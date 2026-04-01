El Hospital Zubizarreta suma un edificio clave para modernizar la atención

La obra avanza sobre más de 5.400 metros cuadrados y promete cambiar de raíz la experiencia de atención en uno de los hospitales clave del oeste porteño: el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, en Villa Devoto, se prepara para concentrar su atención ambulatoria en un edificio moderno, funcional y pensado para reducir tiempos, ordenar circuitos y mejorar la calidad del servicio.

“La centralización de los consultorios no solo ordena el funcionamiento interno, sino que impacta directamente en la experiencia del paciente”, podría sintetizarse como eje de esta intervención que forma parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en la Ciudad.

El proyecto no apunta únicamente a sumar metros cuadrados, sino a reorganizar la lógica de atención en función de una demanda creciente y cada vez más exigente.

En concreto, lo que se está construyendo es un nuevo edificio de cuatro niveles que alojará 65 consultorios externos completamente equipados para distintas especialidades médicas.

La magnitud de la obra —más de 5.400 m² cubiertos— no es un dato menor: implica un salto estructural en la capacidad operativa del hospital, que hoy funciona con espacios dispersos y, en muchos casos, limitados frente al volumen de pacientes que atiende diariamente.

Lo que observo en este tipo de intervenciones es que el cambio no es solo físico, sino también organizacional.

Al concentrar los consultorios en un único edificio, se eliminan recorridos innecesarios dentro del hospital, se simplifica la orientación de los pacientes y se reducen los márgenes de confusión que suelen generar los sistemas fragmentados.

En términos prácticos, esto se traduce en menos tiempo perdido buscando sectores, menos retrasos y una atención más fluida.

El diseño arquitectónico también juega un rol clave. No se trata únicamente de construir más consultorios, sino de cómo se construyen.

En este caso, se priorizan criterios que impactan directamente en el bienestar: mayor ingreso de luz natural, ventilación adecuada y accesibilidad universal.

Esto último no es un detalle menor, especialmente en un hospital que atiende a una población diversa, incluyendo adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Otro punto relevante es la mejora en la dinámica de trabajo del personal de salud. La nueva distribución permitirá optimizar la circulación interna, evitar superposiciones y facilitar la coordinación entre profesionales.

En un contexto donde la eficiencia del sistema sanitario está bajo constante presión, estos ajustes operativos pueden marcar una diferencia sustancial.

También es importante entender el contexto en el que se enmarca esta obra. La Comuna 11 —que incluye barrios como Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre— ha experimentado un crecimiento sostenido en la demanda de servicios de salud. Este tipo de inversiones busca responder a esa realidad, anticipándose a un escenario donde la atención ambulatoria gana cada vez más protagonismo dentro del sistema hospitalario.

Desde mi perspectiva, este tipo de proyectos refleja una tendencia clara: el sistema de salud se está reconfigurando hacia modelos más eficientes, donde la infraestructura acompaña la lógica de atención.

Ya no alcanza con tener hospitales operativos; es necesario que funcionen con criterios de accesibilidad, rapidez y calidad en cada instancia del recorrido del paciente.

En ese sentido, la obra en el Hospital Zubizarreta no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que apunta a modernizar la red hospitalaria.

La incorporación de tecnología, la mejora en los espacios físicos y la reorganización de servicios son piezas de un mismo engranaje.

Cuando este nuevo edificio entre en funcionamiento, el impacto se va a sentir no solo en los números —más consultorios, más capacidad—, sino en la percepción concreta de quienes atraviesan el sistema: pacientes que encuentran más rápido lo que buscan, profesionales que trabajan en mejores condiciones y un hospital que logra responder con mayor precisión a las necesidades de su comunidad.