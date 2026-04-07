La Ciudad celebra con luces violetas la hazaña gamer argentina

El competitivo mundo de los esports vuelve a poner a la Argentina en el mapa global. 9Z Globant, uno de los equipos más emblemáticos de la región, logró clasificarse a un nuevo torneo Major de Counter-Strike 2 y representará al país en junio, en la ciudad alemana de Colonia, reafirmando el crecimiento sostenido del gaming profesional local.

“La Violeta vuelve a estar entre los mejores del mundo, y eso no es casualidad sino resultado de años de trabajo, inversión y talento argentino”, destacan desde el entorno competitivo, donde el logro es leído como un nuevo paso en la consolidación regional dentro de una escena históricamente dominada por Europa y Norteamérica.

La clasificación de 9Z Globant no es un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso que comenzó a visibilizarse con fuerza en 2022, cuando el equipo se convirtió en el primero de Latinoamérica —sin contar a Brasil— en alcanzar un torneo Major, marcando un antes y un después para la región.

Desde entonces, el crecimiento fue sostenido, tanto en nivel competitivo como en estructura profesional, posicionando a la organización como una referencia obligada dentro del circuito internacional de Counter-Strike 2.

Conocido popularmente como “La Violeta”, el equipo argentino logró construir una identidad propia que trasciende resultados.

Su presencia en torneos internacionales y su capacidad de competir frente a las principales potencias del mundo lo consolidaron como uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina.

Hoy, su clasificación al Major de Colonia no solo refuerza su lugar en la elite, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo del talento regional.

En paralelo, este logro también se vincula con un ecosistema en expansión dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 9Z forma parte de “BA In Game”, una iniciativa impulsada por el Gobierno porteño que apunta a fortalecer la industria del gaming y los esports.

Este programa busca transformar a la ciudad en un hub tecnológico y creativo, con base en el desarrollo de videojuegos, la formación profesional y la generación de empleo en un sector que crece año tras año.

El proyecto tiene como eje un espacio ubicado en el barrio de Barracas, donde convergen equipos, desarrolladores, creadores de contenido y distintos actores de la industria.

Allí, el gaming deja de ser únicamente entretenimiento para convertirse en una plataforma de desarrollo económico y cultural. En ese contexto, la participación de 9Z en competencias internacionales funciona también como vidriera del potencial local.

Además, el calendario internacional suma un hito clave para el país: Buenos Aires será sede del FiRe Major Buenos Aires 2027, el primer Major de Counter-Strike 2 que se disputará en la Argentina.

El evento, organizado por FiReSPORTS y respaldado por Valve, reunirá a 32 equipos de todo el mundo entre el 31 de mayo y el 20 de junio, en lo que se proyecta como uno de los eventos más importantes en la historia del gaming nacional.

La confirmación de este torneo no solo posiciona a la Argentina dentro del circuito global, sino que también refuerza la estrategia de desarrollo de la industria local.

La llegada de un Major implica inversión, turismo, visibilidad internacional y la posibilidad de que nuevas generaciones se inserten en el ecosistema competitivo y tecnológico.

En este escenario, la clasificación de 9Z Globant adquiere una dimensión aún mayor: no se trata solo de un logro deportivo, sino de una señal concreta del momento que atraviesa el gaming argentino.

Con talento, infraestructura en crecimiento y una agenda internacional cada vez más relevante, el país empieza a consolidarse como un actor con peso propio dentro de la industria global.