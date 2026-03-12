La Justicia responsabilizó a Racing por el crimen ocurrido en su sede de Villa del Parque

La Justicia volvió a pronunciarse sobre uno de los casos más oscuros vinculados a la vida institucional de un club del fútbol argentino.

A más de una década del crimen de Nicolás Pacheco, periodista partidario de Racing Club asesinado dentro de la sede social de la institución en Villa del Parque, un fallo civil ordenó que el club de Avellaneda indemnice con una suma millonaria a la familia de la víctima.

La decisión judicial fija un resarcimiento económico que, con intereses acumulados, se acerca a los 550 millones de pesos.

El juez Juan Sobrino Reig, titular del Juzgado Civil N°1, resolvió que Racing Club deberá abonar 200 millones de pesos a los padres y al hermano de Pacheco, mientras que también estableció un pago adicional de 150 millones de pesos destinado a cubrir los honorarios de abogados, peritos y especialistas que participaron en la investigación y el juicio.

Con los intereses acumulados desde el 24 de enero de 2013, el monto total del fallo se aproxima a los 550 millones de pesos, una cifra que ronda los 400 mil dólares al tipo de cambio actual.

El fallo vuelve a poner en el centro de la escena un crimen que conmocionó al mundo del fútbol y del periodismo partidario. Nicolás Pacheco era un reconocido simpatizante de Racing Club y formaba parte del programa “Racing o Nada”, un espacio radial dedicado a la actualidad del club de Avellaneda.

Aquella madrugada del 24 de enero de 2013, su presencia en la sede social ubicada en Nogoyá 3045 terminó en una tragedia que marcó para siempre a su familia y a la comunidad racinguista.

Según quedó establecido durante la investigación judicial, el ataque ocurrió entre las tres y las cinco y media de la madrugada dentro del predio del club en el barrio porteño de Villa del Parque.

En ese lapso, Enrique Rulet, Aníbal Domínguez Butler y Juan Carlos Rodríguez agredieron violentamente a Pacheco. La golpiza fue brutal y terminó con la vida del periodista tras una serie de lesiones de extrema gravedad.

El informe de la autopsia, presentado posteriormente ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°23, describió un cuadro contundente: el cuerpo de la víctima presentaba al menos 15 lesiones.

Entre las más graves figuraban una fractura de cráneo y una lesión severa en la columna vertebral, daños que evidenciaban la intensidad del ataque sufrido dentro de la sede social del club.

Pero la violencia no terminó allí. Luego de la golpiza, los agresores arrojaron el cuerpo de Pacheco a la pileta del predio, un hecho que agravó la conmoción pública que generó el caso cuando salió a la luz.

La escena fue reconstruida durante el proceso judicial y formó parte de los elementos centrales que llevaron a las condenas posteriores.

El crimen generó repercusiones durante años, tanto en el ámbito judicial como en el deportivo. La investigación avanzó entre pericias, testimonios y reconstrucciones de lo ocurrido dentro de la sede.

Finalmente, en 2016, los tres acusados fueron condenados a doce años de prisión tras ser considerados coautores del homicidio simple de Pacheco.

Sin embargo, el capítulo judicial no terminó con aquellas condenas penales. En paralelo, la familia del periodista inició una demanda civil contra Racing Club, argumentando que el hecho ocurrió dentro de una instalación de la institución y que, por lo tanto, existía responsabilidad en relación con las condiciones de seguridad del lugar.

El reciente fallo del Juzgado Civil N°1 responde precisamente a esa demanda. La resolución judicial establece que el club debe compensar económicamente a los familiares directos de Pacheco por los daños derivados del crimen ocurrido en su sede social.

En términos jurídicos, la sentencia reconoce la responsabilidad civil por un hecho que tuvo lugar dentro del ámbito institucional.

La cifra fijada en el fallo —200 millones de pesos para la familia y otros 150 millones destinados a honorarios profesionales— refleja la magnitud del proceso judicial que atravesó el caso durante más de una década.

Al sumarse los intereses acumulados desde 2013, el monto total alcanza aproximadamente los 550 millones de pesos.

Más allá de las cifras, el caso de Nicolás Pacheco continúa siendo recordado como uno de los episodios más impactantes vinculados a la vida interna de un club del fútbol argentino.

La investigación penal y las posteriores acciones civiles mantuvieron el tema en agenda durante años, marcando un precedente en relación con la responsabilidad institucional frente a hechos de violencia ocurridos dentro de sus instalaciones.

Con este nuevo fallo, la Justicia suma un capítulo más a una historia que comenzó hace más de once años y que dejó una profunda marca tanto en el ámbito judicial como en la memoria de quienes siguieron de cerca el caso.