La Ciudad impulsa un Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro

La Ciudad de Buenos Aires avanza con una jugada estratégica para reposicionarse en el mapa tecnológico regional: el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que propone la creación de un Distrito de Inteligencia Artificial en pleno microcentro.

La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, apunta a reconvertir una zona golpeada por la vacancia de oficinas en un polo dinámico de innovación, con incentivos concretos para atraer empresas, talento y capital.

“Vamos a consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados”, sostuvo Jorge Macri, al presentar los lineamientos del proyecto junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

La frase no es casual: sintetiza el corazón de la propuesta, que busca articular en un mismo espacio físico a startups, grandes compañías tecnológicas, universidades, centros de investigación y organismos públicos.

En términos concretos, el Distrito IA abarcará el área delimitada por las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe.

Allí, las empresas que se radiquen y desarrollen actividades vinculadas a inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización, robótica o procesamiento de lenguaje natural accederán a un paquete de beneficios diseñado para reducir costos y acelerar su crecimiento.

Entre los incentivos se destacan exenciones en impuestos clave —Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y derechos de obra—, financiamiento con tasas preferenciales del 8,5% a través del Banco Ciudad y un esquema de “sandbox regulatorio” que permitirá testear tecnologías en entornos controlados.

El proyecto no solo busca atraer compañías, sino también transformar el tejido urbano. Donde hoy predominan oficinas vacías, la idea es instalar laboratorios, hubs tecnológicos y espacios de coworking.

En palabras del propio Macri, el objetivo es convertir al microcentro en un “laboratorio vivo”, donde las innovaciones puedan probarse en condiciones reales, con interacción directa con la ciudadanía.

Este enfoque, alineado con modelos internacionales de ciudades inteligentes, intenta romper con la lógica tradicional de desarrollo tecnológico aislado.

Durante la presentación, el Gobierno porteño mostró respaldo del sector privado con la participación de ejecutivos de firmas globales como Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services e IBM, entre otras.

La presencia de estos actores no es menor: funciona como señal de confianza hacia el ecosistema local y refuerza la intención oficial de posicionar a Buenos Aires como un hub regional competitivo frente a otros polos latinoamericanos.

Los datos de contexto refuerzan la apuesta. Actualmente, seis de cada diez argentinos utilizan herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana y siete de cada diez usuarios reconocen sus beneficios.

Sin embargo, menos del 20% de las empresas capacita a su personal en estas tecnologías, lo que evidencia una brecha significativa entre adopción y formación.

En ese punto, el Distrito IA también pretende cumplir un rol clave al integrar instituciones educativas y científicas, generando un flujo constante de talento calificado.

En paralelo, la Ciudad ya viene avanzando en la incorporación de inteligencia artificial en el sistema educativo.

Primero fue en escuelas secundarias y luego se extendió a las primarias, con el objetivo de formar a una generación que no solo consuma tecnología, sino que la entienda y la desarrolle.

Esta política educativa se articula directamente con la lógica del distrito: formar talento local para abastecer la demanda de un sector en expansión.

El proyecto también se inscribe en una política más amplia de distritos económicos que la Ciudad impulsa desde 2008, cuando se creó el Distrito Tecnológico en Parque Patricios.

Aquella experiencia logró radicar más de 300 empresas y generar decenas de miles de empleos, convirtiéndose en un antecedente concreto de que este tipo de instrumentos puede tener impacto real.

A ese esquema se suman otros polos como el Audiovisual, el de Diseño, el de las Artes, el del Deporte y el Distrito Joven.

En ese marco, el nuevo Distrito de Inteligencia Artificial aparece como una evolución natural de esa estrategia, pero con un foco mucho más alineado a las tendencias globales.

La inteligencia artificial no solo redefine industrias, sino que también reconfigura mercados laborales, cadenas de valor y modelos de negocio.

La apuesta de la Ciudad, entonces, no es únicamente urbanística o económica: es también una decisión política de insertarse en la economía del conocimiento con mayor protagonismo.

Con incentivos fiscales, financiamiento accesible y una fuerte articulación público-privada, el Gobierno porteño busca acelerar la transformación del microcentro y, al mismo tiempo, posicionar a Buenos Aires como un nodo clave en la revolución tecnológica que ya está en marcha.