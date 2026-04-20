La Ciudad homenajea a Francisco a un año de su muerte

A un año de la muerte de Papa Francisco, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a mirarse en el espejo de su figura más universal.

No es un aniversario más: es una reafirmación simbólica, urbana y espiritual de un legado que sigue latiendo en cada rincón porteño. Desde el Obelisco hasta el barrio de Flores, el homenaje se despliega con una consigna tan simple como contundente: “Nadie se salva solo”.

“En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien que llevó la palabra de Dios a todo el mundo”, sintetizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al poner en palabras el sentimiento que atraviesa la jornada.

La frase no es casual: condensa el intento de acercar la figura del Papa a su raíz más humana, más cotidiana.

El eje central de la conmemoración se materializa en una postal potente: el Obelisco iluminado desde las 20 hasta la madrugada con una de las enseñanzas más representativas de Francisco.

La intervención no es solo estética, sino conceptual. En una ciudad atravesada por tensiones sociales, económicas y culturales, el mensaje interpela directamente al presente.

La elección de ese punto neurálgico no es inocente: allí donde confluyen miles de historias diarias, la figura del Papa se proyecta como un llamado a la empatía colectiva.

Pero el homenaje no se limita al centro porteño. En la Basílica San José de Flores, lugar clave en la vida de Jorge Bergoglio, se celebra una misa desde las 20 presidida por el arzobispo Jorge García Cuerva.

Ese templo no es un escenario cualquiera: allí, según el propio Francisco relató en reiteradas ocasiones, nació su vocación sacerdotal.

Ese dato, que podría parecer anecdótico, adquiere una dimensión simbólica en este contexto, porque conecta al líder global con su origen más íntimo.

La jornada también incorpora expresiones artísticas y culturales que buscan mantener viva la memoria desde otro lenguaje.

A las 17, en la estación San José de Flores de la Línea A, se presenta un mural de la artista Nora Iniesta: un mosaico veneciano de gran escala que intenta unir lo espiritual con lo cotidiano.

La ubicación es estratégica: miles de pasajeros transitan ese espacio a diario, convirtiendo la obra en un recordatorio permanente, casi inadvertido pero constante.

En paralelo, la Plaza Flores suma otro gesto cargado de simbolismo con la plantación del “Olivo de la Paz”, una imagen que remite directamente al mensaje de conciliación que Francisco promovió durante todo su pontificado.

A esto se agregan muestras fotográficas, como la de Diego Zwengler en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano, y el acto “Francisco para siempre” en la Universidad Católica Argentina, que refuerzan la idea de una conmemoración transversal, que atraviesa distintos ámbitos y públicos.

El recorrido por la memoria también adopta formato de experiencia: circuitos guiados por el barrio de Flores permiten reconstruir el camino de Bergoglio desde sus primeros años hasta su proyección mundial.

Estos itinerarios, que parten desde la Catedral Metropolitana, funcionan como una narrativa en movimiento, donde la biografía del Papa se entrelaza con la historia urbana.

Este conjunto de actividades se inscribe en una secuencia más amplia que tuvo uno de sus puntos más visibles días atrás, con el show masivo en Plaza de Mayo encabezado por el DJ y sacerdote portugués Guilherme Peixoto.

La combinación de música electrónica y espiritualidad, que convocó a miles de personas, marcó un tono distintivo: el homenaje no se ancla únicamente en lo litúrgico, sino que dialoga con nuevas formas de expresión.

En términos políticos y culturales, la conmemoración también deja una lectura clara. La Ciudad busca apropiarse de la figura de Francisco no solo como líder religioso, sino como símbolo identitario.

Un “porteño común”, como lo definió Jorge Macri, que trascendió fronteras y se convirtió en una referencia global. Esa dualidad —lo local y lo universal— es el eje sobre el cual se construye todo el dispositivo de homenaje.

A un año de su partida, la figura de Francisco sigue operando como un punto de encuentro en una sociedad fragmentada.

No se trata únicamente de recordar su obra, sino de reactivar su mensaje en un contexto que parece necesitarlo más que nunca. La Ciudad, con sus luces, sus rituales y su memoria, vuelve a decir presente.