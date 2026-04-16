Créditos Banco Nación VIP: Cuando cumplir no alcanza
En medio del escándalo por los llamados “créditos VIP” del Banco Nación, desde este medio decidimos hacer lo que corresponde: presentar una solicitud formal.
El resultado fue tan rápido como indignante: rechazado.
Somos monotributistas hace más de 20 años, categoría D, con historial de cumplimiento sostenido. Nada fuera de regla. Nada informal. Nada improvisado. Y aun así, quedamos afuera.
La respuesta oficial fue fría, genérica y sin explicaciones reales: “no cumple con los requisitos”.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuáles son esos requisitos? ¿Dónde están publicados? ¿Quién los controla?
Porque mientras miles —o millones— de contribuyentes que sostienen el sistema quedan excluidos, otros parecen acceder al financiamiento con una facilidad que no cierra por ningún lado.
No se trata solo de un crédito. Se trata de reglas claras, de igualdad ante el sistema y de credibilidad institucional.
Cuando cumplir no alcanza, el problema no es del que queda afuera.
Es del sistema.
Y eso sí es grave.
