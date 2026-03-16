Refuerzan la limpieza urbana con tecnología e inteligencia artificial

La limpieza urbana volvió a ocupar el centro de la escena en la Ciudad de Buenos Aires con un paquete de medidas que busca mejorar el estado de calles, veredas y espacios públicos.

En un contexto donde los reclamos vecinales por la acumulación de residuos y el deterioro del mobiliario urbano se repiten, el Gobierno porteño apuesta a reforzar operativos, incorporar tecnología y ampliar la flota de camiones para sostener un esquema más eficiente y controlado.

“Estamos sumando herramientas para tener una Ciudad más limpia y ordenada, con mejores controles y respuesta más rápida ante los problemas”, remarcan desde la gestión, en línea con la incorporación de más de 160 camiones equipados con cámaras e inteligencia artificial, pensadas para optimizar recorridos, detectar irregularidades y fortalecer la fiscalización del servicio.

El eje de la iniciativa está puesto en intensificar tareas básicas pero críticas: el barrido de calles, la recolección de residuos y el mantenimiento de contenedores.

En ese sentido, se avanza con el lavado, reparación y recambio de estos últimos, además de la incorporación de modelos antivandálicos, una respuesta directa a uno de los problemas más frecuentes en distintos barrios: la rotura o manipulación indebida de los recipientes de basura.

La logística detrás de este sistema es más compleja de lo que parece a simple vista. La Ciudad despliega un conjunto de maquinarias específicas que operan de manera coordinada para cubrir diferentes necesidades.

Por un lado, los camiones recolectores —equipados con mecanismos automatizados— se encargan de vaciar los contenedores y trasladar los residuos a su disposición final. Estos vehículos ahora cuentan con tecnología de monitoreo que permite registrar en tiempo real su funcionamiento.

En paralelo, el barrido y la limpieza de calles se apoyan en equipos más pequeños pero igualmente clave. Las mini barredoras, por ejemplo, son vehículos compactos con cepillos giratorios capaces de aspirar polvo, hojas y residuos en zonas de difícil acceso como ciclovías o calles angostas.

A esto se suman las sopladoras, que concentran residuos livianos para facilitar su recolección, especialmente en plazas y veredas.

Para una limpieza más profunda, entran en juego las fregadoras y los camiones flusher. Las primeras utilizan cepillos y agua a presión para remover suciedad adherida en superficies peatonales, mientras que los flusher —equipados con tanques de gran capacidad— permiten lavar extensiones más amplias, arrastrando restos acumulados y mejorando notablemente la higiene urbana.

En muchos casos, estos operativos se complementan con sistemas manuales que utilizan mangueras de alta presión conectadas a los mismos camiones.

Otro punto clave es la gestión de residuos especiales, como escombros, restos de poda o muebles en desuso.

Para este tipo de materiales, que no pueden descartarse en los contenedores habituales, la Ciudad dispone de un servicio de retiro programado.

Aquí intervienen los llamados camiones “almeja”, que cuentan con brazos telescópicos y plumas retráctiles capaces de levantar cargas voluminosas desde la vía pública.

El acceso a este servicio se canaliza a través de canales oficiales como el 147, el chatbot Boti o plataformas digitales.

Desde el Gobierno porteño también insisten en la importancia del compromiso ciudadano para que el sistema funcione correctamente.

En ese sentido, recuerdan que la basura domiciliaria debe sacarse entre las 19 y las 21 horas —excepto los sábados—, una franja horaria pensada para evitar la acumulación prolongada de residuos en la calle y facilitar el trabajo de los recolectores.

Las cifras del operativo reflejan la magnitud del despliegue: más de 160 camiones con tecnología incorporada, una red de maquinaria especializada y un esquema de limpieza que combina intervención manual y automatizada.

Sin embargo, el desafío no es solo técnico, sino también cultural. La convivencia urbana exige hábitos sostenidos y una coordinación constante entre el Estado y los vecinos.

En este escenario, la incorporación de inteligencia artificial aparece como uno de los diferenciales más relevantes.

Las cámaras instaladas en los camiones permiten detectar anomalías en tiempo real, como contenedores desbordados, recorridos incompletos o incluso malas prácticas en la disposición de residuos.

Este tipo de herramientas no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también introduce un nivel de trazabilidad que antes era difícil de alcanzar.

A medida que la Ciudad crece y se densifica, la gestión de residuos se vuelve un tema cada vez más sensible.

La presión sobre el sistema aumenta, y con ella la necesidad de respuestas más ágiles y efectivas. En ese contexto, el refuerzo de la limpieza urbana no es solo una cuestión estética, sino también sanitaria y ambiental, con impacto directo en la calidad de vida de millones de vecinos.