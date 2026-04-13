Murió una joven de 25 años tras caer bajo un colectivo en Villa Devoto

Una secuencia de segundos, un descuido mínimo y una cadena de hechos imposible de revertir terminaron en tragedia en Villa Devoto: una joven de 25 años murió al quedar enganchada con su mochila en la puerta de un colectivo y caer bajo las ruedas del mismo vehículo.

Fue todo muy rápido, no hubo forma de reaccionar, repiten quienes presenciaron la escena en la esquina de Chivilcoy y Nazarre, un cruce habitual del barrio que de un momento a otro quedó atravesado por el horror. La víctima intentaba descender de la unidad de la línea 134 cuando ocurrió lo impensado.

El episodio, que conmocionó a los vecinos de la zona, se produjo en un contexto cotidiano: el descenso de pasajeros en una parada urbana.

Según las primeras reconstrucciones, la joven se dirigía hacia la puerta trasera del colectivo cuando una de las correas de su mochila quedó atrapada en el mecanismo de cierre. Ese detalle, aparentemente menor, fue determinante.

De acuerdo a los testimonios recolectados en el lugar, el chofer habría retomado la marcha sin advertir la situación. En ese instante, la inercia arrastró a la joven hacia el exterior de la unidad.

Sin margen para soltarse ni recuperar el equilibrio, cayó sobre el asfalto y quedó debajo de las ruedas traseras del colectivo, que avanzaba lentamente pero con el peso suficiente para provocar lesiones fatales.

La escena generó una reacción inmediata entre los presentes. Algunos intentaron alertar al conductor con gritos y señas desesperadas, mientras otros llamaban al 911.

Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME llegaron al lugar. Sin embargo, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El conductor, un hombre de 41 años, fue demorado en el lugar y posteriormente trasladado a una dependencia policial.

Se le practicó el test de alcoholemia, en el marco del protocolo habitual en este tipo de siniestros. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ordenó el secuestro del colectivo para las pericias correspondientes y la realización de la autopsia.

Más allá de la investigación judicial, el hecho vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en el transporte público urbano.

Especialistas en tránsito señalan que los accidentes durante el ascenso y descenso de pasajeros representan un porcentaje significativo de los incidentes viales en grandes ciudades. La combinación de apuro, distracción y fallas en los mecanismos de puertas puede resultar letal.

También se abre un interrogante sobre los sistemas de seguridad de las unidades. Si bien los colectivos cuentan con dispositivos que impiden el arranque con puertas abiertas, no siempre detectan situaciones como objetos o prendas atrapadas.

En ese sentido, la posibilidad de incorporar sensores más sofisticados o sistemas de alerta podría reducir riesgos en escenarios similares.

Vecinos de Villa Devoto, todavía impactados por lo ocurrido, coincidieron en señalar que la esquina donde se produjo el accidente es de alto tránsito y que, en horas pico, la circulación se vuelve intensa.

“Pasa mucha gente, muchos colectivos, todo el tiempo”, describieron, subrayando la necesidad de extremar precauciones tanto por parte de los conductores como de los pasajeros.

El caso quedó caratulado como “averiguación de homicidio”, una figura que permitirá determinar si existió algún grado de responsabilidad penal más allá de la fatalidad.

Las pericias sobre el vehículo, el análisis de cámaras de seguridad y los testimonios serán claves para reconstruir con precisión lo sucedido.

La muerte de la joven deja al descubierto cómo, en el entramado cotidiano de la ciudad, una suma de factores mínimos puede desencadenar consecuencias irreversibles.

Mientras avanza la investigación, el caso instala una vez más la necesidad de revisar hábitos, controles y tecnologías para evitar que una escena rutinaria vuelva a convertirse en tragedia.