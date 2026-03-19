Cortes de tránsito en Núñez por los shows de AC/DC en River

El regreso de AC/DC al Estadio Monumental no solo despierta la euforia de miles de fanáticos del rock: también transforma por completo la dinámica del barrio de Núñez.

Con un operativo especial de tránsito ya confirmado, la Ciudad se prepara para tres jornadas intensas en las que la música será protagonista, pero donde la organización vial será clave para evitar el colapso en una de las zonas más transitadas del norte porteño.

“Habrá un cierre perimetral con control vehicular en el Barrio River desde las 11 de la mañana hasta la 1 del día siguiente”, indicaron desde el operativo dispuesto para los shows, dejando en claro que no se tratará de restricciones menores sino de un esquema amplio que afectará tanto a vecinos como a quienes circulen por la zona.

Lo cierto es que los recitales programados para los días 23, 27 y 31 de marzo implican una logística de gran escala.

El Estadio Monumental, con capacidad para decenas de miles de personas, obliga a desplegar medidas que van mucho más allá del evento en sí.

En ese sentido, el corte perimetral busca ordenar el flujo vehicular, evitar embotellamientos y garantizar condiciones seguras tanto para el público como para los residentes del barrio.

En concreto, los cortes más relevantes se repetirán en cada una de las fechas. Sobre la Avenida Figueroa Alcorta, uno de los ejes centrales de circulación en la zona norte, se interrumpirá el tránsito entre Avenida Monroe y Avenida Udaondo, incluyendo también el cruce con Campos Salles, desde las 13 horas hasta la 1 de la madrugada.

A esto se suma la restricción en Avenida Udaondo, entre Avenida del Libertador y la Autopista Lugones, que comenzará a las 14 y se extenderá hasta el mismo horario nocturno.

Este esquema no es casual. Se trata de arterias clave que conectan distintos puntos de la Ciudad y que, en días normales, ya presentan una carga vehicular significativa.

Con la llegada masiva de asistentes —muchos de ellos provenientes del conurbano y del interior—, el tránsito puede volverse caótico si no se regula con anticipación.

Por eso, el operativo incluye controles vehiculares estrictos, presencia policial y desvíos previamente señalizados.

Además, el impacto no se limita únicamente a quienes planean asistir a los recitales. Los vecinos de Núñez deberán reorganizar sus rutinas durante esas jornadas, ya que el acceso vehicular estará restringido en gran parte del perímetro cercano al estadio.

En estos casos, se suele permitir el ingreso únicamente a residentes acreditados, lo que implica controles adicionales y posibles demoras.

Otro punto relevante es el horario extendido de las restricciones. El hecho de que los cortes se mantengan hasta la 1 de la madrugada responde no solo a la duración del show, sino también al egreso del público, que suele ser escalonado y masivo.

En ese lapso, la prioridad pasa a ser la desconcentración ordenada, evitando situaciones de riesgo en calles y avenidas aledañas.

Desde el punto de vista operativo, este tipo de eventos representa un desafío constante para la Ciudad. No solo se trata de gestionar el tránsito, sino también de coordinar servicios de emergencia, transporte público y seguridad.

En ese sentido, los recitales de AC/DC funcionan como una prueba de alto impacto, donde cada detalle logístico puede marcar la diferencia entre una jornada fluida y una experiencia caótica.

Para quienes tengan previsto circular por la zona en esas fechas, la recomendación es clara: evitar el área del Monumental durante los horarios indicados y optar por vías alternativas.

Asimismo, consultar previamente los mapas de desvíos puede ahorrar tiempo y complicaciones.

En definitiva, Núñez se prepara para vivir tres días atípicos, donde la potencia del rock se combinará con un operativo urbano de gran escala.

Entre guitarras eléctricas y controles vehiculares, la Ciudad buscará que el espectáculo se desarrolle sin sobresaltos, tanto dentro como fuera del estadio.