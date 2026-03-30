Servicios móviles: acercan gestiones clave a vecinos de Monte Castro y Floresta

En una semana atravesada por feriados clave, la Ciudad redobla la apuesta y despliega sus oficinas móviles en plazas y parques para acercar trámites esenciales, servicios de salud y asistencia directa a los vecinos, con operativos concentrados entre lunes y miércoles.

“Buscamos simplificarle la vida a la gente, que pueda resolver todo en un mismo lugar y cerca de su casa”, es la premisa que guía el programa Más servicios en tu barrio, una iniciativa que vuelve a tomar protagonismo con un esquema especial adaptado al calendario reducido.

El operativo, que se ajusta por los feriados del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo, tendrá como puntos centrales dos espacios verdes del oeste porteño.

Este lunes 30, la atención será en horario vespertino, de 16 a 20, en la Plaza Don Bosco, ubicada en la intersección de las avenidas Lope de Vega y Miranda, en Monte Castro.

En tanto, el martes 31 y el miércoles 1 de abril, los stands se trasladarán a la Plaza Vélez Sarsfield, en Floresta, donde funcionarán de 9 a 14.

El despliegue no es menor: en esos puntos, los vecinos podrán acceder a una batería de servicios que van desde la vacunación antigripal y contra el Covid —con cupos limitados— hasta la realización de trámites clave como el DNI y el pasaporte, también sujetos a disponibilidad.

A esto se suman gestiones vinculadas a subsidios de servicios públicos como luz, agua y gas, un aspecto especialmente sensible en el contexto económico actual.

Uno de los ejes centrales del programa es la atención social, que estará disponible martes y miércoles. En paralelo, funcionarán espacios de mediación y convivencia vecinal, donde se podrán canalizar conflictos barriales, además de recibir orientación o realizar denuncias a través de la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

Esta articulación apunta a descentralizar el acceso a la justicia y facilitar el contacto directo con organismos públicos.

El operativo también incluye asesoramiento en trámites de organismos clave como AGIP y ANSES, así como asistencia en el uso de herramientas digitales como Mi BA y la tarjeta SUBE.

En la misma línea, se brindará apoyo para inscripciones y cambios de instituciones educativas, una gestión que suele concentrar alta demanda en esta época del año.

En materia de salud, además de la vacunación, habrá atención odontológica —disponible el lunes y el miércoles— y entrega de anteojos, aunque en este caso será necesario contar con turno previo gestionado a través de la web oficial. Este último servicio estará habilitado el lunes y el martes, también con cupos limitados.

Un capítulo aparte merece el cuidado animal, que tendrá su jornada específica el martes. Allí se concentrarán prestaciones como castraciones —con turno previo—, vacunación, desparasitación, tratamiento de sarna y diagnósticos de enfermedades zoonóticas, incluyendo la psitacosis en aves. Este enfoque integral busca no solo atender a las mascotas, sino también prevenir riesgos sanitarios en la comunidad.

Otro de los espacios destacados será el stand Repara Móvil, que funcionará en Floresta y propone una lógica distinta: reparar objetos en lugar de desecharlos, fomentando el reciclaje y el consumo responsable.

La iniciativa, que viene ganando terreno en distintos barrios, apunta a generar conciencia ambiental al tiempo que ofrece una solución concreta para los vecinos.

La propuesta, en definitiva, combina cercanía territorial, diversidad de servicios y una lógica de gestión que intenta reducir tiempos y trámites burocráticos.

En un escenario donde la demanda de asistencia estatal sigue en alza, este tipo de operativos buscan dar respuestas rápidas y accesibles, con presencia directa en el espacio público.