, cada procedimiento se realiza siguiendo protocolos estrictos para garantizar que la investigación pueda avanzar sin interferencias.

En paralelo, las autoridades recordaron a los usuarios la importancia de respetar las señales y las barreras en los pasos a nivel, especialmente en zonas de alto tránsito.

Estos cruces representan puntos sensibles dentro de la red ferroviaria, donde la combinación de tránsito vehicular, peatones y trenes en movimiento requiere máxima atención y precaución.

El trágico episodio ocurrido en Devoto volvió a poner en primer plano la fragilidad de los entornos ferroviarios urbanos y las consecuencias que puede tener un descuido en zonas de circulación ferroviaria.

Mientras avanza la investigación para esclarecer qué ocurrió exactamente en el paso a nivel de la calle Nueva York, el servicio del tren San Martín retoma lentamente su ritmo habitual y la rutina de los pasajeros vuelve, de a poco, a la normalidad.