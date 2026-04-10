Villa Devoto lanza su primera Feria del Libro con más de 50 autores

Villa Devoto se prepara para convertirse en epicentro cultural con la llegada de la Primera Feria del Libro local, una propuesta inédita que reunirá a más de 50 autores, editoriales independientes y vecinos en una jornada pensada para fortalecer el vínculo entre la literatura y la comunidad.

“Es una feria abierta, participativa y cercana, donde la literatura sale a la calle para encontrarse con la gente”, destacan desde la organización, en referencia a un evento que busca consolidar un espacio cultural accesible y diverso en el corazón del barrio.

El próximo sábado 11 de abril, entre las 11 y las 19 horas, la peatonal Fernández de Enciso —en el tramo comprendido entre Asunción y Nueva York— será escenario de la Primera Feria del Libro de Villa Devoto (FLiD), una iniciativa que apuesta a consolidarse dentro del calendario cultural de la Ciudad.

La propuesta combina presentaciones de libros, charlas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades, en un formato que prioriza el contacto directo entre autores y lectores.

Durante la jornada participarán más de 50 escritores y escritoras junto a 10 editoriales independientes, lo que configura una oferta amplia y heterogénea.

La feria no solo funcionará como un espacio de exhibición y venta de libros, sino también como un ámbito de intercambio, donde el público podrá dialogar con quienes producen contenido literario en distintos géneros y formatos.

Este tipo de iniciativas, cada vez más frecuentes en barrios porteños, responde a una demanda creciente por circuitos culturales descentralizados y accesibles.

Entre los invitados destacados se encuentran colectivos como Periodistas Viajeros y Letras Magnéticas, además de nombres reconocidos como Mariano Israelit, Leandro Blanco Pighi, Leandro Murciego, Gaby Reich, Daniel Mecca, Nico Artusi, Enzo Maqueira y Gonzalo Unamuno.

También participará la Junta Histórica de Villa Devoto, aportando una mirada local y patrimonial al evento.

El cierre estará a cargo de Guido Messina, en una apuesta por combinar literatura y expresión artística.

Uno de los ejes más innovadores de la feria será el ciclo “Café con Escritores”, que comenzará a partir de las 11 horas.

En este formato, 25 autores y autoras, junto a editores y referentes de clubes de lectura, trasladarán las charlas a distintos espacios gastronómicos del barrio. Cafés y locales como Pablos, Lucca, Mecha, Buche, Avito, Cardenal, Tostado, Rapanui, Planeta Cream & Coffee, Havanna, Stylo, El Pastificio de Pablos, Malvón, Buffet Círculo Devoto, Tiempo de Sabores y Sunny funcionarán como sedes alternativas donde la literatura se mezclará con la vida cotidiana.

La inscripción previa mediante código QR permitirá a los vecinos elegir las actividades de su interés, optimizando la experiencia.

En paralelo, la feria incluirá propuestas orientadas a públicos diversos. Habrá espectáculos infantiles, música en vivo a cargo del Dúo Rusca-Bonzoni y la participación del Coro de Cámara de Devoto, generando un ambiente inclusivo que busca atraer tanto a familias como a lectores habituales.

La programación apunta a sostener el interés durante toda la jornada, con una dinámica que alterna momentos de lectura, conversación y entretenimiento.

Otro punto relevante será el lanzamiento del concurso literario “Generación Devoto”, dirigido a estudiantes de 4° y 5° año de la Comuna 11.

La convocatoria invita a jóvenes a presentar poesías inspiradas en el barrio, con la posibilidad de leer sus producciones en vivo o depositarlas en una urna destinada a tal fin. Un jurado de la Editorial EleZeta seleccionará los textos que integrarán una antología, cuyos autores recibirán ejemplares y diplomas en reconocimiento.

Este componente educativo y participativo refuerza el objetivo de fomentar la escritura y la identidad barrial entre las nuevas generaciones.

La organización del evento cuenta con el respaldo de la Comuna 11 y el trabajo articulado de autores, artistas y gestores culturales.

La coordinación general está a cargo de Mario Diego Peralta Bahl, acompañado por Timoteo Castagna, Dolores Yomha y Patricio Bernardi, quienes impulsan esta primera edición con la expectativa de que se convierta en una cita anual.

Más allá de su escala inicial, la feria representa un movimiento significativo en la vida cultural de Villa Devoto.

En un contexto donde las industrias culturales buscan nuevas formas de acercarse al público, este tipo de iniciativas barriales permiten recuperar el valor del encuentro presencial, el diálogo directo y la construcción de comunidad en torno a la lectura.

La Primera Feria del Libro de Villa Devoto se perfila como una experiencia que trasciende la simple exhibición de libros: propone un recorrido cultural integral que conecta literatura, música, gastronomía y participación ciudadana.

Con una programación ambiciosa y un fuerte anclaje territorial, el evento abre la puerta a una nueva tradición cultural en el barrio.